En misstänkt ukrainsk lastbilschaufför med ett falskt polskt körkort avslöjades tack vare en oväntad detalj.
Ljudet av "slapp papp" fällde chauffören
Den erfarne inspektören misstänkte att något var fel när han slog körkortet mot ett bord och fick ett ljud som inte var det förväntade, skriver Motor.no.
Överlistade myndigheter med falskt körkort
Det var under onsdagsförmiddagen som en ukrainsk chaufför, som körde ett svenskregistrerat modulfordon, vinkades in för kontroll vid Statens vegvesens kontrollstation på Svinesund.
Företaget bakom fordonet har inte namngivits.
Fordonet var 25,40 meter långt, vilket är 15 centimeter längre än den maximalt tillåtna längden på 25,25 meter i Norge. Men det var inte fordonets längd som fångade den erfarna inspektörens uppmärksamhet.
Seniorinspektör Kent Johnsen från Statens vegvesen noterade genast att någonting inte stämde med chaufförens körkort.
Oväntade tecken på förfalskning
Johnsen blev snabbt misstänksam. Han märkte att färgnyanserna på det polska körkortet var annorlunda än normalt, och ett stämpel hade små prickar runt kanten som inte skulle vara där. Trycket på siffror och bokstäver var också mycket tydligare än på ett äkta körkort.
Men den avgörande faktorn som avslöjade förfalskningen var något mycket mer subtilt. När Johnsen slog körkortet mot bordet gav det ifrån sig ett ljud som inte stämde.
“Jag bankade körkortet mot bordet och hörde genast att ljudet inte stämde. Äkta körkort ska ha ett metalliskt ljud när du bankar, det här lät mer som lite slapp papp”, berättar Johnsen.
Bilföraren satte nytt fartrekord – och förlorade körkortet
En förare av en Porsche Panamera har nu fått sitt körkort indraget efter att ha fångats i en extremt hög hastighet på Autobahn. Händelsen har inte bara
Polis utreder händelsen
Chauffören hävdade att han nyligen hade tappat sitt körkort och kontaktat de polska myndigheterna för att få ett nytt. Denna förklaring ansågs dock inte trovärdig, eftersom det falska körkortet uppgavs vara utfärdat redan 2023, inte i juni 2025 som chauffören påstod.
En expert från polisens ‘avsnitt för operativ utlänning’ kallades till platsen för att bedöma dokumenten, vilket bekräftade inspektörens misstankar. Chauffören anmäldes för dokumentförfalskning.
Denna händelse är inte unik, då Statens vegvesen ofta stöter på allvarliga brister i samband med kontroller av tung trafik. Samma dag hittades flera andra lastbilschaufförer med allvarliga brister.
Bland annat upptäcktes dåliga bromsar, slitna däck, felaktig lastsäkring och övervikt. Myndigheterna håller också koll på kör- och vilotider för att motverka social dumpning och farliga arbetsförhållanden.
Ett annat exempel på allvarliga brister som uppdagades under samma dag var en lastbil från Lettland som togs ur bruk på grund av att den hade extremt farliga brister.
Fordonet hade inga fungerande bromsar på fyra av sex hjul, och en bromstest visade att lastbilens bromssträcka var 213 meter vid 80 kilometer i timmen, medan kravet från myndigheterna är 58 meter.
På bilder från kontrollen kunde man tydligt se att bromsdelarna var fysiskt frånkopplade. Händelsen lyfter fram de risker som kan finnas på vägarna och vikten av regelbundna kontroller.
Nya larmet: Här är elbilarna du ska undvika
En ny stor undersökning om elbilar visar att vissa märken hamnar i botten. Medan flera tillverkare har gjort framsteg, kämpar andra fortfarande med stora
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
