Ljudet av "slapp papp" fällde chauffören

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Oväntade tecken på förfalskning

Johnsen blev snabbt misstänksam. Han märkte att färgnyanserna på det polska körkortet var annorlunda än normalt, och ett stämpel hade små prickar runt kanten som inte skulle vara där. Trycket på siffror och bokstäver var också mycket tydligare än på ett äkta körkort.

ANNONS

Men den avgörande faktorn som avslöjade förfalskningen var något mycket mer subtilt. När Johnsen slog körkortet mot bordet gav det ifrån sig ett ljud som inte stämde.

“Jag bankade körkortet mot bordet och hörde genast att ljudet inte stämde. Äkta körkort ska ha ett metalliskt ljud när du bankar, det här lät mer som lite slapp papp”, berättar Johnsen.

Polis utreder händelsen

Chauffören hävdade att han nyligen hade tappat sitt körkort och kontaktat de polska myndigheterna för att få ett nytt. Denna förklaring ansågs dock inte trovärdig, eftersom det falska körkortet uppgavs vara utfärdat redan 2023, inte i juni 2025 som chauffören påstod.

En expert från polisens ‘avsnitt för operativ utlänning’ kallades till platsen för att bedöma dokumenten, vilket bekräftade inspektörens misstankar. Chauffören anmäldes för dokumentförfalskning.

Denna händelse är inte unik, då Statens vegvesen ofta stöter på allvarliga brister i samband med kontroller av tung trafik. Samma dag hittades flera andra lastbilschaufförer med allvarliga brister.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev. Prenumerera nu

Bland annat upptäcktes dåliga bromsar, slitna däck, felaktig lastsäkring och övervikt. Myndigheterna håller också koll på kör- och vilotider för att motverka social dumpning och farliga arbetsförhållanden.

ANNONS

Ett annat exempel på allvarliga brister som uppdagades under samma dag var en lastbil från Lettland som togs ur bruk på grund av att den hade extremt farliga brister.

Fordonet hade inga fungerande bromsar på fyra av sex hjul, och en bromstest visade att lastbilens bromssträcka var 213 meter vid 80 kilometer i timmen, medan kravet från myndigheterna är 58 meter.

På bilder från kontrollen kunde man tydligt se att bromsdelarna var fysiskt frånkopplade. Händelsen lyfter fram de risker som kan finnas på vägarna och vikten av regelbundna kontroller.

Missa inte:

Biljättens lyxiga detaljer faller sönder: Suv-ägare stämmer. Dagens PS

Nya tullar och regler skapar oväntad mardröm för bilindustrin. Dagens PS