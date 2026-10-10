Lacken på unik Pagani tog fem år att få rätt – äkta guld blandat med månsten

Guld även i kupén

Specialbehandlingen täcker mer än bara utsidan. På bilder och filmer som publicerats på sociala medier skymtar en interiör som fullkomligen badar i guld. Sätena kombinerar svart läder med guldfärgat tyg och sömmar. Även instrumenttavlorna, växelspaken, växelspakens grind och pedalerna ser ut att ha fått egna guldfärgade detaljer.

ANNONS

Någon prislapp har varken Pagani eller samlaren själv gått ut med, men baspriset för bilen ligger på omkring 25 miljoner kronor, enligt Luxury Launches.

Manuell växellåda och V12

Under den exklusiva ytan finns samma grundteknik som i övriga Pagani Utopia. Motorn är en dubbelturboladdad V12 på 6,0 liter som levererar 864 hästkrafter och 1100 nm.

Pagani Utopia presenterades 2022 som efterföljaren till Huayra och är märkets tredje grundmodell efter Zonda. Modellen väger strax under 1300 kg och bygger till stor del på kolfiberkomposit och en speciell typ av titan. Pagani Utopia ska bara byggas i 229 exemplar, fördelat på en roadster- respektive coupémodell.

Singh har valt den sjuväxlade manuella växellådan. Det uppges vara ett högst medvetet val i en tid då manuella växellådor blir allt ovanligare bland superbilar.

Vem är samlaren?

Singh är en indisk-amerikansk affärsman och bilsamlare från Miami. Han blev känd i bilvärlden som en av endast fyra personer i världen som köpte en Lamborghini Veneno, en specialmodell som togs fram för att fira märkets 50-årsjubileum och kostade omkring 40 miljoner kronor.

Sedan dess har samlingen vuxit med flera unika superbilar. Där finns bland annat en Koenigsegg Agera XS, som uppges vara den första som godkänts för amerikanska vägar. I garaget finns redan flertalet Pagani-modeller: Zonda UFO, Huayra BC och Huayra La Monza Lisa. Han ska även äga en Bugatti Chiron Pur Sport och en kraftigt modifierad Hummer H1.

Den gyllene Utopian blir därmed ett tillskott i en välfylld och fruktansvärt värdefull samling.

ANNONS