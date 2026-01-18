Dagens PS
Dagensps.se
Profiler

Nya fynd i da Vincis verk kan avslöja dolda genetiska spår

da Vinci
Forskare försöker närma sig Leonardo da Vincis biologiska arv genom ett oväntat spår. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 18 jan. 2026Publicerad: 18 jan. 2026

I brist på bevarade kvarlevor analyseras nu konstverk och dokument som kan bära mikroskopiska rester av hans DNA.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Mer än 500 år efter Leonardo da Vincis död är hans genetiska arv fortfarande ett mysterium.

Konstnären fick inga barn och hans grav i Amboise i Frankrike förstördes under den franska revolutionen.

De ben som senare påstods ha räddats är omtvistade och har aldrig kunnat verifieras.

Därför har forskare bakom Leonardo da Vinci Project valt en annan väg.

I stället för kvarlevor undersöks föremål som konstnären själv kan ha berört.

Teorin är att papper, dukar och brev kan ha absorberat biologiskt material som fortfarande går att analysera. Det skriver CNN.

DNA i konst och dokument

Forskargruppen har provtagit flera artefakter, bland annat ett brev skrivet av en avlägsen släkting till Leonardo och en teckning kallad Holy Child som av vissa experter tillskrivs honom.

Med hjälp av skonsamma metoder har man samlat in så kallat miljö DNA från ytorna.

ANNONS

Analyserna visar spår av bakterier, växter, djur och svampar.

Bland fynden identifierades även en gemensam Y kromosomsekvens från manligt DNA i både brevet och teckningen.

Resultaten publicerades i januari i en ännu ej sakkunniggranskad studie.

“Det finns mycket biologiskt material från en individ som kan fastna i papper eller duk och bevaras där”, säger forskaren Norberto Gonzalez Juarbe, som deltagit i arbetet.

Läs mer: Pensionär hittade Da Vinci för miljoner – efter 530 år – Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Möjlig väg till ett genetiskt porträtt

Studien gör inte anspråk på att DNA:t med säkerhet tillhör Leonardo.

Däremot menar forskarna att de nu har etablerat en metod.

Om samma Y kromosomsekvens återkommer i flera objekt kan det bli möjligt att stegvis rekonstruera delar av konstnärens genom.

ANNONS

Den identifierade haplogruppen, E1b1, förekommer i dag hos en mindre men betydande andel män i Toscana, där Leonardo föddes och verkade.

Det stärker enligt forskarna kopplingen till regionen men är i sig inget bevis.

“Det här är inte slutgiltiga bevis”, säger genetiken Charles Lee. “Det är en första observation som kan ligga till grund för framtida studier.”

Försiktighet och kritik

Alla är dock inte övertygade.

Vissa konsthistoriker ifrågasätter valet av material och menar att artefakter med osäker proveniens ger begränsat vetenskapligt värde.

Andra pekar på risken för kontaminering under århundraden av hantering.

Trots invändningarna ser forskarna arbetet som ett första steg.

På sikt kan kombinationen av DNA från konstföremål, dokument och eventuella levande släktingar ge ny förståelse för Leonardo da Vinci, inte bara som konstnär utan även som biologisk individ.

ANNONS

Missa inte:

Hemligheten om Mona Lisa avslöjad – Dagens PS

Nu kommer den mest galna boken av Dan Brown – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
fyndGenetik
Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS