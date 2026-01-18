Nya fynd i da Vincis verk kan avslöja dolda genetiska spår

Mer än 500 år efter Leonardo da Vincis död är hans genetiska arv fortfarande ett mysterium.

Konstnären fick inga barn och hans grav i Amboise i Frankrike förstördes under den franska revolutionen.

De ben som senare påstods ha räddats är omtvistade och har aldrig kunnat verifieras.

Därför har forskare bakom Leonardo da Vinci Project valt en annan väg.

I stället för kvarlevor undersöks föremål som konstnären själv kan ha berört.

Teorin är att papper, dukar och brev kan ha absorberat biologiskt material som fortfarande går att analysera. Det skriver CNN.

DNA i konst och dokument

Forskargruppen har provtagit flera artefakter, bland annat ett brev skrivet av en avlägsen släkting till Leonardo och en teckning kallad Holy Child som av vissa experter tillskrivs honom.

Med hjälp av skonsamma metoder har man samlat in så kallat miljö DNA från ytorna.

Analyserna visar spår av bakterier, växter, djur och svampar.

Bland fynden identifierades även en gemensam Y kromosomsekvens från manligt DNA i både brevet och teckningen.

Resultaten publicerades i januari i en ännu ej sakkunniggranskad studie.

“Det finns mycket biologiskt material från en individ som kan fastna i papper eller duk och bevaras där”, säger forskaren Norberto Gonzalez Juarbe, som deltagit i arbetet.

