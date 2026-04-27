Planerna spricker när batterileveranserna uteblir. Nu tvingas Volvo tänka om.
Batterikrisen slår till – Volvos elbil försenas efter Northvolt-kollaps
Volvo Cars satsning på nästa generations elbilar får ett bakslag.
Den uppmärksammade modellen EX60, som skulle sätta en ny standard i räckvidd, försenas efter problem kopplade till batterileveranser.
Bakom utvecklingen finns Northvolts kris, som nu får konkreta konsekvenser för en av Sveriges viktigaste industrisatsningar.
Efter batteritillverkaren Northvolts konkurs har bolaget tappat en central pusselbit i sin leveranskedja – något som redan fått konsekvenser för produktionen.
Volvo saknar i dagsläget en extern batteripartner och tvingas pausa delar av sin satsning, vilket skapar osäkerhet kring både volymer och leveranstider.
Batteriet som saknas
Volvos toppversion av EX60 var tänkt att lanseras med ett helt nytt batteri från Northvolt. Det skulle ge bilen en räckvidd på upp till 81 mil och positionera modellen i toppskiktet globalt. Men tekniken är inte redo.
“Den bilen var ju egentligen tänkt att ha ett nytt Northvolt-batteri”, säger vd Håkan Samuelsson.
När batteriet inte levererades enligt plan tvingades Volvo snabbt hitta alternativa lösningar. Det har inneburit förseningar och en omprioritering av lanseringen.
Räckviddslöftet skjuts upp
I stället för toppversionen får kunderna nu nöja sig med modeller som når mellan 62 och 66 mil.
Det är fortfarande konkurrenskraftigt, men långt ifrån de siffror som skapade rubriker. Den efterlängtade versionen med längst räckvidd skjuts fram.
“Tyvärr får de kunderna nu vänta”, konstaterar Samuelsson.
Förseningen innebär att Volvo tappar tempo i konkurrensen, samtidigt som rivaler redan levererar sina modeller till marknaden.
BMW tar försprång
Northvolts kollaps er ikke bare et isoleret selskabsproblem, men et strukturelt chok for hele den europæiske elbilindustri.
Den svenske batteriproducent gik konkurs i 2025 efter massive finansielle problemer og produktionsudfordringer, hvilket har efterladt bilproducenter som Volvo uden en central leverandør.
Situationen öppnar för konkurrenterna.
BMW har redan börjat leverera sin nya iX3 med en räckvidd på omkring 80 mil, vilket i praktiken ger tyskarna ett övertag.
Prisskillnaden förstärker bilden.
BMW:s modell ligger runt 750 000 kronor, medan Volvos toppversion väntas kosta över 800 000 kronor när den väl lanseras.
Det innebär att Volvo både är senare och dyrare i ett avgörande segment.
