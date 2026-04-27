Batterikrisen slår till – Volvos elbil försenas efter Northvolt-kollaps

Bakom utvecklingen finns Northvolts kris, som nu får konkreta konsekvenser för en av Sveriges viktigaste industrisatsningar.

Efter batteritillverkaren Northvolts konkurs har bolaget tappat en central pusselbit i sin leveranskedja – något som redan fått konsekvenser för produktionen.

Volvo saknar i dagsläget en extern batteripartner och tvingas pausa delar av sin satsning, vilket skapar osäkerhet kring både volymer och leveranstider.

Batteriet som saknas

Volvos toppversion av EX60 var tänkt att lanseras med ett helt nytt batteri från Northvolt. Det skulle ge bilen en räckvidd på upp till 81 mil och positionera modellen i toppskiktet globalt. Men tekniken är inte redo.

“Den bilen var ju egentligen tänkt att ha ett nytt Northvolt-batteri”, säger vd Håkan Samuelsson.

När batteriet inte levererades enligt plan tvingades Volvo snabbt hitta alternativa lösningar. Det har inneburit förseningar och en omprioritering av lanseringen.