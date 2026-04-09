Nya Lync & Co laddar snabbare än du

900-voltsbatteriet (kallad The Gold Brick) möjliggör galet snabb laddning, kanske för snabb?

Ett halvseriöst räkneexempel

De senaste åren har elbilsägare vant sig vid obligatoriska stopp under långresor på kanske 20 minuter i snitt (siffra tagen rakt ur luften). Under tiden bilen fylls på vid snabbladdaren kan föraren och passagerarna passa på att fylla på med kaffe, mat och fika – samt tömma sig på toan.

Laddstoppet har blivit ett sätt att tvingas njuta mer av resan.

Men nu när Lync & Co menar att 10+ kan laddas upp på bara några fåtal minuter blir det problem.

Ponera att du rullar in vid en snabbladdare med 10 procent batteri kvar. Samtidigt är du kissnödig och kaffesugen.

Fram tills dess att bilen har 80 procent batteri har du fem minuter och 32 sekunder på dig, skriver Insideevs.

ANNONS

Enligt siffror från E55 ska man räkna med max 90 sekunder för ett toabesök, annars har man hälsoproblem – lite väl stressigt kan jag tycka. Vi räknar med det dubbla, toan kan ju vara upptagen av någon annan också.

En kaffe bör vara mellan 60-70 grader när den inmundigas, skriver ett kafferosteri på sin hemsida. Snittiden för en kaffekopp att svalna så mycket är drygt tre minuter om temperaturen runtomkring är 20 grader, menar PLMGroup som gjort en ingående beräkning på ämnet.

Redan utan att räkna med tiden det tar för dig att gå från bilen till macken, själva kaffeköpet, drickandet av detsamma och sedan transportsträckan tillbaka till bilen är det tydligt att den här beräkningen inte håller.

Det får anses som tur att bilen är ganska trevlig att titta på, exempelvis med en kopp mackkaffe i handen.

