Körning i mörker: Därför bländas du allt oftare av mötande bilar

Hösten har tagit sitt grepp om vägarna, och för många bilförare innebär det en välbekant utmaning: bländning i mörkret.

Många upplever att mötande bilars ljus har blivit starkare, något som också bekräftas av bilorganisationer runt om i Norden.

Skarpare ljus från nya lampor

Förklaringen ligger i den tekniska utvecklingen.

De flesta moderna bilar är idag utrustade med LED-strålkastare som avger ett betydligt vitare och mer intensivt ljus än de äldre halogenlamporna.

Enligt Dennis Lange, chefkonsulent vid FDM, kan det förklara varför allt fler känner sig bländade.

“Moderna billyktor, som är LED-lyktor, har en annan ljusintensitet och ett vitare sken än de gamla halogenlamporna. Det gör att ljuset upplevs som skarpare, och därför bländas man oftare av det,” säger han. Det skriver AvisenDanmark.

De äldre halogenlamporna gav ett mer gult och mjukare ljus som inte uppfattades som lika skarpt för ögat.

När allt fler bilar nu byter till LED ökar risken för bländning, särskilt i tät trafik och på smala landsvägar.