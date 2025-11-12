Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Körning i mörker: Därför bländas du allt oftare av mötande bilar

Hur upplever du mörkerkörning nu när det är många LED-lampor i trafiken? (Foto: Getty Images)
Christian Pedersen
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Körning i mörker kräver full kontroll. Moderna strålkastare lyser starkare än någonsin och får många förare att känna sig bländade.

Hösten har tagit sitt grepp om vägarna, och för många bilförare innebär det en välbekant utmaning: bländning i mörkret.

Många upplever att mötande bilars ljus har blivit starkare, något som också bekräftas av bilorganisationer runt om i Norden.

Skarpare ljus från nya lampor

Förklaringen ligger i den tekniska utvecklingen.

Läs mer om de nya ljusen:
Expertlarm: “De nys strålkastarna är en trafikfara”

De flesta moderna bilar är idag utrustade med LED-strålkastare som avger ett betydligt vitare och mer intensivt ljus än de äldre halogenlamporna.

Enligt Dennis Lange, chefkonsulent vid FDM, kan det förklara varför allt fler känner sig bländade.
“Moderna billyktor, som är LED-lyktor, har en annan ljusintensitet och ett vitare sken än de gamla halogenlamporna. Det gör att ljuset upplevs som skarpare, och därför bländas man oftare av det,” säger han. Det skriver AvisenDanmark.

De äldre halogenlamporna gav ett mer gult och mjukare ljus som inte uppfattades som lika skarpt för ögat.

När allt fler bilar nu byter till LED ökar risken för bländning, särskilt i tät trafik och på smala landsvägar.

Felinställda lyktor förvärrar problemet

Det är dock inte enbart ljuskällan som är boven.

En annan orsak är felaktigt inställda strålkastare.

Om bilens lampor pekar för högt kan ljuset hamna direkt i ögonen på mötande förare.

Det gäller även de automatiska så kallade adaptiva ljussystemen, som ska justera ljuset efter trafiken men ibland reagerar för långsamt.

För bilister som själva eftermonterar LED-lampor finns också risk att ljuset sprids fel.

Det kan leda till kraftig bländning, även om det inte är avsiktligt.

Så minskar du risken att blända andra

För att undvika problemet bör du kontrollera att bilens ljus är korrekt inställt och att de automatiska funktionerna fungerar som de ska.

Håll dessutom vindrutan ren, eftersom smuts och repor förstärker reflektioner i mörkret.

Att köra i mörker kommer alltid att ställa krav på föraren.

Men med rätt underhåll och justering av belysningen kan både du och dina medtrafikanter se bättre, och köra säkrare.

mörker
Christian Pedersen
