Karmann Ghia gick för 149 000 kr – köpläge på klassiska bilar

Slutpriset stannade på 15 680 dollar inklusive provision, cirka 149 000 kronor. Bilen såldes utan reservationspris, så marknaden fick sista ordet. Marknaden sa mindre än hälften av vad säljaren hoppats på.

Fantastiska linjer som Volkswagen till slut inte kunde tacka nej till. Foto: Bonhams

Det anmärkningsvärda är att bilen hade allt som brukar driva priser. En tidig 1968:a i originalfärgen Gobi Beige, tre ägare från nytt, sufflett som enligt katalogen är den ursprungliga och en inredning med orörd patina.

Sammantaget en Karmann Ghia i ett mycket bra skick. Ändå räckte det inte till, något som indikerar ett köpläge på instegsbilar i den klassiska bilvärlden.



Raset är nu mätbart

Karmann Ghia leder redan nedgången i försäkringsbolaget Hagertys index för prisvärda klassiker, med ett fall på 12 procent i början av 2026. Snittpriset för en cabriolet ligger enligt sajten Classic.com på 24 866 dollar, cirka 235 000 kronor. Onsdagens resultat landade drygt 9 000 dollar under även det.

Så sent som i maj klubbades en Karmann Ghia från 1969 för 60 480 dollar, cirka 575 000 kronor. Bilden av en marknad där originalexemplar trotsar raset fick sig därmed en rejäl törn i onsdags.

Avkylningen syns i hela segmentet, där hela samlingar numera slumpas på auktion när yngre entusiaster vänder äldre bilar ryggen.