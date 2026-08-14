En Volkswagen Karmann Ghia cabriolet i fint originalskick skulle bli testet av klassikermarknaden. Facit blev 15 680 dollar, 37 procent under utropets nedre gräns. Kylan är nu mätbar även för de fina exemplaren.
Karmann Ghia gick för 149 000 kr – köpläge på klassiska bilar
Det var i onsdags som Bonhams svingade klubban vid Laguna Seca-banan i Kalifornien, mitt under Monterey Car Week. Auktionshuset, i Sverige känt för att ha köpt anrika Bukowskis, hade satt utropet till 25 000 till 35 000 dollar, cirka 240 000 till 330 000 kronor.
Slutpriset stannade på 15 680 dollar inklusive provision, cirka 149 000 kronor. Bilen såldes utan reservationspris, så marknaden fick sista ordet. Marknaden sa mindre än hälften av vad säljaren hoppats på.
Det anmärkningsvärda är att bilen hade allt som brukar driva priser. En tidig 1968:a i originalfärgen Gobi Beige, tre ägare från nytt, sufflett som enligt katalogen är den ursprungliga och en inredning med orörd patina.
Sammantaget en Karmann Ghia i ett mycket bra skick. Ändå räckte det inte till, något som indikerar ett köpläge på instegsbilar i den klassiska bilvärlden.
Raset är nu mätbart
Karmann Ghia leder redan nedgången i försäkringsbolaget Hagertys index för prisvärda klassiker, med ett fall på 12 procent i början av 2026. Snittpriset för en cabriolet ligger enligt sajten Classic.com på 24 866 dollar, cirka 235 000 kronor. Onsdagens resultat landade drygt 9 000 dollar under även det.
Så sent som i maj klubbades en Karmann Ghia från 1969 för 60 480 dollar, cirka 575 000 kronor. Bilden av en marknad där originalexemplar trotsar raset fick sig därmed en rejäl törn i onsdags.
Avkylningen syns i hela segmentet, där hela samlingar numera slumpas på auktion när yngre entusiaster vänder äldre bilar ryggen.
Byggd bakom Volkswagens rygg
Ironin är att bilen som nu säljs med rabatt en gång var för åtråvärd för att stoppas. Karossbyggaren Wilhelm Karmann ville ge Volkswagen något elegantare än Bubblan, men Wolfsburg nappade inte.
Italienska Ghia lät då köpa en Bubbla i Paris, körde hem den till Turin och byggde i hemlighet om den till en svepande coupé. När Karmann fick se resultatet sent 1953 lär han ha utbrustit att den bilen ville han bygga.
Coupén kom 1955, cabrioleten 1957, och smeknamnet fattigmans-Porsche satt direkt. Över 440 000 exemplar byggdes fram till 1974, varav bara omkring 80 000 cabrioleter. I Sverige är stamfadern Bubblan ett självklart nav i Sveriges största bilsamling.
För svenska köpare är signalen tydlig. Instegsklassiker kostar just nu mindre än på flera år, och auktioner utan reservationspris har blivit köparens marknad.
Den som räknar på ett USA-köp ska lägga frakt, tull och moms ovanpå klubbslaget, men med onsdagens prisnivå ryms hela kalkylen där utropet ensamt låg för en månad sedan.