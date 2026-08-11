Änkans Ferrari och Clark Gables Duesenberg toppar sommaren

Hollywoods dyraste hjärtesorg

En 1935 Duesenberg Model JN Convertible Coupe med Rollston-kaross, en av fyra byggda, formad till något helt eget av Gable och konstruktören W. Everett Miller.

Clark Gables Duesenberg ska säljas på auktion. (Foto: Darin Schnabel/RM Sotheby’s)

I den kryssade han och Carole Lombard genom Hollywoods guldålder. När Lombard omkom i en flygolycka 1942 ville Gable inte längre ha bilen i sin närhet och lät sälja den, med instruktionen att den skulle hamna utanför Kalifornien.

ANNONS

Vissa säljer bilen, andra landsförvisar den. Nu ropas Gables Duesenberg ut i Monterey den 13 augusti, med ett estimat på upp till 85 miljoner kronor.

Tandläkaren som ritade Delage och lurade Gestapo

Georges Paulin drog visdomständer på dagarna och revolutionerade aerodynamiken på fritiden.

Hans 1937 Delage D8-120 S Aerodynamic Coupé, Louis Delages privata bil, formades med vindtunnel när konkurrenterna fortfarande formade med tummen.

Mästerverket kallas av många för världens vackraste bil. Och visst kan man hålla med när man ser de svepande formerna. Ritad av den första designern som använde vindtunnel. Denna Delage är en äkta fransk kulturskatt formgiven av en nationalhjälte som avrättades av nazisterna. Foto: RM Sothebys

Under kriget spionerade Paulin för britterna, förråddes av Vichyregimen och avrättades 1942, bara 39 år gammal. Bilen vann Pebble Beach 2005 och Delages sista mästerverk väntas nu dra in runt 50 miljoner kronor.

Kuriosa för kännaren: den vinsten togs av samlarparet Sam och Emily Mann, samma par som samma år köpte och räddade Gables Duesenberg.

Vissa människor har bättre garage än andra.

Fiat med 32 hästar sprang om hela bilindustrin

ANNONS

32 hästkrafter låter som en gräsklippare med självförtroende. Men Fiat 600D Pininfarina Y Berlinetta från 1961 nådde 128 km/h på ren formgivning, med ett luftmotstånd på cd 0,23.

Resten av bilindustrin behövde 30 år på sig att komma ikapp. Säkerhetstänket var också före sin tid, reservhjulet satt monterat framför passagerarna som en krockkudde av gummi och fälg.

Design man blir glad av. Fiats ägg från 1961 är en fantastisk skapelse som var långt före sin tid. Nu gick det enda exemplaret för 2,7 miljoner…för en Fiat. Foto: Bonhams

Enda exemplaret, med blygsamma 8 032 kilometer på mätaren, bytte ägare i juni. Fiaten för 2,7 miljoner bevisar att genialitet inte mäts i hästkrafter.

Sultanens Lamborghini blev Sveriges lyxigaste förskoletaxi

En 1986 Lamborghini LM002 beställd av sultanen av Brunei, ombyggd med högt tak, ett baksäte som ringlar sig runt som en biosalong och en tjock-tv från tiden då tv-apparater vägde som möbler.

Under huven mullrar Countachens 5,2-liters V12, Weber-förgasarna fick kärlek så sent som 2024. Bilen hamnade i Sverige 2012 och har sedan dess rullat som lämna-och-hämta-bil åt en helt vanlig förälder.

Kanske det märkligaste fordonet som existerat. (Foto: Bring a trailer)

Världens mest överkvalificerade skjuts till samlingen klockan åtta. Budgivningen drog iväg och priset på Lamborghinin med hörnsoffa slutade strax över 2 miljoner.

ANNONS

Garaget slår börsen, konsten och vinkällaren

Siffrorna ger entusiasterna rätt, för en gångs skull. Klassiska bilar har ökat 185 procent i värde på tio år enligt Knight Frank Wealth Report, mer än konst, vin och klockor.

Det är mer lönt att satsa på gamla bilar än aktier. (Foto: Sai Kalyan Achanta on Unsplash)

Bara sällsynt whisky har gått bättre, och den kan man ju inte ens parkera. Generation X och Y jagar nu bilarna de hade som affisch på pojkrumsväggen, japanska sportbilar och europeiska prestandamodeller från 90- och 00-talen.

Men varning på vägen, förfalskningarna ökar i takt med priserna. Historia och matching numbers avgör, visar genomgången av resan från garage till guldgruva.

Sju bilar vackrare än det mesta på fyra hjul

Sommarens kärleksförklaring till formen. Delahaye 165, Citroën DS Décapotable, Mercedes 230 SL Pagoda, Pegaso Z-102, Facel Vega, Isotta Fraschini Tipo 8A och Duesenberg Model J.

Gemensamt för dem alla, de byggdes av människor som valde skönhet framför lönsamhet, och flera av märkena gick under på kuppen. En konkurs har sällan sett så bra ut.

Spansk design och prestanda i framkant utmanade Ferrari i början av 50-talet. Visst hittar vi linjer här som inspirerat svenska P1800 som kom tio år senare. (Foto: Broad Arrow Actions)

ANNONS

Hela listan över världens 7 vackraste bilar är obligatorisk läsning för alla som någon gång vänt sig om på en parkeringsplats.