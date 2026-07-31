Clark Gables Duesenberg under klubban – kan gå för 85 miljoner

Fixade ett helt eget utseende

Bilen beställdes 1935 av Clark Gable, som vid den tiden var en av Hollywoods största filmstjärnor efter Oscarsframgången med ”Det hände en natt”. Men enligt RM Sotheby’s nöjde han sig inte med standardutförandet.

I stället skickades bilen från karossbyggaren Rollston i New York till Bohman & Schwartz i Pasadena. Där arbetade Gable tillsammans med konstruktören W. Everett Miller för att ge bilen ett helt eget utseende. Bland förändringarna fanns en kraftigare lutad vindruta, en lägre sufflett och flera specialdetaljer inspirerade av dåtidens lyx- och flygindustridesign.

(Foto: Darin Schnabel/RM Sotheby’s) (Foto: Darin Schnabel/RM Sotheby’s) (Foto: Darin Schnabel/RM Sotheby’s) (Foto: Darin Schnabel/RM Sotheby’s)

Resultatet blev en bil som RM Sotheby’s beskriver som ett av de mest personliga och välkända exemplaren av Duesenbergs klassiska Model J-serie. Endast fyra JN Convertible Coupe med Rollston-kaross byggdes.

Bilen blev en del av Gables offentliga image och användes flitigt tillsammans med hans hustru Carole Lombard, som han gifte sig med 1939. Paret gjorde längre bilresor längs USA:s västkust och bilen förekom även i filminspelningen av komedin ”Merrily We Live” från 1938.