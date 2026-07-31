Clark Gable ritade om bilen efter egna skisser och använde den under åren med hustrun Carole Lombard. Efter hennes död ville Hollywoodstjärnan aldrig se bilen igen. Nu säljs den unika Duesenberg Model JN på auktion med ett utropspris motsvarande upp till 85 miljoner kronor.
Clark Gables Duesenberg under klubban – kan gå för 85 miljoner
En av bilhistoriens mest omskrivna Duesenberg-modeller är på väg ut på marknaden.
Den 13 augusti auktionerar RM Sotheby’s ut Clark Gables specialbyggda Duesenberg Model JN Convertible Coupe i Monterey i Kalifornien. Auktionshuset värderar bilen till mellan 5,75 och 8 miljoner dollar, motsvarande omkring 60–85 miljoner kronor.
Fixade ett helt eget utseende
Bilen beställdes 1935 av Clark Gable, som vid den tiden var en av Hollywoods största filmstjärnor efter Oscarsframgången med ”Det hände en natt”. Men enligt RM Sotheby’s nöjde han sig inte med standardutförandet.
I stället skickades bilen från karossbyggaren Rollston i New York till Bohman & Schwartz i Pasadena. Där arbetade Gable tillsammans med konstruktören W. Everett Miller för att ge bilen ett helt eget utseende. Bland förändringarna fanns en kraftigare lutad vindruta, en lägre sufflett och flera specialdetaljer inspirerade av dåtidens lyx- och flygindustridesign.
Resultatet blev en bil som RM Sotheby’s beskriver som ett av de mest personliga och välkända exemplaren av Duesenbergs klassiska Model J-serie. Endast fyra JN Convertible Coupe med Rollston-kaross byggdes.
Bilen blev en del av Gables offentliga image och användes flitigt tillsammans med hans hustru Carole Lombard, som han gifte sig med 1939. Paret gjorde längre bilresor längs USA:s västkust och bilen förekom även i filminspelningen av komedin ”Merrily We Live” från 1938.
Ville aldrig se bilen igen
När Lombard omkom i en flygolycka 1942 förändrades allt. Enligt auktionshuset ville Gable inte längre ha bilen i sin närhet och lät sälja den, med instruktionen att den skulle hamna utanför Kalifornien så att han inte riskerade att stöta på den igen.
Sedan dess har bilen passerat flera framstående samlingar innan den 2005 köptes av samlarparet Sam och Emily Mann. De lät restaurera bilen tillbaka till sitt ursprungliga 1935-skick med hjälp av omfattande historisk dokumentation och originalmaterial.
Den väntas nu bli en av huvudattraktionerna under RM Sotheby’s stora Monterey-auktion, där den kan inbringa upp till 8 miljoner dollar – omkring 85 miljoner kronor.
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