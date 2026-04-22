Ford har fått nog – vill förbjuda kinesiska elbilar

En konkurrens som inte anses rättvis

En central del i kritiken handlar om spelreglerna.

Kinesiska biltillverkare har under lång tid fått omfattande statligt stöd, vilket gör det möjligt att sälja elbilar till priser som västerländska konkurrenter har svårt att matcha.

Det förändrar dynamiken i hela branschen. Fords oro förstärks av att kinesiska bolag redan etablerar sig nära USA.

Genom produktion i Mexiko och en växande närvaro i Kanada minskar de praktiska hindren för att ta sig in på den amerikanska marknaden.

Samtidigt överväger andra aktörer att öppna upp för kinesisk teknik i egen produktion, vilket ytterligare pressar konkurrensen.

Politik blir avgörande

Den amerikanska regeringen har redan tagit steg för att begränsa utvecklingen.

Regleringar kring kinesisk mjukvara i bilar väntas träda i kraft från 2027, följt av hårdare krav på hårdvara året därpå.

För Ford räcker det inte.

“Utan ett förbud riskerar vi att förlora vår industri”, är budskapet från Farley.

Det sätter fingret på en större fråga. Bilindustrin har gått från att vara en fråga om produktutveckling till att bli en geopolitisk kraftmätning. För investerare och beslutsfattare handlar det inte längre bara om vem som bygger den bästa bilen.

Det handlar om vem som tillåts sälja den.

