Fords vd Jim Farley går nu från beundran till motangrepp. Efter att ha hyllat kinesisk teknik varnar han för konsekvenserna – och kräver politiska åtgärder.
Ford har fått nog – vill förbjuda kinesiska elbilar
Det är en ovanligt skarp positionsförändring från en av USA:s mest inflytelserika bilchefer.
Jim Farley, vd för Ford, vill nu se ett förbud mot kinesiska elbilar på den amerikanska marknaden.
Uttalandet kommer trots att han tidigare öppet berömt både tekniknivån och utvecklingstakten hos kinesiska aktörer som BYD och Xiaomi.
Jim Farley har tidigare varit tydlig med att bolaget vill bort från generiska modeller och i stället bygga bilar med tydligare identitet och känsla.
Från respekt till oro
Kinesiska tillverkare har på kort tid tagit stora steg framåt, inte minst inom batteriteknik och kostnadseffektiv produktion.
För amerikanska tillverkare innebär det ett strukturellt hot.
“Vi bör inte låta dem komma in i vårt land”, säger Jim Farley i en intervju, där han varnar för att konsekvenserna kan bli omfattande.
Farley pekar särskilt på risken att amerikansk produktion pressas tillbaka om kinesiska bilar får fritt tillträde till marknaden.
En konkurrens som inte anses rättvis
En central del i kritiken handlar om spelreglerna.
Kinesiska biltillverkare har under lång tid fått omfattande statligt stöd, vilket gör det möjligt att sälja elbilar till priser som västerländska konkurrenter har svårt att matcha.
Det förändrar dynamiken i hela branschen. Fords oro förstärks av att kinesiska bolag redan etablerar sig nära USA.
Genom produktion i Mexiko och en växande närvaro i Kanada minskar de praktiska hindren för att ta sig in på den amerikanska marknaden.
Samtidigt överväger andra aktörer att öppna upp för kinesisk teknik i egen produktion, vilket ytterligare pressar konkurrensen.
Politik blir avgörande
Den amerikanska regeringen har redan tagit steg för att begränsa utvecklingen.
Regleringar kring kinesisk mjukvara i bilar väntas träda i kraft från 2027, följt av hårdare krav på hårdvara året därpå.
För Ford räcker det inte.
“Utan ett förbud riskerar vi att förlora vår industri”, är budskapet från Farley.
Det sätter fingret på en större fråga. Bilindustrin har gått från att vara en fråga om produktutveckling till att bli en geopolitisk kraftmätning. För investerare och beslutsfattare handlar det inte längre bara om vem som bygger den bästa bilen.
Det handlar om vem som tillåts sälja den.
