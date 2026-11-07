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Teknik

Mjukdjuret fick fnatt – gav treåringen makabert svar om döden

En granskning visar att AI-utrustade leksaker för små barn kan misstolka enkla frågor och generera helt opassande svar om död och självskadebeteende. (Foto: HeyCurio)
En granskning visar att AI-utrustade leksaker för små barn kan misstolka enkla frågor och generera helt opassande svar om död och självskadebeteende. (Foto: HeyCurio)

Smarta leksaker med AI kan ge direkt olämpliga svar till små barn. Nya tester visar att tekniken har allvarliga brister i säkerheten.

Leksaker med inbyggd artificiell intelligens säljs nu direkt till familjer med barn så unga som tre år, enligt BBC. När den brittiska kanalen granskade marknaden och testade en uppkopplad mjukiskanin uppstod dock en obehaglig situation.

Efter enkla frågor om hur barn blir till misstolkade leksaken samtalet helt. Den uppmanade plötsligt testaren att ringa larmnumret och sade rakt ut att den inte kunde hjälpa till med att ta personens liv.

Branschen kräver hårdare regler

Tekniken i dessa mjukdjur bygger på generativa språkmodeller. Till skillnad från vanliga leksaker med förinspelade fraser genererar dessa produkter svar i realtid. Det skapar stora risker för missförstånd.

Trots försäkringar om tryggheten med leksaken och full föräldrakontroll så visar det sig att den spårar ur ändå. (Foto: HeyCurio och Amazon)
Trots försäkringar om tryggheten med leksaken och full föräldrakontroll så visar det sig att den spårar ur ändå. (Foto: HeyCurio och Amazon)

Problemen har lett till starka reaktioner i Storbritannien. Flera politiker kräver nu att osäkra AI-leksaker stoppas från butikshyllorna inför den stora julhandeln. Även tillverkare inom sektorn efterlyser tydliga lagar och standarder.

Marknaden växer mycket snabbt, men utan tydliga riktlinjer riskerar undermåliga produkter att nå barnrummen. Dessutom råder stor osäkerhet kring hur barnens samtal spelas in och var datan till slut hamnar.

Svårt att spåra anonyma tillverkare

Ett annat stort bekymmer är leksakernas ursprung. Under granskningen visade det sig vara omöjligt att hitta tillverkaren bakom den felande mjukiskaninen. Ingen officiell aktör gick att ställa till svars för det felaktiga beteendet.

Forskare och barnrättsexperter varnar nu föräldrar för att lämna barn ensamma med uppkopplade mjukisdjur. Även om leksaken ser mjuk och trygg ut på utsidan fungerar den i praktiken som en uppkopplad dator.

Tekniken utvecklas i snabb takt, men säkerhetsspärrarna hinner inte alltid med.

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Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig wallenrud@dagensps.se

Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig wallenrud@dagensps.se

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