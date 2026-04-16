Den ikoniska brittiska biltillverkaren Jensen gör comeback med en helt ny modell vid namn Interceptor GTX som lovar extrem prestanda.
Jensen Interceptor återuppstår med extrem V8-kraft
Denna moderna tolkning av klassikern bygger på en avancerad aluminiumkonstruktion och utrustas med en handbyggd V8-motor för att ge en ren analog körupplevelse. Projektet genomförs i nära samarbete med Jeff Qvale vars familj har djupa historiska kopplingar till märket sedan storhetstiden på sjuttiotalet.
Avtäckningen sker under andra kvartalet 2026 i form av en exklusiv förseriebil som ska sätta en ny standard för lyxbilar.
Jensen Interceptor GTX gör entré på världsmarknaden
Jensen International har nu presenterat namnet på sin kommande modell som ska föra det klassiska namnet in i framtiden, skriver företaget i ett pressmeddelande.
Den nya bilen har fått namnet Jensen Interceptor GTX och markerar en nystart för det anrika märket. Trots att namnet känns igen från förr är detta ingen fortsättning på gamla modeller utan en helt ny konstruktion från grunden.
Bilen har utvecklats med fokus på extrem prestanda och en modern design. Karossen är handbyggd i aluminium och vilar på ett chassi av samma material.
Under huven sitter en specialbyggd V8-motor som är tänkt att leverera en körupplevelse som är både kraftfull och mekanisk.
Företaget satsar på en analog känsla i en tid där många konkurrenter fokuserar helt på digital teknik.
Arvet från familjen Qvale lever vidare
En viktig del i nysatsningen är samarbetet med Jeff Qvale som är son till den tidigare ägaren av Jensen Motors, Kjell Qvale. Jeff Qvale är en välkänd profil inom den amerikanska bilindustrin och bidrar med djup kunskap om marknaden för exklusiva bilar.
Hans familjehistoria är tätt sammanvävd med märket då han tillbringade tid i fabriken redan som tonåring när hans far var huvudägare.
”För mig är det här projektet väldigt personligt”, säger Jeff Qvale. Han menar att Jensen var en stor del av hans fars liv och familjens historia.
Målet med Interceptor GTX är att sätta nya riktmärken för kvalitet och erbjuda den rena och högpresterande körupplevelse som krävande kunder efterfrågar i dag.
En nystart sextio år efter originalet
Lanseringen av den nya modellen sker exakt sextio år efter att den ursprungliga Jensen Interceptor först såg dagens ljus. David Duerden, vd för Jensen International, betonar att den nya bilen kombinerar traditionellt hantverk med modern teknik för att skapa en egen tydlig karaktär.
”Vi är stolta över att presentera namnet på vår första helt nya bil och glada över att ha Jeff Qvale ombord”, säger Duerden.
Han förklarar att Qvale spelar en avgörande roll i arbetet med att föra ut Jensen Interceptor GTX på marknaden tack vare sin expertis inom både fordonssektorn och investeringar.
Företaget planerar att visa upp den första prototypen under våren 2026. Det rör sig om en förseriebil i ett ultraprestandautförande som ska visa vägen för Jensens framtid.
Genom att kombinera lättviktsmaterial med en klassisk motorlayout hoppas man locka entusiaster som söker något utöver det vanliga på sportbilsmarknaden.
Brittisk hantverkstradition bakom den nya superbilen
Företaget Jensen International Automotive har sin bas i Storbritannien där den nya modellen Interceptor GTX också kommer att tillverkas.
Verksamheten är djupt rotad i den engelska bilindustrin med sitt huvudkontor och tillverkningsanläggning belägen i Banbury, Oxfordshire.
Denna plats i det så kallade brittiska motorsportbältet gör att bolaget har tillgång till världsledande expertis inom högpresterande fordon.
