Jensen Interceptor återuppstår med extrem V8-kraft

Avtäckningen sker under andra kvartalet 2026 i form av en exklusiv förseriebil som ska sätta en ny standard för lyxbilar.

Jensen Interceptor GTX gör entré på världsmarknaden

Jensen International har nu presenterat namnet på sin kommande modell som ska föra det klassiska namnet in i framtiden, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Den nya bilen har fått namnet Jensen Interceptor GTX och markerar en nystart för det anrika märket. Trots att namnet känns igen från förr är detta ingen fortsättning på gamla modeller utan en helt ny konstruktion från grunden.

Bilen har utvecklats med fokus på extrem prestanda och en modern design. Karossen är handbyggd i aluminium och vilar på ett chassi av samma material.

Under huven sitter en specialbyggd V8-motor som är tänkt att leverera en körupplevelse som är både kraftfull och mekanisk.

Företaget satsar på en analog känsla i en tid där många konkurrenter fokuserar helt på digital teknik.