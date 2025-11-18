Dagens PS
Hyundais hemliga terrängprojekt – se skisserna

Hyundai släppte i dag denna teaserskiss av CRATER-konceptet inför dess mediedebüt på AutoMobility LA 2025 den 20 november 2025. (Foto: Hyundai)
Hyundai släppte i dag denna teaserskiss av CRATER-konceptet inför dess mediedebüt på AutoMobility LA 2025 den 20 november 2025. (Foto: Hyundai)
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

Hyundai visar nu sin nya äventyrsbil Crater – ett koncept som vill locka ut oss i terrängen och väcka upptäckarlustan på nytt.

När Hyundai nu lyfter täcket från sin Crater-idé är det tydligt att man vill utforska en mer jordnära riktning. Det handlar inte om något finslipat stadssmycke, utan snarare en bil som verkar ha formats av både verktygslådor och äventyrsdrömmar.

Skisserna visar en högrest suv med kantiga proportioner, nästan som om någon ritat formen med linjal och sedan rundat av hörnen för att hålla sig på god fot med aerodynamiken.

Den robusta fronten kombineras med korta överhäng, något som antyder att bilen kan ta sig an rejäla hinder utan att fastna med nosen.

Ovanpå taket ligger en rejäl lastkorg med extraljus, ungefär som förr när man faktiskt bar med sig grejer och inte bara litade på att en app skulle lösa allt.

En flirt med tidigare koncept – och en blinkning framåt

Det går att ana släktskap med Genesis Gran Equator som visades tidigare i år, men där Genesis sträckte sig åt ett mer elegant håll väljer Hyundai en mer praktisk linje.

Crater känns mer som en pålitlig följeslagare än som ett skyltfönster på lyx.

Tanken att dessa två kan dela plattform är inte långsökt. För ett märke som Hyundai, som gärna balanserar utvecklingskostnader med smarta samarbeten, vore det logiskt att låta två olika karaktärer växa ur samma tekniska grund.

Där den ena riktar sig mot bekvämt långfärdsbruk kan den andra sikta in sig på lera, rötter och grus.

Ännu några lite mer ruffiga skisser på konceptet. (Foto: Hyundai)
Ännu några lite mer ruffiga skisser på konceptet. (Foto: Hyundai)
Vad gömmer sig under ytan?

Hyundai avslöjar ännu inget om drivlinan, men de släta panelerna och den slutna grillen öppnar för möjligheten att Crater i någon form kan bli elektrifierad. Det behöver inte innebära att el står för hela driften – en hybrid vore en lika tänkbar väg om man siktar på en framtida produktionsmodell.

Oavsett val blir det intressant att se hur Hyundai tänker placera en terrängorienterad modell i sitt program.

I dag finns XRT-versioner av flera modeller, men de är mer stilpaket än hårdvaruuppgraderingar. Crater tycks stampa närmare den traditionella terrängbilsmarken där Ford, Jeep och Toyota redan står.

Här börjar vi ana vad det kan bli för något. Personligen älskar jag detta. (Foto: Hyundai)
Här börjar vi ana vad det kan bli för något. Personligen älskar jag detta. (Foto: Hyundai)

Hyundai dammar av sitt vildmarksintresse

Det är inte första gången Hyundai nosar på ett liv bortom asfalten. Santa Cruz hade ambitionerna men landade lite snett i en marknad som hellre ville ha ett fullstort arbetsredskap.

Med Crater gör man ett nytt försök att tolka äventyr, och den här gången lutar man sig mot en tydligare identitet: mindre “lifestyle”, mer funktion.

Det är ett försök som ligger rätt i tiden.

Fler bilköpare söker något som klarar både vardag och helgturer, ofta med en nostalgisk längtan efter hur bilar brukade byggas när allt inte var så tillrättalagt. Crater spinner vidare på den känslan, utan att romantisera det förflutna för mycket – men nog märks det att designers sneglat på klassiska terrängbilar.

På väg mot Los Angeles

Den officiella premiären sker på AutoMobility LA den 20 november, och Hyundai sänder hela presentationen live. Konceptet kommer därefter att stå på mässgolvet fram till månadsskiftet, redo att granskas på nära håll.

Oavsett om Crater blir mer än en idé är det tydligt att Hyundai vill öppna en dörr mot en ny riktning. Kanske blir resultatet en framtida suv för den som föredrar stenar framför gatlyktor – eller åtminstone en modell som tar tillbaka lite av känslan från en tid när bilar byggdes för att tåla repor.

bilnyhetHyundaikonceptbilar
