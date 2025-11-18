Hyundai visar nu sin nya äventyrsbil Crater – ett koncept som vill locka ut oss i terrängen och väcka upptäckarlustan på nytt.
Hyundais hemliga terrängprojekt – se skisserna
Mest läst i kategorin
Elbil inlåst i bergsrum: Forskarnas upptäckt chockar
Forskarna avslöjar hur elbilen försökte koppla upp sig och skicka data – även djupt inne i bergrummet. När norska säkerhetsexperter ville testa hur säkra moderna elbilar egentligen är, valde de en drastisk metod. De körde in en kinesisk elbil i ett hermetiskt tillslutet bergsrum och stängde den helt ute från omvärlden. Resultatet blev något som …
Mekaniker slår larm: En knapp i bilen kan förkorta motorns liv rejält
Mekanikern avslöjar varför en till synes harmlös knapp kan få din motor att slitas ut i förtid. Det är en funktion som de flesta nya bilmodeller är utrustade med, och som biltillverkarna gärna lyfter fram som klimatsmart och bränslebesparande. Men enligt en välkänd mekaniker kan samma knapp i värsta fall få din motor att slitas …
Elbilsmarknaden skakas om: Oväntad modell tar över förstaplatsen
Elbilsmarknaden visar oväntade skiften när nya modeller tar över toppositionerna. Den tyska elbilsmarknaden har länge dominerats av Volkswagen, men den senaste månadsstatistiken förändrar bilden dramatiskt. Nya siffror från det tyska Kraftfahrt-Bundesamt visar att en oväntad utmanare nu tagit sig förbi både ID.7 och ID.3 och lagt beslag på förstaplatsen. Resultatet markerar ett ovanligt skifte i …
Nya körkortsregler: Många kan behöva ta om sitt körkort
Regeringen vill skärpa körkortsregler för att stoppa körkortsturism och höja trafiksäkerheten – tusentals förare kan påverkas. Från och med den 1 maj 2026 föreslår regeringen en omfattande förändring av körkortsreglerna i Sverige. Syftet är att stoppa den växande så kallade körkortsturismen, där personer tar körkort i ett annat land med lägre krav och sedan byter …
Volvo hamnar i bråk med leverantören – riskerar konkurs
Volvo och Luminar hamnar i en konflikt som växer i takt med lidarbolagets ekonomiska problem och hot om konkurs. Volvo har dragit i nödbromsen och sagt upp ett fem år långt avtal med Luminar. Det är ett tydligt tecken på att samarbetet, som tidigare byggt på förtroende och långsiktig utveckling, nu gått in i en …
När Hyundai nu lyfter täcket från sin Crater-idé är det tydligt att man vill utforska en mer jordnära riktning. Det handlar inte om något finslipat stadssmycke, utan snarare en bil som verkar ha formats av både verktygslådor och äventyrsdrömmar.
Skisserna visar en högrest suv med kantiga proportioner, nästan som om någon ritat formen med linjal och sedan rundat av hörnen för att hålla sig på god fot med aerodynamiken.
Den robusta fronten kombineras med korta överhäng, något som antyder att bilen kan ta sig an rejäla hinder utan att fastna med nosen.
Ovanpå taket ligger en rejäl lastkorg med extraljus, ungefär som förr när man faktiskt bar med sig grejer och inte bara litade på att en app skulle lösa allt.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
En flirt med tidigare koncept – och en blinkning framåt
Det går att ana släktskap med Genesis Gran Equator som visades tidigare i år, men där Genesis sträckte sig åt ett mer elegant håll väljer Hyundai en mer praktisk linje.
Crater känns mer som en pålitlig följeslagare än som ett skyltfönster på lyx.
Tanken att dessa två kan dela plattform är inte långsökt. För ett märke som Hyundai, som gärna balanserar utvecklingskostnader med smarta samarbeten, vore det logiskt att låta två olika karaktärer växa ur samma tekniska grund.
Där den ena riktar sig mot bekvämt långfärdsbruk kan den andra sikta in sig på lera, rötter och grus.
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Vad gömmer sig under ytan?
Hyundai avslöjar ännu inget om drivlinan, men de släta panelerna och den slutna grillen öppnar för möjligheten att Crater i någon form kan bli elektrifierad. Det behöver inte innebära att el står för hela driften – en hybrid vore en lika tänkbar väg om man siktar på en framtida produktionsmodell.
Oavsett val blir det intressant att se hur Hyundai tänker placera en terrängorienterad modell i sitt program.
I dag finns XRT-versioner av flera modeller, men de är mer stilpaket än hårdvaruuppgraderingar. Crater tycks stampa närmare den traditionella terrängbilsmarken där Ford, Jeep och Toyota redan står.
Hyundai dammar av sitt vildmarksintresse
Det är inte första gången Hyundai nosar på ett liv bortom asfalten. Santa Cruz hade ambitionerna men landade lite snett i en marknad som hellre ville ha ett fullstort arbetsredskap.
Med Crater gör man ett nytt försök att tolka äventyr, och den här gången lutar man sig mot en tydligare identitet: mindre “lifestyle”, mer funktion.
Det är ett försök som ligger rätt i tiden.
Fler bilköpare söker något som klarar både vardag och helgturer, ofta med en nostalgisk längtan efter hur bilar brukade byggas när allt inte var så tillrättalagt. Crater spinner vidare på den känslan, utan att romantisera det förflutna för mycket – men nog märks det att designers sneglat på klassiska terrängbilar.
Okunskap kostar bilhandlarna miljoner – lagen kör ifrån dem
Slarv, okunskap och gamla rutiner kostar bilbranschen dyrt. Och det handlar inte om dåliga bilar – utan om människor som inte kan lagen. Det pratas ofta
På väg mot Los Angeles
Den officiella premiären sker på AutoMobility LA den 20 november, och Hyundai sänder hela presentationen live. Konceptet kommer därefter att stå på mässgolvet fram till månadsskiftet, redo att granskas på nära håll.
Oavsett om Crater blir mer än en idé är det tydligt att Hyundai vill öppna en dörr mot en ny riktning. Kanske blir resultatet en framtida suv för den som föredrar stenar framför gatlyktor – eller åtminstone en modell som tar tillbaka lite av känslan från en tid när bilar byggdes för att tåla repor.
Solidstate-batterier kraftigt försenade
Trots höga förväntningar tar utvecklingen av helsolidstate-batterier längre tid än många trott — nästa genombrott kan dröja tills efter 2030. Vid 2025
Missa inte:
Tullavgiften slopas på dina småpaket – beslut i EU. News 55
Experterna: Så maximerar du vinsten vid bilförsäljning. E55
ChatGPT fälld i Tyskland – måste betala ersättning. Dagens PS
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Pensionen höjs nästa år – påverkar hundratusentals svenskar
Efter årsskiftet höjs både inkomstpensionen och tjänstepensionen. För tjänstemän med den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP2 väntar en ovanligt liten uppräkning.? Höjningen för tjänstepensionen landar på 0,89 procent, vilket innebär att höjningen är rekordliten. Det rapporterar News55.? Totalt berörs omkring 400 000 personer.? Inflationen avgör nivån ITP2 är konstruerad för att följa prisutvecklingen i samhället. När priserna …
Banken ser stor uppsida i Embracers aktie inför uppdelningen
Inför spelbolaget Embracers kommande uppdelning på börsen lyfter Swedbank fram betydande uppsida i aktien. Analytikern Rasmus Engberg ser flera tydliga resultatdrivare – inte minst genom flera kommande spelsläpp. Läs även: Nvidia under lupp – marknaden laddar inför onsdagen rapportsiffror – Dagens PS Coffee Stain sticker ut med starkt kassaflöde Spelbolaget Embracer (börskurs Embracer) höll i …
26-årig svensk har i all hast blivit dollarmiljardär
Svensken Arvid Lunnemark, 26, är medgrundare i hajpade AI-bolaget Anysphere som uppmärksamma av amerikanska Forbes och värderas till motsvarande 275 miljarder kronor. Han kom till Boston för sju år sedan för att studera på prestigeskolan MIT och där träffade han tre andra studenter som hade samma vision att dra igång en startup. Dagens Industri berättar …
AI tar jobben – här är miljardärens råd till unga
AI förändrar arbetsmarknaden i snabb takt. Samtidigt pekar miljardären Mark Cuban ut en väg framåt för unga som vill in. Mark Cuban är en av USA:s mest välkända entreprenörer, bland annat som investerare och superentreprenör. Enligt Fortune är han god för 6 miljarder dollar, drygt 56 miljarder kronor. Nu delar han sin syn på hur …
Här har över hälften av alla bostäder tappat i värde
Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av Sveriges kommuner. På andra sidan Atlanten ser det inte mycket bättre ut.? Den som köpte bostadsrätt i Sverige under toppåren 2021 och i början av 2022 har drabbats av snabba prisnedgångar. Idag är marknadsvärdet lägre vilket för vissa innebär att hela kontantinsatsen är borta.? Men …