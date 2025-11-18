Hyundais hemliga terrängprojekt – se skisserna

När Hyundai nu lyfter täcket från sin Crater-idé är det tydligt att man vill utforska en mer jordnära riktning. Det handlar inte om något finslipat stadssmycke, utan snarare en bil som verkar ha formats av både verktygslådor och äventyrsdrömmar.

Skisserna visar en högrest suv med kantiga proportioner, nästan som om någon ritat formen med linjal och sedan rundat av hörnen för att hålla sig på god fot med aerodynamiken.

Den robusta fronten kombineras med korta överhäng, något som antyder att bilen kan ta sig an rejäla hinder utan att fastna med nosen.

Ovanpå taket ligger en rejäl lastkorg med extraljus, ungefär som förr när man faktiskt bar med sig grejer och inte bara litade på att en app skulle lösa allt.

En flirt med tidigare koncept – och en blinkning framåt

Det går att ana släktskap med Genesis Gran Equator som visades tidigare i år, men där Genesis sträckte sig åt ett mer elegant håll väljer Hyundai en mer praktisk linje.

Crater känns mer som en pålitlig följeslagare än som ett skyltfönster på lyx.

Tanken att dessa två kan dela plattform är inte långsökt. För ett märke som Hyundai, som gärna balanserar utvecklingskostnader med smarta samarbeten, vore det logiskt att låta två olika karaktärer växa ur samma tekniska grund.

Där den ena riktar sig mot bekvämt långfärdsbruk kan den andra sikta in sig på lera, rötter och grus.