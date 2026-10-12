Hösttips: Knappen gör att imman stannar längre på rutan

Tvätta av insidan

I det fall AC:n funkar som den ska, men det ändå tar lång tid att få sikt genom rutan kan det vara dags att genomföra en ordentlig fönstertvätt. Gammal smuts och damm är nämligen sådant som gärna fastnar på insidan av vindrutan, och som sedan kan få den fuktiga luften att fästa bättre.

Med tiden avger också bilens plast-, vinyl- och lädermaterial olika ämnen som kan bilda en fet hinna på glaset. Det gör att rutan lättare bländar i solljus och att sikten försämras.

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För rengöring av insidan rekommenderar försäkringsjätten AA en ren mikrofiberduk för att undvika ränder. Rengöringsmedlet sprayas direkt på duken i stället för på glaset. Då minskar risken för att medlet hamnar på händerna eller på bilens övriga inredning.

Byt torkarblad och kolla spolarvätskan

När hösten pockar på dörren är det också ett bra tillfälle att kontrollera om vindrutetorkarna behöver bytas. Gummit som är i kontakt med rutan ska vara fritt från sprickor och hål – ett säkert tecken på dåliga vindrutetorkare är att de ”hoppar” över rutan eller att de smetar ut vatten och smuts över rutan, istället för att ta bort det, skriver Euromaster.

Att också passa på att byta till spolarvätska optimerad för vintern är en bra idé. Ryds bilglas beskriver hur man alltid bör använda spolarvätska som klarar lägre temperaturer än man väntar sig, så att eventuella köldknäppar inte blir några större problem.

Något man dock bör akta sig för är att fylla på med hushållsrengöring i behållaren för spolarvätska. Ett ”hack” som florerat på sociala medier tipsar om att använda vanligt sköljmedel för att göra rutan extra ren, något som experter ställer sig kritiska till.