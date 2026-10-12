Trots att moderna bilar i allt större utsträckning hjälper föraren med ett vakande öga på vägen och dess omgivningar kräver säker körning att vindrutan är klar nog att se ordentligt genom.
Hösttips: Knappen gör att imman stannar längre på rutan
En studie som Dagens PS tidigare rapporterat om visar farorna med dålig sikt i bilen: Det blir svårare att upptäcka hinder och reaktionstiden blir längre – i Finland visar statistiken att var tredje olycksrapport poängterar smutsig eller dålig vindruta.
Under hösten bär fuktig luft med sig ett irriterande problem för bilpendlare: Immiga rutor.
Den första instinkten för den som är stressad kan vara att försöka torka av rutan med jackärmen, något som hjälper i stunden men sedan nästan garanterat kommer att resultera bländande och störande ränder när solen börjar titta fram.
Någon annan kanske kör iväg och hoppas på att imman släpper under färden – inte heller en speciellt bra idé. En igenimmad ruta är, som nämnt, farlig och kan också resultera i rejäla böter, enligt SVT.
Knappen du inte ska trycka på
Bäst strategi för säker körning också på höstmorgnarna är istället att starta AC:n på fullt blås och rikta luften mot vindrutan, enligt norska Dagbladet.
Imman formas på den kalla rutan för att luften i kupén är fuktig. Därför är det viktigt att inte omcirkulationsknappen är intryckt, den gör nämligen att samma fuktiga luft snurrar runt i kupén – vilket i sin tur innebär att det kommer ta längre tid att få rutan fri från imma.
Tvätta av insidan
I det fall AC:n funkar som den ska, men det ändå tar lång tid att få sikt genom rutan kan det vara dags att genomföra en ordentlig fönstertvätt. Gammal smuts och damm är nämligen sådant som gärna fastnar på insidan av vindrutan, och som sedan kan få den fuktiga luften att fästa bättre.
Med tiden avger också bilens plast-, vinyl- och lädermaterial olika ämnen som kan bilda en fet hinna på glaset. Det gör att rutan lättare bländar i solljus och att sikten försämras.
För rengöring av insidan rekommenderar försäkringsjätten AA en ren mikrofiberduk för att undvika ränder. Rengöringsmedlet sprayas direkt på duken i stället för på glaset. Då minskar risken för att medlet hamnar på händerna eller på bilens övriga inredning.
Byt torkarblad och kolla spolarvätskan
När hösten pockar på dörren är det också ett bra tillfälle att kontrollera om vindrutetorkarna behöver bytas. Gummit som är i kontakt med rutan ska vara fritt från sprickor och hål – ett säkert tecken på dåliga vindrutetorkare är att de ”hoppar” över rutan eller att de smetar ut vatten och smuts över rutan, istället för att ta bort det, skriver Euromaster.
Att också passa på att byta till spolarvätska optimerad för vintern är en bra idé. Ryds bilglas beskriver hur man alltid bör använda spolarvätska som klarar lägre temperaturer än man väntar sig, så att eventuella köldknäppar inte blir några större problem.
Något man dock bör akta sig för är att fylla på med hushållsrengöring i behållaren för spolarvätska. Ett ”hack” som florerat på sociala medier tipsar om att använda vanligt sköljmedel för att göra rutan extra ren, något som experter ställer sig kritiska till.