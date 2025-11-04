Nederländerna har en historia av att oväntat dyka upp i bilindustrins rampljus, en trend som sträcker sig tillbaka till tidigt 1900-tal.
Holländska klassikern är nyckeln till dagens moderna bilar
Det nederländska bilmärket Spyker var först med en sexcylindrig bil och fyrhjulsdrift redan 1903.
Ett annat betydelsefullt ögonblick kom med DAF 600 från van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek (DAF), som 1959 blev den första produktionsbilen med en steglös växellåda, även känd som cvt, skriver Jalopnik.
En holländsk innovation som förändrade allt
DAF kallade sin steglösa växellåda för “Variomatic”, men principen var densamma som för en modern cvt: växellådan använde ett drivband för att koppla motorns vevaxel till drivaxeln.
Bandet löpte genom ett specialiserat remskivesystem som kunde ändra remskivornas diameter, vilket effektivt justerade förhållandet mellan de två axlarna.
Traditionella fysiska växlar gör samma sak, men eftersom deras storlek inte kan ändras under körning är de begränsade till ett fast antal utväxlingsförhållanden. En cvt kan teoretiskt skapa ett oändligt antal utväxlingar genom att justera remskivornas diameter.
Detta tillåter motorn att köras på optimalt varvtal medan remskivornas diametrar ändras, vilket resulterar i en betydande förbättring av bränsleekonomin.
Historien om DAF 600
Hubert och Willem van Doorne grundade det som senare blev DAF 1928, och företaget tillverkade lastbilar från 1949.
Bröderna van Doorne hade dock länge drömt om att bygga personbilar. Den drömmen förverkligades 1958 när DAF 600 hade världspremiär på bilsalongen i Amsterdam.
Den visades bredvid andra bilar som Ford Thunderbird, BMW 507 och mikrobilen Zundapp Janus 250.
DAF 600 drevs av en tvåcylindrig motor på 0,59 liter som producerade blygsamma 22 hästkrafter och hade en topphastighet på cirka 105 kilometer i timmen.
Att nå 100 kilometer i timmen tog dock cirka 30 sekunder.
Trots detta hjälpte växellådans automatiska funktion och den imponerande bränsleekonomin DAF 600 att sälja över 30 000 exemplar under sina fyra år på marknaden.
Variomatic-växellådan blev ännu mer populär. Den användes i över 815 000 DAF personbilar fram till 1975 och dök även upp i vissa formel 3- och rallybilar när DAF försökte bygga upp ett sportigt rykte i mitten av 1960-talet.
Därefter köptes företaget upp av Volvo, och Variomatic-tekniken fanns senare i cirka 1,1 miljoner Volvo-bilar så sent som 1991.
Subaru och den elektroniska Variomatic
Variomatic-växellådan fick inte ett verkligt genombrott i bilindustrin förrän den lanserades i Subaru Justy 1989, en kompakt bil som anpassats för den amerikanska marknaden. Där fanns ett växande intresse för automatväxellådor, men Justy erbjöd ingen traditionell automatlåda i Japan på grund av prestandaproblem.
Subaru licensierade därför Variomatic-tekniken från Volvo, men moderniserade den med elektroniska sensorer för att hantera de varierande utväxlingsförhållandena och ersatte gummibanden med stålband.
Detta system kallades en elektronisk cvt (e-cvt), och Justy var den första massproducerade bilen som såldes med det.
Detta lade grunden för växellådans nuvarande popularitet: cirka 22 procent av bilarna som säljs i USA har nu cvt, inklusive alla Subaru-modeller (även om de sportigare modellerna BRZ och WRX fortfarande kan ha manuella växellådor).
Man bör dock notera att dagens e-cvt skiljer sig från traditionella cvt genom att de vanligtvis finns i hybridbilar och inte använder remmar och remskivor. Istället förlitar de sig på planetväxlar, datorkraft och elektriska motorer för sin funktion.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
