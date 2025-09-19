Dagens PS
Hemliga detaljerna om BMW:s nya elbil

Designchefen Adrian Hooydonk delar med sig av sina tankar kring framtiden. (Foto: BMW)
Designchefen Adrian Hooydonk delar med sig av sina tankar kring framtiden. (Foto: BMW)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Det har läckt ut nya detaljer om BMW:s kommande elektriska satsning. Nya modellen bygger på en plattform som ska revolutionera bilindustrin.

BMW:s senaste satsning på en ny eldriven modell kan sätta en helt ny standard för bilmärket. Utvecklingschefen Adrian Hooydonk ger en inblick i hur de planerar att möta framtidens utmaningar med innovativ design och teknik.

Ett stort steg för bmw

BMW har alltid varit känt för att ta risker, och den nya Neue Klasse-plattformen är inget undantag. I en intervju med tidningen Car avslöjar Hooydonk de visioner som ligger bakom företagets nya satsning.

Han beskriver den nya generationen av bilar som en ‘guldålder’ för BMW, där design, produktion och teknik samverkar för att skapa en helt ny upplevelse.

Hooydonk menar att den nya arkitekturen ger en oöverträffad flexibilitet, vilket möjliggör skapandet av helt unika modeller med en starkare identitet än någonsin tidigare.

Därför är “Neue Klasse” viktigare än någonsin för BMW

Det finns bilmodeller som förändrar historien. En av dem är en sedan från 60-talet. Nu återuppstår den för en ny, elektrisk era. Den tyska biljätten har

En av de största förändringarna är interiören. I stället för de traditionella fysiska kontrollerna har BMW valt att satsa på en minimalistisk design med en stor pekskärm i mitten, samt ett nytt Panoramisk Interface som sträcker sig över hela instrumentpanelen.

Målet är att förenkla upplevelsen för föraren och minska antalet knappar och reglage.

“Vi har rensat upp det ordentligt”, säger Hooydonk, som dock tillägger att de fortfarande behåller viktiga fysiska knappar för att inte förlora den känsla av direkt kontroll som BMW-förare uppskattar.

Världspremiär för BMW iX3 (09/2025). Ledningsgruppen för BMW AG stoltserar bredvid sin skönhet. (Foto: BMW)
Världspremiär för BMW iX3 (09/2025). Ledningsgruppen för BMW AG stoltserar bredvid sin skönhet. (Foto: BMW)
Teknik som tar plats

Den nya Neue Klasse-plattformen är inte bara en designfråga, den är också ett tekniskt underverk. Den är konstruerad för att vara 20 procent lättare än de befintliga elektriska plattformarna, vilket bidrar till att optimera räckvidden.

Den nya batteritekniken är uppbyggd av cylindriska celler, vilket ger 30 procent mer räckvidd och en snabbare laddning. Med en räckvidd på upp till 800 kilometer och en laddningshastighet på 30 procent snabbare än dagens modeller, sätter den nya bilen en ny standard på marknaden.

Enligt källor inom BMW kan bilarna nu ladda tillräckligt för att köra 300 kilometer på bara tio minuter.

Bilen är också utrustad med avancerade system för förarassistans. Den nya tekniken inkluderar Eye-Tracking, som övervakar förarens ögonrörelser, samt ett Head-Up Display som projicerar viktig information direkt på vindrutan.

Enligt Hooydonk är dessa system inte bara till för att öka komforten, utan också för att förbättra säkerheten.

Den nya modellen kommer också att ha bakåtvända dörrar för att förenkla insteget till baksätet, vilket är en ovanlig lösning i den här klassen.

BMW iX3 (Foto: BMW)
BMW iX3 (Foto: BMW)

Säljstart och framtid

Enligt tidningen Car är den nya modellen inte långt borta. De första versionerna av Neue Klasse förväntas dyka upp på marknaden i mitten av 2026.

Bilen kommer att lanseras i både en fyrdörrars sedanmodell och en sportig suv-variant. Hooydonk är övertygad om att den nya arkitekturen kommer att lyckas revolutionera branschen, och att den kommer att ge BMW en ledande position på den växande elbilsmarknaden.

Nya BMW iX3 50 xDrive, den första modellen på Neue Klasse-plattformen, lanseras med sjätte generationens BMW eDrive-teknik.

Bilen har en räckvidd på upp till 805 kilometer och kan ladda med upp till 400 kW, vilket ger 372 kilometers räckvidd på endast tio minuter.

Fakta

    • Motor: Dubbla elmotorer

    • Effekt: 469 hk

    • Vridmoment: 645 Nm

    • 0-100 km/h: 4,9 sekunder

    • Räckvidd: 678–805 km (WLTP)

    • Batteri: 108,7 kWh

    • Pris: Från 749 900 kronor

    • Förmånsvärde: Från 3 287 kronor

BMWHemlighet
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

