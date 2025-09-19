Hemliga detaljerna om BMW:s nya elbil

BMW:s senaste satsning på en ny eldriven modell kan sätta en helt ny standard för bilmärket. Utvecklingschefen Adrian Hooydonk ger en inblick i hur de planerar att möta framtidens utmaningar med innovativ design och teknik.

Ett stort steg för bmw

BMW har alltid varit känt för att ta risker, och den nya Neue Klasse-plattformen är inget undantag. I en intervju med tidningen Car avslöjar Hooydonk de visioner som ligger bakom företagets nya satsning.

Han beskriver den nya generationen av bilar som en ‘guldålder’ för BMW, där design, produktion och teknik samverkar för att skapa en helt ny upplevelse.

Hooydonk menar att den nya arkitekturen ger en oöverträffad flexibilitet, vilket möjliggör skapandet av helt unika modeller med en starkare identitet än någonsin tidigare.

En av de största förändringarna är interiören. I stället för de traditionella fysiska kontrollerna har BMW valt att satsa på en minimalistisk design med en stor pekskärm i mitten, samt ett nytt Panoramisk Interface som sträcker sig över hela instrumentpanelen.

Målet är att förenkla upplevelsen för föraren och minska antalet knappar och reglage.

“Vi har rensat upp det ordentligt”, säger Hooydonk, som dock tillägger att de fortfarande behåller viktiga fysiska knappar för att inte förlora den känsla av direkt kontroll som BMW-förare uppskattar.

