Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Skattefördelar går till tjänstebilar – privatbilister får stå utan

Utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson (L), finansminister Elisabeth Svantesson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), och ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna Oscar Sjöstedt (SD), under måndagens pressträff. (Foto: Anders Wiklund/TT och Audi)
Utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson (L), finansminister Elisabeth Svantesson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), och ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna Oscar Sjöstedt (SD), under måndagens pressträff. (Foto: Anders Wiklund/TT och Audi)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Regeringen har presenterat flera nya åtgärder för att främja övergången till eldrivna fordon, men de omfattande förslagen möter kritik.

De nya planerna inkluderar permanenta skattefördelar för vissa bilister och en ny form av elbilspremie, men stödet riskerar att exkludera de allra flesta hushåll, samtidigt som miljardbelopp fortsätter att subventionera tjänstebilar.

Nytt stöd och utökade skattefördelar

Regeringen, i samarbete med Sverigedemokraterna, har aviserat flera ekonomiska insatser.

Enligt en artikel från Vi Bilägare föreslås bland annat att stödet för att installera nya elbilsladdare ökas med 1,5 miljarder kronor under 2026, vilket innebär en total satsning på 4,5 miljarder kronor.

Ytterligare 1,5 miljarder kronor planeras för perioden 2027–2028.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari menar att detta är en central del i att snabba på omställningen av transportsektorn.

En annan viktig del av regeringens förslag är att göra skattefriheten för den som laddar sin eldrivna förmånsbil på jobbet permanent. Dessutom föreslås en utökad möjlighet för förmånsbilister med laddhybrider att dra av drivmedelskostnader vid tjänsteresor.

Kritiker påpekar att dessa åtgärder nästan uteslutande gynnar de som har tillgång till en förmånsbil och att vanliga privatbilister lämnas utanför.

Mercedes-Benz EQE (Foto: Mercedes)
Mercedes-Benz EQE (Foto: Mercedes)
En ny elbilspremie riktad mot landsbygden

Naturvårdsverket har, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett förslag på en ny elbilspremie. Syftet är att mildra hushållens ökade kostnader som kan uppstå till följd av EU:s nya utsläppshandelssystem.

Enligt källor som Dagens PS har rapporterat om, riktas stödet till hushåll i landsbygdskommuner eller områden med begränsad kollektivtrafik, och som har inkomster upp till 80 procent av medelinkomsten.

Premieförslaget, som nu granskas av EU, har mötts av invändningar. Ett hushåll som uppfyller kraven kan få upp till 54 000 svenska kronor i bidrag, utbetalat under tre år, för köp eller leasing av en elbil.

Stödet gäller både nya och begagnade fordon med ett inköpspris mellan 54 000 och 500 000 svenska kronor.

Kritik mot begränsningarna i stödet

Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige, är positiv till en ny klimatbonus men anser att den är för begränsad. I en intervju med Privata Affärer menar han att premien, som enbart riktas mot specifika hushållsgrupper, riskerar att gå de flesta svenska hushåll förbi.

Han påpekar att elbilsförsäljningen har minskat kraftigt sedan bonus-malus-systemet avskaffades 2022.

Stjernvall kritiserar den uppenbara obalansen där staten subventionerar företagens tjänstebilar med miljardbelopp, medan privatpersoner lämnas utan motsvarande stöd.

Riksförbundet M Sverige uppskattar att stödet för eldrivna tjänstebilar kostar staten mellan 2 och 3 miljarder svenska kronor årligen.

Nytt elstödsförslag kan exkludera de flesta svenska hushåll

Regeringen föreslår ny elbilspremie. Men många hushåll riskerar att bli utan stöd, samtidigt som miljarder går till tjänstebilar. Ett nytt förslag om

Snedvridet utbud på bilmarknaden

Enligt Stjernvall leder subventionerna av tjänstebilar till att utbudet av elbilar på den svenska marknaden blir snedvridet. Han menar att bilimportörerna främst tar in dyra, fullutrustade modeller med stora batterier, eftersom de riktar sig till företagskunder.

Privatpersoner hade, enligt honom, gynnats av fler billigare basmodeller. Stjernvall nämner att det finns elbilar som i Sverige säljs för omkring 400 000 svenska kronor, men som kan köpas i ett enklare utförande utomlands för drygt 200 000 svenska kronor.

Han hoppas dock att det föreslagna pristaket på 500 000 svenska kronor för den nya elbilspremien kan bidra till att fler prisvärda elbilar kommer in på den svenska marknaden.

Historiska stöd har misslyckats med jämställdhet

Tidigare klimatrelaterade bilstöd, som klimatbonusen, har enligt Riksrevisionen gynnat storstadsbor och förmånsbilister, vilket har lett till en ojämn fördelning.

I november 2022 slopades klimatbonusen helt av regeringen med motiveringen att elbilar blivit så pass vanliga att de var jämförbara med bensin- och dieselbilar i kostnad. Det nya förslaget med en elbilspremie på upp till 54 000 svenska kronor, som finansieras av EU:s sociala klimatfond, har som mål att specifikt nå de hushåll som tidigare inte kunnat ta del av stöden, men kritiker menar alltså att det inte är tillräckligt.

Det slutgiltiga beslutet om stödet ligger nu hos EU-kommissionen.

EkonomiElbilelbilarregeringen
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

