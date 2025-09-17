Skattefördelar går till tjänstebilar – privatbilister får stå utan

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

En ny elbilspremie riktad mot landsbygden

Naturvårdsverket har, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett förslag på en ny elbilspremie. Syftet är att mildra hushållens ökade kostnader som kan uppstå till följd av EU:s nya utsläppshandelssystem.

Enligt källor som Dagens PS har rapporterat om, riktas stödet till hushåll i landsbygdskommuner eller områden med begränsad kollektivtrafik, och som har inkomster upp till 80 procent av medelinkomsten.

Premieförslaget, som nu granskas av EU, har mötts av invändningar. Ett hushåll som uppfyller kraven kan få upp till 54 000 svenska kronor i bidrag, utbetalat under tre år, för köp eller leasing av en elbil.

Stödet gäller både nya och begagnade fordon med ett inköpspris mellan 54 000 och 500 000 svenska kronor.

Kritik mot begränsningarna i stödet

Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige, är positiv till en ny klimatbonus men anser att den är för begränsad. I en intervju med Privata Affärer menar han att premien, som enbart riktas mot specifika hushållsgrupper, riskerar att gå de flesta svenska hushåll förbi.

Han påpekar att elbilsförsäljningen har minskat kraftigt sedan bonus-malus-systemet avskaffades 2022.

Stjernvall kritiserar den uppenbara obalansen där staten subventionerar företagens tjänstebilar med miljardbelopp, medan privatpersoner lämnas utan motsvarande stöd.

Riksförbundet M Sverige uppskattar att stödet för eldrivna tjänstebilar kostar staten mellan 2 och 3 miljarder svenska kronor årligen.

Snedvridet utbud på bilmarknaden

Enligt Stjernvall leder subventionerna av tjänstebilar till att utbudet av elbilar på den svenska marknaden blir snedvridet. Han menar att bilimportörerna främst tar in dyra, fullutrustade modeller med stora batterier, eftersom de riktar sig till företagskunder.

Privatpersoner hade, enligt honom, gynnats av fler billigare basmodeller. Stjernvall nämner att det finns elbilar som i Sverige säljs för omkring 400 000 svenska kronor, men som kan köpas i ett enklare utförande utomlands för drygt 200 000 svenska kronor.

Han hoppas dock att det föreslagna pristaket på 500 000 svenska kronor för den nya elbilspremien kan bidra till att fler prisvärda elbilar kommer in på den svenska marknaden.

Historiska stöd har misslyckats med jämställdhet

Tidigare klimatrelaterade bilstöd, som klimatbonusen, har enligt Riksrevisionen gynnat storstadsbor och förmånsbilister, vilket har lett till en ojämn fördelning.

I november 2022 slopades klimatbonusen helt av regeringen med motiveringen att elbilar blivit så pass vanliga att de var jämförbara med bensin- och dieselbilar i kostnad. Det nya förslaget med en elbilspremie på upp till 54 000 svenska kronor, som finansieras av EU:s sociala klimatfond, har som mål att specifikt nå de hushåll som tidigare inte kunnat ta del av stöden, men kritiker menar alltså att det inte är tillräckligt.

Det slutgiltiga beslutet om stödet ligger nu hos EU-kommissionen.

