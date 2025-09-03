Här ska Toyota ska bygga sin första europeiska elbil

Toyotas europeiska president Yoshihiro Nakata tillkännagav nyheten under en ceremoni vid det tjeckiska regeringskontoret på onsdagen, skriver Euronews.

Nyheten hade redan läckt för en månad sedan till den japanska affärstidningen Nikkei i slutet av juli, men det var under onsdagen som nyheten blev officiell. Nu kunde även investeringssumman på 680 miljoner euro (cirka 7,48 miljarder svenska kronor) offentliggöras

Toyota vill stärka sin position Europa

Företaget kommer att samarbeta med den tjeckiska staten för att utöka produktionslinjen och bygga en ny batterimonteringsanläggning vid Toyotas befintliga fabrik i Kolin, cirka 50 kilometer öster om Prag. Den tjeckiska staten kommer att investera cirka 64 miljoner euro (700 miljoner kronor) i projektet.

Tanken är att den nya produktionslinjen ska stärka Toyotas ambition om att bli klimatneutrala i Europa till 2040.

Missa inte:

Trots elbilshysterin: Toyota slog säljrekord med bensinbilar. Dagens PS

“Detta avancerade teknikprojekt kommer att stärka vår närvaro på den europeiska marknaden och bidra, tillsammans med våra andra lösningar, till effektivare transporter”, säger Yoshihiro Nakata.

Bilindustrin utgör cirka 10 procent av Tjeckiens BNP så regeringen är väldigt mån om att stödja den. Den nya anläggningen beräknas bidra med ungefär 250 miljoner euro till staten enligt Lukáš Vlček, Tjeckiens industri- och handelsminister som deltog vid evenemanget.