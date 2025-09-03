Dagens PS
Här ska Toyota ska bygga sin första europeiska elbil

Toytas elbil bZ4X är en potentiell modell som kan tillverkas i Tjeckien. Foto: (Toytota)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Japanska bilföretaget Toyota ska bygga sina första elbilar i Europa. Bolaget kommer att investera 680 miljoner euro på en ny produktionslinje i sin nuvarande fabrik i Tjeckien.

Toyotas europeiska president Yoshihiro Nakata tillkännagav nyheten under en ceremoni vid det tjeckiska regeringskontoret på onsdagen, skriver Euronews.

Nyheten hade redan läckt för en månad sedan till den japanska affärstidningen Nikkei i slutet av juli, men det var under onsdagen som nyheten blev officiell. Nu kunde även investeringssumman på 680 miljoner euro (cirka 7,48 miljarder svenska kronor) offentliggöras

Toyota vill stärka sin position Europa

Företaget kommer att samarbeta med den tjeckiska staten för att utöka produktionslinjen och bygga en ny batterimonteringsanläggning vid Toyotas befintliga fabrik i Kolin, cirka 50 kilometer öster om Prag. Den tjeckiska staten kommer att investera cirka 64 miljoner euro (700 miljoner kronor) i projektet.

Tanken är att den nya produktionslinjen ska stärka Toyotas ambition om att bli klimatneutrala i Europa till 2040.

“Detta avancerade teknikprojekt kommer att stärka vår närvaro på den europeiska marknaden och bidra, tillsammans med våra andra lösningar, till effektivare transporter”, säger Yoshihiro Nakata.

Bilindustrin utgör cirka 10 procent av Tjeckiens BNP så regeringen är väldigt mån om att stödja den. Den nya anläggningen beräknas bidra med ungefär 250 miljoner euro till staten enligt Lukáš Vlček, Tjeckiens industri- och handelsminister som deltog vid evenemanget.

Försiktig strategi med elbilar

Toyota, världens största biltillverkare sett till försäljning, har varit mer försiktig i sin inställning till elbilar än konkurrenterna. Det hjälpt dem under det senaste året i takt med att den globala efterfrågan på elbilar har minskat.

Inte minst konkurrenter som Tesla har sett sin försäljning sjunka i Europa, även om det i just det fallet kan bero på flera orsaker. Men även Kinas överproduktion av elbilar hotar den europeiska marknaden.

Med det sagt meddelade Toyota att de kommer att lansera totalt nio helt elektriska modeller i Europa under 2025 och 2026 för både märkena Toyota och Lexus. Vilken, eller vilka modeller som ska produceras i Tjeckien har inte kommunicerats.

Först i början av 2028 förväntas produktionen i Tjeckien vara i gång.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

