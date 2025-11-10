Här får du köra hur fort du vill - men det är långt ifrån riskfritt

Men på två unika platser i världen kan du faktiskt trycka gaspedalen i botten helt lagligt.

Friheten att köra så fort man vill lockar entusiaster från hela världen, men den kommer med stora risker.

Isle of Man: Total frihet på egen risk

Mellan Irland och Storbritannien ligger Isle of Man, ett självstyrande brittiskt område känt för sin låga skatt, sin självständiga kultur, och sina vägar utan generella hastighetsbegränsningar.

Här kan man nå upp till 300 km/h på vissa sträckor, något som vore otänkbart någon annanstans i världen. Det skriver Sciencepost.

Men vägarna är smala, slingrande och ofta fuktiga. Det kräver både erfarenhet och precision.