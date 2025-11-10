Dagens PS
Motor

Här får du köra hur fort du vill - men det är långt ifrån riskfritt

Var försiktig på Autobahn. (Foto: Jennifer Latuperisa-Andresen, Unsplash)

Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Endast två platser i världen saknar hastighetsgräns, men friheten kommer med ett högt pris. För de flesta bilister är hastighetsmätarens toppsiffra mest ett teoretiskt värde.

Men på två unika platser i världen kan du faktiskt trycka gaspedalen i botten helt lagligt.

Friheten att köra så fort man vill lockar entusiaster från hela världen, men den kommer med stora risker.

Isle of Man: Total frihet på egen risk

Mellan Irland och Storbritannien ligger Isle of Man, ett självstyrande brittiskt område känt för sin låga skatt, sin självständiga kultur, och sina vägar utan generella hastighetsbegränsningar.

Här kan man nå upp till 300 km/h på vissa sträckor, något som vore otänkbart någon annanstans i världen. Det skriver Sciencepost.

Men vägarna är smala, slingrande och ofta fuktiga. Det kräver både erfarenhet och precision.

Autobahn: Fri fart med full kontroll

I Tyskland finns den andra platsen där hastigheten är fri: Autobahn.

På flera sträckor finns ingen övre hastighetsgräns, men till skillnad från Isle of Man bygger friheten här på disciplin och säkerhet.

Autobahn är känt för sin höga standard, med breda körfält, rigorös underhållning och tydlig separering mellan körbanor.

Tyska förare genomgår dessutom en av världens mest omfattande körutbildningar, vilket gör att trafiken, trots de höga hastigheterna, ofta flyter säkrare än i många andra länder med hårda begränsningar.

Två vägar till samma dröm

Isle of Man symboliserar den rena friheten, där allt ansvar ligger hos föraren.

Autobahn representerar kontroll och ingenjörskonst, där frihet kombineras med struktur och respekt.

Gemensamt för båda är fascinationen för fart, men också påminnelsen om att friheten bakom ratten alltid har ett pris.

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

