Här är Nissans plan för att hålla liv i legendariska Godzilla

Hybridmotor istället för ren eldrift

När det gäller vad som ska sitta under huven pekar mycket på att Nissan väljer en hybridlösning framför en helt elektrisk drivlina. Den nuvarande sexcylindriga motorn på 3,8 liter anses vara en mycket stark grund att bygga vidare på.

Genom att addera elmotorer kan Nissan både öka effekten och samtidigt möta de allt strängare utsläppskraven i Europa och övriga världen.

Målet är att skapa en drivlina som känns genuin för fansen. Detta kan innebära att Nissan fortsätter med sitt program där speciella hantverkare, så kallade Takumi, handbygger varje motor.

Att behålla förbränningsmotorn i kombination med eldrift gör det möjligt för bilen att leva vidare som en global produkt trots tuffare miljöregler.

Prislappen ska utmana konkurrenterna

En av de viktigaste punkterna för den nya modellen är att priset inte får skena iväg. Pandikuthira menar att en vanlig GT-R inte kan kosta omkring 2 000 000 svenska kronor, även om extrema specialversioner kan hamna där.

Vid lanseringen 2008 kostade bilen mellan 650 000 och 700 000 svenska kronor, vilket justerat för inflation gör att ett pris på mellan 1 200 000 och 1 300 000 svenska kronor ses som en rimlig nivå för den nya generationen.

Genom att lägga sig på denna prisnivå hoppas Nissan kunna behålla sin position som den tillverkare som erbjuder mest prestanda per krona.

Medan entusiaster väntar på mer konkreta besked under de kommande två åren, får de hålla till godo med sportbilen Nissan Z som för närvarande bär märkets prestandafana med komponenter som bland annat hämtats från bromssystemet på GT-R.

