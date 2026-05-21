Här är Mercedes nya eldrivna C-klass – imponerar med räckvidden

Den nya modellen heter inte EQC, utan eldriven C-klass. Det säger en del om strategin.

Mercedes vill knyta elbilen närmare sina etablerade modellnamn och lämna den separata EQ profilen bakom sig.

Designen är också mer återhållsam än tidigare elbilar från märket. Formen påminner mer om vanliga C-klass än de rundare EQ modellerna.

Mercedes satsar samtidigt allt mer på stora digitala skärmlösningar och avancerad infotainment i sina nya modeller.

I en annan kommande version av C-klassen arbetar märket med en av de mest uppmärksammade interiörerna hittills, där skärmen väntas bli en central del av hela körupplevelsen.

Den nya eldrivna C klass får en tydligt modernare front med upplyst grill och design som markerar Mercedes nya elbilssatsning. (Foto: Mercedes)

Räckvidden blir huvudnumret

Den fyrhjulsdrivna versionen får enligt Elbilen en räckvidd på upp till 76,2 mil. En bakhjulsdriven version väntas klara över 80 mil.

Det placerar modellen i ett mycket starkt läge mot konkurrenter som BMW, Audi och Tesla.

För svenska köpare är just räckvidden avgörande, särskilt för den som kör långt i tjänsten eller ofta reser mellan städer.

Batteriet är på 94 kWh och bygger på 800 voltsteknik.

Det gör att bilen kan laddas med upp till 330 kW. Under rätt förhållanden ska laddningen från 10 till 80 procent ta 22 minuter.