Mercedes tar sikte på tjänstebilsförarna och premiumköparna med en eldriven C-klass som kombinerar hög effekt, snabb laddning och lång räckvidd.
Här är Mercedes nya eldrivna C-klass – imponerar med räckvidden
Mercedes gör nu sin klassiska C-klass helt elektrisk.
Det är ett viktigt besked för en modell som länge har varit ett av märkets starkaste kort bland tjänstebilar, företagsledare och privatköpare med höga krav på komfort.
Den nya modellen heter inte EQC, utan eldriven C-klass. Det säger en del om strategin.
Mercedes vill knyta elbilen närmare sina etablerade modellnamn och lämna den separata EQ profilen bakom sig.
Designen är också mer återhållsam än tidigare elbilar från märket. Formen påminner mer om vanliga C-klass än de rundare EQ modellerna.
Mercedes satsar samtidigt allt mer på stora digitala skärmlösningar och avancerad infotainment i sina nya modeller.
I en annan kommande version av C-klassen arbetar märket med en av de mest uppmärksammade interiörerna hittills, där skärmen väntas bli en central del av hela körupplevelsen.
Räckvidden blir huvudnumret
Den fyrhjulsdrivna versionen får enligt Elbilen en räckvidd på upp till 76,2 mil. En bakhjulsdriven version väntas klara över 80 mil.
Det placerar modellen i ett mycket starkt läge mot konkurrenter som BMW, Audi och Tesla.
För svenska köpare är just räckvidden avgörande, särskilt för den som kör långt i tjänsten eller ofta reser mellan städer.
Batteriet är på 94 kWh och bygger på 800 voltsteknik.
Det gör att bilen kan laddas med upp till 330 kW. Under rätt förhållanden ska laddningen från 10 till 80 procent ta 22 minuter.
Lyxig kupé med tung teknik
Interiören får tydlig Mercedes karaktär med stor skärm, hög komfort och teknik hämtad från märkets dyrare modeller.
Den stora MBUX Hyperscreen finns som tillval och sträcker sig över stora delar av instrumentpanelen.
Bilen får även avancerad luftfjädring, bakhjulsstyrning och ett nytt operativsystem som ska hantera infotainment, komfort, assistanssystem och uppdateringar över nätet.
Effekten blir också hög. De dubbla elmotorerna ger 360 kW, vilket motsvarar 489 hästkrafter. Sprinten till 100 kilometer i timmen går på fyra sekunder.
En viktig modell för Mercedes
Priserna är ännu inte klara, men modellen väntas hamna nära tekniskt besläktade GLC.
För Mercedes kan eldrivna C-klassen bli avgörande i kampen om premiumkunder som vill ha elbil utan att ge upp klassisk komfort, lång räckvidd och status.
Källa: Elbilen. (2026). C klass nu med eldrift. Elbilen, nr 4 2026, s. 12.
