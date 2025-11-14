Dagens PS
Hackare stängde fabriken – nu får lyxmärket betala priset

jaguar
Så sent som i våras var Storbritanniens premiärminister Keir Starmer på besök hos Adrian Marvel och hans Jaguar Land Rover. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

En cyberattack satte stopp för hela Jaguar Land Rovers bilproduktion. Nu har notan kommit i form av en dyster kvartalsrapport.

När den omfattande cyberattacken slog till tvingades Jaguar Land Rover stänga ned sina produktionslinor i mer än en månad.

Det märks nu tydligt i företagets kvartalsrapport.

Händelsen slog hårt mot både intäkter och kostnadsnivåer och innebar en skarp kontrast mot samma period förra året, då bilkoncernen gjorde en stabil vinst, skriver Wall Street Journal.

Fick hjälp av staten

Den utdragna störningen i september ledde till ett intäktsras samtidigt som bolaget belastades av betydande engångskostnader kopplade till attacken.

Under stoppet drabbades även den breda krets av leverantörer som förser JLR:s fabriker med komponenter, många av dem mindre bolag med begränsade finansiella marginaler.

För att stabilisera situationen gick den brittiska regeringen i slutet av september in med statliga lånegarantier på motsvarande två miljarder dollar.

Det gav JLR möjlighet att betala leverantörer i förskott under uppstarten.

Allt kan inte tas igen

Produktionen började gradvis återupptas den 7 oktober, med motorfabriken och presslinjerna först ut.

Enligt JLR är verksamheten nu nära normalläge, även om ytterligare kostnader väntas belasta resultatet under det pågående kvartalet.

En del av de uteblivna volymerna bedöms kunna tas igen, men inte allt, bland annat på grund av ett svagt globalt efterfrågeläge och ökat utbud från konkurrenter.

En brottsutredning pågår

Försäljningen på detaljistnivå föll med 17 procent jämfört med samma period föregående år.

Under september försökte återförsäljarledet hålla uppe Land Rover-leveranserna genom manuella rutiner för fordon som redan lämnat fabriken innan attacken.

En gruppering av tre välkända cyberkriminella nätverk har hävdat att de låg bakom intrånget, men JLR avstår från att kommentera den pågående brottsutredningen.

Ska få ny vd

Samma grupper misstänks även för attacker mot flera andra brittiska detaljhandelsföretag tidigare under året, bland dem Marks & Spencer och lyxvaruhuset Harrods.

M&S tvingades till långa avbrott i sin e-handel och redovisade omfattande kostnader innan försäkringsersättning delvis mildrade effekten.

Cyberattacken träffade JLR i ett känsligt läge. De amerikanska importtullarna på bolagets fordon har stigit kraftigt under president Donald Trumps handelspolitik, vilket genererat betydande merkostnader i kvartalet.

Bolaget går dessutom igenom ett ledarskifte där Tata Motors finanschef P.B. Balaji tar över som ny vd senare i november.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

