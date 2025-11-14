Hackare stängde fabriken – nu får lyxmärket betala priset

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

När den omfattande cyberattacken slog till tvingades Jaguar Land Rover stänga ned sina produktionslinor i mer än en månad.

Det märks nu tydligt i företagets kvartalsrapport.

Händelsen slog hårt mot både intäkter och kostnadsnivåer och innebar en skarp kontrast mot samma period förra året, då bilkoncernen gjorde en stabil vinst, skriver Wall Street Journal.

Fick hjälp av staten

Den utdragna störningen i september ledde till ett intäktsras samtidigt som bolaget belastades av betydande engångskostnader kopplade till attacken.

Under stoppet drabbades även den breda krets av leverantörer som förser JLR:s fabriker med komponenter, många av dem mindre bolag med begränsade finansiella marginaler.

För att stabilisera situationen gick den brittiska regeringen i slutet av september in med statliga lånegarantier på motsvarande två miljarder dollar.

Det gav JLR möjlighet att betala leverantörer i förskott under uppstarten.