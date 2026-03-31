Kaoset i Japan tvingar FIA till krismöte om nya motorerna

Regeländring mitt under tävlingshelgen

Inför kvalet i Japan tvingades det internationella bilsportförbundet, FIA, att agera snabbt genom en akut regeljustering, skriver PlanetF1. Efter diskussioner med samtliga elva stall beslutades det att sänka den maximala energin som får återvinnas under ett kvalvarv från 9 megajoule till 8 megajoule.

Syftet med ändringen var att minska behovet av så kallad superclipping och lift-and-coast, där förare tvingas släppa gasen eller låta elsystemet stjäla kraft från förbränningsmotorn för att ladda batteriet.

Detta beteende har gjort att bilarna tappar fart på ett onaturligt sätt mitt på raksträckorna, vilket både förare och fans har reagerat starkt emot.

Allvarlig olycka på Suzuka

Problemen med de nya motorerna blev som mest tydliga när föraren Ollie Bearman kraschade våldsamt i den snabba Spoon-kurvan. Bearman drabbades av en smäll på 50G efter att ha närmat sig en framförvarande bil med en hastighetsskillnad på närmare 50 kilometer i timmen.

Olyckan berodde på att bilarna befann sig i olika faser av sin energihantering. Den extrema skillnaden i hastighet har blivit en följd av de nuvarande reglerna där hälften av kraften kommer från elmotorn.

Max Verstappen har varit en av de mest högljudda kritikerna och har till och med antytt att han kan komma att lämna sporten om inte reglerna ändras i grunden.

FIA kallar till krismöten i april

Efter kritiken och den otäcka kraschen har FIA nu bekräftat att en omfattande granskning av 2026 års regelverk ska inledas, skriver Motorsport Week. Flera möten är inbokade under april månad för att analysera data från säsongens första lopp.

Stallchefer och förare kräver nu permanenta lösningar för att göra racingen säkrare och mer logisk. Det som diskuteras är bland annat att ändra fördelningen mellan förbränningsmotor och elkraft för att undvika de farliga hastighetsskillnaderna.

Samtidigt är stallen splittrade, då vissa tillverkare har investerat miljardbelopp i den nuvarande tekniken och ogärna ser att hela konceptet skrotas så här tidigt på säsongen.

