Formel 1 tvingas till krismöte för att rädda sportens själ

Problemet är de nya hybridreglerna för 2026 som har visat sig vara djupt problematiska. Istället för att föraren kontrollerar bilen är det nu avancerade algoritmer som styr hur mycket kraft som når hjulen, vilket går emot sportens grundprincip om att föraren ensam ska manövrera fordonet.

Batterier som töms på elva sekunder

De nya kraftenheterna kombinerar en turboladdad V6-motor på 400 kW med en elmotor på 350 kW. Problemet är att batteriet är så litet att det töms på bara elva sekunder vid full effekt.

För att ladda batteriet tvingas förarna till så kallad ”lift and coast”, där de släpper gasen långt före kurvorna, eller drabbas av ”super clipping” där motorns kraft styrs om till batteriet istället för hjulen.

Detta innebär att en bil plötsligt kan tappa hundratals hästkrafter mitt på en raksträcka.