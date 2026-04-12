Formel 1 står inför en kritisk vändpunkt när nya tekniska regler skapar kaos på banan och nu tvingas sportens ledning agera snabbt.
Formel 1 tvingas till krismöte för att rädda sportens själ
Formel 1 befinner sig just nu i ett oväntat uppehåll efter att tävlingar i Mellanöstern ställts in på grund av krig. Denna tid används nu till krismöten mellan teamen och det internationella bilsportförbundet FIA.
Problemet är de nya hybridreglerna för 2026 som har visat sig vara djupt problematiska. Istället för att föraren kontrollerar bilen är det nu avancerade algoritmer som styr hur mycket kraft som når hjulen, vilket går emot sportens grundprincip om att föraren ensam ska manövrera fordonet.
Batterier som töms på elva sekunder
De nya kraftenheterna kombinerar en turboladdad V6-motor på 400 kW med en elmotor på 350 kW. Problemet är att batteriet är så litet att det töms på bara elva sekunder vid full effekt.
För att ladda batteriet tvingas förarna till så kallad ”lift and coast”, där de släpper gasen långt före kurvorna, eller drabbas av ”super clipping” där motorns kraft styrs om till batteriet istället för hjulen.
Detta innebär att en bil plötsligt kan tappa hundratals hästkrafter mitt på en raksträcka.
Livsfarliga hastighetsskillnader på banan
Under de senaste testerna och tävlingarna i Japan blev konsekvenserna tydliga. Hastighetsskillnaderna mellan en bil med fulladdat batteri och en bil som laddar kan vara upp till 70 kilometer i timmen.
Detta orsakade nyligen en allvarlig krasch där Oliver Bearman körde in i en långsam Alpine. McLaren-föraren Lando Norris har beskrivit situationen som själsdödande då bilarna tvingas sakta ner i klassiska högfartskurvor för att spara energi inför kvalvarv.
Kaoset i Japan tvingar FIA till krismöte om nya motorerna
Världens blickar riktades mot Suzuka under helgen där Formel 1-loppet i Japan kom att handla mer om tekniska brister än om själva racingen. Den nya
Jakten på en snabb lösning
Att installera större batterier är omöjligt då bilarna redan är maximalt packade. FIA diskuterar nu istället att begränsa elmotorns effekt under kval eller att tillåta aggressivare laddning från förbränningsmotorn.
Ett beslut väntas den 20 april då de tekniska teamen ska presentera en väg framåt för att säkerställa att Formel 1 förblir världens snabbaste och mest förarstyrda motorsport.
Om ingen förändring sker riskerar sporten att förlora sin attraktionskraft hos både förare och fans.
