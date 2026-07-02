Grattis Norge - nu blir svensk bensin ännu billigare

Ring mig sen

Hos mackägare på den svenska sidan var läget helt annorlunda. Jasmine Ohlsson på Circle K i Strömstad märkte trycket direkt: ”De började ringa redan i morse för att kolla om det verkligen stämde att priserna i Sverige sänkts så mycket som de hört.”

Om Norge höjer sin tillfälligt sänkta koldioxidavgift kan prisskillnaden mot Sverige bli ännu större, enligt Kristin Bremer Nebben från Drivkraft Norge.

Ingen risk för bensinbrist

Enligt David Sällh, ansvarig för beredskap på branschorganisationen Drivkraft Sverige, har varnat för att det kan bli kortvarigt tomt på tappen i några timmar i samband med att sänkningen träder i kraft.

Men samtidigt tonar Drivkraft Sverige ner risken för bensinbrist och menar att bolagen förberett sig: ”Olika bolag i Sverige har olika strategier, men man har planerat för den här dagen och fyllt upp. Och skulle det bli tomt i tappen en stund lär det komma påfyllning rätt snart.”

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Därför blir bensinen billigare

Skattesänkningen beror på en kombination av politiska beslut och yttre prischocker. Redan i vintras drev det så kallade Irankriget upp världens oljepriser kraftigt. Vid svenska pumpar gick priset för en liter 95-oktanig bensin från cirka 15,30 kronor i mitten av januari till runt 20 kronor i slutet av april.

För att dämpa effekten för konsumenterna sänkte regeringen energiskatten på bensin och diesel till EU:s miniminivå från 1 maj. Och den 27 maj kom ytterligare en stödåtgärd: en tillfälligt sänkt koldioxidskatt på drivmedel.

Sjunkande oljepriser

Oljepriset har sedan dess fallit tillbaka något – till runt 73 dollar fatet i dagsläget – vilket förstärker skattesänkningens effekt vid pump ytterligare.

Anledningen att bensinen är så billig i Sverige är alltså två separata, tidsbegränsade politiska ingrepp. Tanken med båda är att kompensera för ett omvärldsdrivet pristryck. Det rör sig alltså inte om en permanent förändring av den svenska bensinbeskattningen.