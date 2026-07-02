Norrmännen har varit snabba att utnyttja den tillfälliga svenska skattesänkningen på bensin och diesel. Enligt jämförelsesajter är nu bensinen i Sverige bland de billigaste i Europa. I Strömstad låg priset runt 14 kronor litern, tre kronor billigare än i norska Halden.
Grattis Norge - nu blir svensk bensin ännu billigare
Norska bilister har nu fått ytterligare ett stopp på den klassiska ”Harryturen”. Det är när man åker över gränsen till Sverige för att handla mat och alkohol. På mackarna i Strömstad var det fullt av norskregistrerade bilar, rapporterar Dagens Nyheter. Hos Fredrik Stensrød, mackägare i Halden, stod däremot pumparna stundtals tomma.
Bättre på bensin än fotboll?
Norska mackägare verkar dock än så länge ta utmaningen med ro. Fredrik Stensrød, som driver Esso i Svinesund, konstaterar med glimten i ögat: ”Vi slår er i fotbollen men i dag slår ni oss verkligen i bensinpriset.”
För de norska kunderna blir besparingen konkret. Terje Magnusen från Hønefoss tankade 60 liter i Strömstad och jämförde med priserna i Halden: ”På det viset har jag väl sparat 300 kronor.”
Ring mig sen
Hos mackägare på den svenska sidan var läget helt annorlunda. Jasmine Ohlsson på Circle K i Strömstad märkte trycket direkt: ”De började ringa redan i morse för att kolla om det verkligen stämde att priserna i Sverige sänkts så mycket som de hört.”
Om Norge höjer sin tillfälligt sänkta koldioxidavgift kan prisskillnaden mot Sverige bli ännu större, enligt Kristin Bremer Nebben från Drivkraft Norge.
Ingen risk för bensinbrist
Enligt David Sällh, ansvarig för beredskap på branschorganisationen Drivkraft Sverige, har varnat för att det kan bli kortvarigt tomt på tappen i några timmar i samband med att sänkningen träder i kraft.
Men samtidigt tonar Drivkraft Sverige ner risken för bensinbrist och menar att bolagen förberett sig: ”Olika bolag i Sverige har olika strategier, men man har planerat för den här dagen och fyllt upp. Och skulle det bli tomt i tappen en stund lär det komma påfyllning rätt snart.”
Därför blir bensinen billigare
Skattesänkningen beror på en kombination av politiska beslut och yttre prischocker. Redan i vintras drev det så kallade Irankriget upp världens oljepriser kraftigt. Vid svenska pumpar gick priset för en liter 95-oktanig bensin från cirka 15,30 kronor i mitten av januari till runt 20 kronor i slutet av april.
För att dämpa effekten för konsumenterna sänkte regeringen energiskatten på bensin och diesel till EU:s miniminivå från 1 maj. Och den 27 maj kom ytterligare en stödåtgärd: en tillfälligt sänkt koldioxidskatt på drivmedel.
Sjunkande oljepriser
Oljepriset har sedan dess fallit tillbaka något – till runt 73 dollar fatet i dagsläget – vilket förstärker skattesänkningens effekt vid pump ytterligare.
Anledningen att bensinen är så billig i Sverige är alltså två separata, tidsbegränsade politiska ingrepp. Tanken med båda är att kompensera för ett omvärldsdrivet pristryck. Det rör sig alltså inte om en permanent förändring av den svenska bensinbeskattningen.