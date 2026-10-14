Veterinärens varning inför höstlovet: Då ska hunden stanna hemma

Sjuka djur får inte alltid transporteras

Det finns dessutom en juridisk gräns.

Enligt djurskyddsreglerna får ett sjukt eller skadat djur inte transporteras om resan riskerar att öka lidandet. Att familjen redan har bokat hotell, färja och bord på en hundvänlig restaurang förändrar inte saken.

ANNONS

”Om djuret är sjukt, skadat eller har ett pågående hälsoproblem bör man alltid rådgöra med veterinär innan avresa”, säger Marlene Areskog.

Att det finns en veterinär på destinationen är heller inget frikort.

”Att det finns veterinärvård på resmålet betyder inte att man skall utsätta ett sjukt djur för en lång resa. Ibland är det mest omtänksamma, och enda rätta, att låta djuret stanna hemma.”

Chip i nacken, pass i tassen – redo för EU. (Foto: Meghan Hessler på Unsplash)

Kroniska sjukdomar kräver extra planering

Ett djur med en stabil kronisk sjukdom behöver inte automatiskt stanna hemma. Men ägaren bör kontrollera mediciner, dosering och hur behandlingen påverkas av resan.

Man bör också fundera över sådant som värme, långa bilsträckor och tillgången till veterinärvård på destinationen.

Evidensias råd är att redan före avresa ta reda på var närmaste veterinär finns. Det är en ganska billig försäkring mot den sortens semesteräventyr som ingen vill berätta om när man kommer hem.

Passet måste fortfarande vara i ordning

ANNONS

De nya EU-reglerna går förstås inte att ignorera.

Sedan den 22 april 2026 gäller nya krav kring bland annat mikrochip och sällskapsdjurspass. Ägaren ska finnas inskriven och ha signerat passet. Redan utfärdade och giltiga pass behöver däremot inte bytas ut.

Vaccinationer och eventuella krav kring parasiter måste också kontrolleras både för landet man reser till och för återresan till Sverige.

Men när dokumenten är genomgångna återstår fortfarande den viktigaste frågan.

Vill hunden verkligen följa med?

Ibland är svaret ja. Ibland är en vecka hemma med en bra hundvakt en betydligt bättre semester.