Myndigheten har fått nog av bländande lysen: "Outhärdligt"

Översynen omfattar standarden FMVSS 108 och ska behandla bländning, LED-strålkastare och automatiska helljussystem. Bland annat Car and Driver menar att en uppdatering av landets regler skulle kunna öppna dörren för mer avancerad belysningsteknik, exempelvis adaptiva strålkastare – som varit vanligt i Europa i flera år.

Även strålkastarnas monteringshöjd och riktning ska granskas, liksom testmetoder för optik av plast. Upp till 18 representanter från fordonsindustrin, säkerhetsorganisationer och andra expertområden väntas delta.

Var femte slutar med mörkerkörning på grund av blädning

Känslan att bli bländad på vägen är obehaglig, och överraskande vanlig – också här i Europa. Tyska motororganisationen ADAC har undersökt hur ofta och hur mycket andra bilars strålkastare stör den egna körningen.

Omkring 82 procent av de tillfrågade förarna uppger att andra bilars helljus är besvärligt att hantera under natt- och kvällskörning. Men lite mer än 40 procent menar också att halvljusen på mötande bilar är för starkt och kan vara kraftigt bländande.

Totalt beskriver 61,7 procent bländningen som störande och ytterligare 4,8 procent som outhärdlig. Drygt var femte tillfrågad uppger att man kör mindre i mörker på grund av problemet, medan 3,7 procent helt har slutat köra när det är mörkt.

Därför kan strålkastarna blända

Bara 14 procent säger att de kan ignorera det bländande ljuset från andra bilar. Uppemot hälften väljer att titta bort – och några få procent menar att de tvingas blunda och köra i blindo tills dess att den mötande bilen passerat.

Problemet handlar inte bara om hur starkt ljuset är. LED-tekniken möjliggör mindre strålkastare, men när ljuset koncentreras till en liten yta kan bländningen upplevas som starkare.

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Även bilens lutning påverkar. Vid ett backkrön eller i en svacka förändras vinkeln mellan strålkastaren och den mötande förarens ögon. En korrekt inställd strålkastare kan därför ändå upplevas som bländande under vissa körförhållanden.

Den som har en äldre vindruta, eller inte rengjort den på länge, riskerar ännu värre bländning. Något som kan bli livsfarligt, som Dagens PS tidigare rapporterat.

Vill ha bättre tester

ADAC efterlyser efter sin undersökning bland annat bättre nivåreglering, effektiva rengöringssystem och mjukare övergångar mellan ljusa och mörka områden. De menar även att de adaptiva belysningssystemen behöver bli bättre på att upptäcka andra trafikanter i tid för att undvika att blända dem.