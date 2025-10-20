Dagens PS
Galet: Elbilen får en garanti på hundratusen mil

Toyota Urban Cruiser som kommer med en sanslös garanti. (Foto: Toyota)
Toyota Urban Cruiser som kommer med en sanslös garanti. (Foto: Toyota)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

De överraskar nu branschen med en unik garanti som sträcker sig långt utöver vad som är brukligt i elbilsvärlden.

Toyota har aviserat att sex nya elbilar ska presenteras innan 2026 års slut, och i samband med detta lanserar man ett skydd som är nästan ofattbart långt, skriver Den Offentlige.

Toyotas elbil får tio års skydd – eller garanti på 1.000.000 kilometer

Den nya kompakta suven Urban Cruiser, som snart rullar ut på de europeiska vägarna, får en batterikapacitetsgaranti på upp till tio år eller hela 1.000.000 kilometer.

Detta är ett garantilöfte som vida överstiger standarden i branschen.

Modellen, som har ett instegspris på motsvarande cirka 363.000 svenska kronor, kommer med både framhjulsdrift och fyrhjulsdrift samt en WLTP-räckvidd på upp till 426 kilometer.

För att sätta det i perspektiv, Toyotas standardgaranti för nya bilar är en treårig “stötfångare till stötfångare”-täckning eller 36.000 miles (cirka 58.000 kilometer), och en femårig drivlinetäckning eller 60.000 miles (cirka 97.000 kilometer), enligt Consumer Affairs.

Det är en begränsad täckning jämfört med det nya, miljonkilometerlånga löftet.

Toyota är redan kända för god kvalitet på deras bilar. Detta är ytterligare ett bevis på att de står för kvalitet. (Foto: Toyota)
Toyota är redan kända för god kvalitet på deras bilar. Detta är ytterligare ett bevis på att de står för kvalitet. (Foto: Toyota)
Vad du måste veta om Toyotas garanti

Toyotas officiella utökade garantiprogram heter Toyota Extra Care och erbjuder tre nivåer av skydd: Platinum, Gold och Powertrain (drivlina).

  • Extra Care-kostnad: Priserna ligger typiskt mellan cirka 23.000 och 41.000 svenska kronor för nyare fordon (motsvarande 2.200 till 4.000 dollar).
  • Täckningsnivåer: Platinum täcker cirka 85 procent av bilens delar och system, medan Gold täcker cirka 55 procent.
  • Fördelar: Utöver täckning för mekaniska fel, ingår dygnet runt assistans vid vägkanten, ersättning för hyrbilskostnader och reseskydd om bilen går sönder långt hemifrån.
  • Längre räckvidd: Extra Care kan förlänga skyddet upp till tio år eller 125.000 miles (cirka 201.000 kilometer) för nya fordon, vilket är imponerande men fortfarande långt från den nya miljonkilometergarantin på batterikapaciteten.

Även om Toyotas genomsnittliga årliga reparationskostnad, cirka 6.100 svenska kronor (motsvarande 591 dollar), är betydligt lägre än branschgenomsnittet, kan en utökad garanti vara klokt.

Särskilt om man planerar att behålla fordonet i tio år eller köra det över 161.000 kilometer, då de stora reparationerna tenderar att komma.

Att ha en förutsägbar utgift istället för en oväntad jättesumma kan vara en stor trygghet.

Det nya garantilöftet för Urban Cruiser signalerar en stark tilltro till den egna batteritekniken och sätter press på konkurrenter att matcha en nästan otrolig trygghetsnivå för kunderna.

Experten varnar: Systemet kan driva upp bensinpriset

Den nya klimatpolitiken kan kosta svenska bilägare tusentals kronor. Priset vid pumpen hotar att skena, med experter som nämner nivåer ingen vill se. Men

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

