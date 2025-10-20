Galet: Elbilen får en garanti på hundratusen mil

Toyota har aviserat att sex nya elbilar ska presenteras innan 2026 års slut, och i samband med detta lanserar man ett skydd som är nästan ofattbart långt, skriver Den Offentlige.

Toyotas elbil får tio års skydd – eller garanti på 1.000.000 kilometer

Den nya kompakta suven Urban Cruiser, som snart rullar ut på de europeiska vägarna, får en batterikapacitetsgaranti på upp till tio år eller hela 1.000.000 kilometer.

Detta är ett garantilöfte som vida överstiger standarden i branschen.

Modellen, som har ett instegspris på motsvarande cirka 363.000 svenska kronor, kommer med både framhjulsdrift och fyrhjulsdrift samt en WLTP-räckvidd på upp till 426 kilometer.

För att sätta det i perspektiv, Toyotas standardgaranti för nya bilar är en treårig “stötfångare till stötfångare”-täckning eller 36.000 miles (cirka 58.000 kilometer), och en femårig drivlinetäckning eller 60.000 miles (cirka 97.000 kilometer), enligt Consumer Affairs.

Det är en begränsad täckning jämfört med det nya, miljonkilometerlånga löftet.