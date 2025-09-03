Dagens PS
Från dammråttor till banrekord – nu bygger Dreame en hyperbil

Detta är allt vi får se just nu. (Foto: Dreame)
Detta är allt vi får se just nu. (Foto: Dreame)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Ingen kunde ha förutsett att nästa stora utmanare till hyperbilsmarknaden skulle komma från ett företag mest känt för att städa.

Men tiderna förändras, och den kinesiska bilindustrin har visat att allt är möjligt. Nu siktar en oväntad aktör mot toppen.

Från dammråttor till banrekord

Den kinesiska bilindustrin har vuxit i en rasande takt, så snabbt att den egna regeringen börjar fundera på om konkurrensen har gått för långt. Men det har inte hindrat ambitiösa företag från att ge sig in i leken, även om de inte har någon tidigare erfarenhet av att tillverka fordon.

Det senaste exemplet är företaget Dreame, mest känt för sina robotdammsugare, poolrengörare och luftrenare. Enligt Carscoops siktar de nu på att bygga en hyperbil som ska kunna utmana de allra snabbaste.

Detta är vad Dreame är kända för, och de gör det bra också. (Foto: Dreame)
Detta är vad Dreame är kända för, och de gör det bra också. (Foto: Dreame)

Innan man skrattar bort idén kan man påminna sig om att dammsugarmogulen James Dyson redan 2017 undersökte möjligheten att utveckla en elbil. Ironiskt nog startade Dreame också sin verksamhet det året och har enligt uppgift haft en hel del framgång på både den kinesiska och internationella marknaden.

Nu är målet att ta bilindustrin med storm och lansera en Bugatti-utmanare som kan köra ifrån alla andra hyperbilar.

Företaget säger själva att de är ”ett av få kinesiska märken som snabbt har stigit till toppen på varje marknad vi har gett oss in på”. De menar också att de ofta kallas för ”Kinas Apple” och att de vet hur man får ”globala användare att betala för innovation och applådera vår upplevelse”.

Drömmen om en Bugatti-utmanare

Än så länge är Dreames intentioner tämligen vaga, men enligt Carscoops har företaget bildat en fordonsdivision, precis som Xiaomi. Xiaomi har ju framgångsrikt tagit steget från prylar till bilar.

Det är inte heller helt klart om köpstarka kunder faktiskt efterfrågar fler hyperbilar, men Dreame verkar i alla fall dra nytta av uppmärksamheten och skiljer sig direkt från mängden i Kinas alltmer trånga elfordonsmarknad.

Om man ska tro rapporterna så ska Dreame producera sin drömbil redan 2027. Planen är att utnyttja Kinas enorma infrastruktur för tillverkning av elbilar.

Enligt källan Jalopnik är det ett oväntat affärsdrag, men det kan faktiskt krocka med själva idén om en hyperbil. Bilar från tillverkare som Bugatti, Koenigsegg och Pagani är alla exotiska maskiner som drar nytta av inbyggd kunskap, men som också är specialbyggda av en anledning – handgjorda skapelser ger högre intäkter.

Man kan dock inte förvänta sig att Dreames hyperbil kommer att vara billig.

Vinn eller försvinn

Det här är ett av de där tillfällena där man bara får vänta och se. Kanske lyckas Dreame, kanske inte. Om de misslyckas ser deras dammsugare fortfarande ut att vara perfekta.

Dyson lade trots allt ner sitt elbilsprojekt utan några negativa konsekvenser. Det var också när det ryktades mycket om en Apple Car, ett annat projekt som nu har försvunnit.

Trots det har kinesiska teknikföretag under de senaste åren visat att de kan bygga bilar, så hela diskussionen har startat om igen.

I värsta fall ser Dreame bara lite fåniga ut för att de siktade så högt. Å andra sidan hade man kunnat säga samma sak om alla som har gett sig in i hyperbilsbranschen. Innan dess var det superbilarna.

Drivkraften att skapa något extremt verkar aldrig försvinna, och förr eller senare måste Kina börja producera den typen av galna högpresterande fordon som vi i väst har kunnat njuta av i decennier.

ElbilelbilarUtveckling
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

