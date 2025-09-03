Från dammråttor till banrekord – nu bygger Dreame en hyperbil

Men tiderna förändras, och den kinesiska bilindustrin har visat att allt är möjligt. Nu siktar en oväntad aktör mot toppen.

Från dammråttor till banrekord

Den kinesiska bilindustrin har vuxit i en rasande takt, så snabbt att den egna regeringen börjar fundera på om konkurrensen har gått för långt. Men det har inte hindrat ambitiösa företag från att ge sig in i leken, även om de inte har någon tidigare erfarenhet av att tillverka fordon.

Det senaste exemplet är företaget Dreame, mest känt för sina robotdammsugare, poolrengörare och luftrenare. Enligt Carscoops siktar de nu på att bygga en hyperbil som ska kunna utmana de allra snabbaste.

Detta är vad Dreame är kända för, och de gör det bra också. (Foto: Dreame)

Innan man skrattar bort idén kan man påminna sig om att dammsugarmogulen James Dyson redan 2017 undersökte möjligheten att utveckla en elbil. Ironiskt nog startade Dreame också sin verksamhet det året och har enligt uppgift haft en hel del framgång på både den kinesiska och internationella marknaden.

Nu är målet att ta bilindustrin med storm och lansera en Bugatti-utmanare som kan köra ifrån alla andra hyperbilar.

Företaget säger själva att de är ”ett av få kinesiska märken som snabbt har stigit till toppen på varje marknad vi har gett oss in på”. De menar också att de ofta kallas för ”Kinas Apple” och att de vet hur man får ”globala användare att betala för innovation och applådera vår upplevelse”.