Mercedes nya elbil slår 25 rekord på ett bräde

Det visar sig nämligen att deras nya konceptbil inte bara har slagit rekord utan fullständigt pulvriserat dem.

Ett historiskt rekord på rekord

Mercedes-AMG har nyligen skrivit in sig i historieböckerna efter att deras nya konceptbil, CONCEPT AMG GT XX, genomfört en bedrift som närmast framstår som en saga.

Bilen har nämligen slagit 25 olika långdistansrekord under ett och samma test. På den välkända högfartstestbanan i italienska Nardò körde två exemplar av bilen parallellt och lyckades med en närmast ofattbar prestation.

Mercedes-AMG CONCEPT AMG GT XX (Foto: Mercedes)

En av de mest uppmärksammade bedrifterna var när en av bilarna tillryggalade 558 mil på 24 timmar, vilket pulveriserade det tidigare elbilsrekordet med hela 150 mil.

Men det var bara början.

Inspirerade av Jules Vernes klassiska roman ‘Jorden runt på 80 dagar’ beslutade sig teamet för att fortsätta köra. På mindre än åtta dagar, närmare bestämt på 7 dagar, 13 timmar och 24 minuter, hade bilarna kört en sträcka motsvarande jordens omkrets vid ekvatorn – 4 007,5 mil, skriver Mercedes.

Mercedes-AMG CONCEPT AMG GT XX (Foto: Mercedes)

Under det åtta dygn långa testet hölls en konstant hastighet på 300 kilometer i timmen, dygnet runt. Förare avlöste varandra varannan timme och bilarna laddades med en genomsnittlig effekt på 850 kW. Den höga laddeffekten ligger långt över vad dagens infrastruktur klarar av.

Den totala sträckan, för båda bilarna, skilde sig endast med 25 kilometer, vilket motsvarar två varv på testbanan.