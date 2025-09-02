De flesta av oss har nog funderat på hur det skulle vara att åka jorden runt. Mercedes-AMG verkar nu ha gjort slag i saken.
Mercedes nya elbil slår 25 rekord på ett bräde
Det visar sig nämligen att deras nya konceptbil inte bara har slagit rekord utan fullständigt pulvriserat dem.
Ett historiskt rekord på rekord
Mercedes-AMG har nyligen skrivit in sig i historieböckerna efter att deras nya konceptbil, CONCEPT AMG GT XX, genomfört en bedrift som närmast framstår som en saga.
Bilen har nämligen slagit 25 olika långdistansrekord under ett och samma test. På den välkända högfartstestbanan i italienska Nardò körde två exemplar av bilen parallellt och lyckades med en närmast ofattbar prestation.
En av de mest uppmärksammade bedrifterna var när en av bilarna tillryggalade 558 mil på 24 timmar, vilket pulveriserade det tidigare elbilsrekordet med hela 150 mil.
Men det var bara början.
Inspirerade av Jules Vernes klassiska roman ‘Jorden runt på 80 dagar’ beslutade sig teamet för att fortsätta köra. På mindre än åtta dagar, närmare bestämt på 7 dagar, 13 timmar och 24 minuter, hade bilarna kört en sträcka motsvarande jordens omkrets vid ekvatorn – 4 007,5 mil, skriver Mercedes.
Under det åtta dygn långa testet hölls en konstant hastighet på 300 kilometer i timmen, dygnet runt. Förare avlöste varandra varannan timme och bilarna laddades med en genomsnittlig effekt på 850 kW. Den höga laddeffekten ligger långt över vad dagens infrastruktur klarar av.
Den totala sträckan, för båda bilarna, skilde sig endast med 25 kilometer, vilket motsvarar två varv på testbanan.
Tekniken bakom framgången
Bakom de otroliga resultaten ligger AMG:s kommande elarkitektur som går under namnet AMG.EA. Drivlinan är utrustad med tre revolutionerande axialflödesmotorer från Yasa, ett företag som ägs av Mercedes-Benz.
Motorerna kombineras med ett direktkylt högprestandabatteri som har en energitäthet på 300 Wh/kg. Batteriet består av över 3 000 individuellt kylda celler som hålls på en optimal temperatur med hjälp av en specialutvecklad oljekylning. Den totala effekten är på över 1 000 kW, vilket motsvarar över 1 360 hästkrafter.
En av de mest imponerande aspekterna av tekniken är laddkapaciteten. Med en effekt på över 850 kW tar det bara fem minuter att ladda batteriet så att det räcker för 40 mils körning.
Förare och experter imponerades
Rekordkörningen var resultatet av ett massivt lagarbete, med ingenjörer från Affalterbach, däcks- och laddningsexperter från Michelin och Alpitronic samt stöd från Formel 1-experter på Mercedes-AMG High Performance Powertrains i England. Marcus Schäfer, CTO på Mercedes-Benz, jämförde det historiska testet med tidigare bedrifter.
“På 1970- och 80-talet var Mercedes-Benz ofta här i Nardò och satte världsrekord med visionära teknikprogram som C111. Då handlade det om diesel och bensin. Nu har vi bevisat samma sak för eldrift – vi definierar om vad prestanda betyder i den elektriska eran”, sa han.
Formel 1-föraren George Russel, från Mercedes-AMG PETRONAS F1 team, var också imponerad.
“Som F1-förare är jag van vid teknik på gränsen, men CONCEPT AMG GT XX imponerade enormt. Responsen från motorerna är som i en Formel 1-bil – men med en uthållighet som jag aldrig sett hos en eldriven bil”, sa han.
Enligt källan är den teknik som har använts i konceptbilen mer än bara en demonstration. De banbrytande axialflödesmotorerna och batteritekniken kommer att utgöra grunden för nästa generation av Mercedes-AMG:s eldrivna prestandamodeller i den nya AMG.EA arkitekturen.
Genom det historiska rekordloppet har Mercedes-AMG skickat en tydlig signal om att framtidens prestanda är elektrisk, och att de leder vägen.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
