Jakten på makten – Kinas strategi för att ta över världen

Kina har en väl uttänkt strategi för att ta över världen. Ja när det handlar om elbilar i alla fall. (Foto: i Yang on Unsplash och BYD)
Kina har en väl uttänkt strategi för att ta över världen. Ja när det handlar om elbilar i alla fall. (Foto: i Yang on Unsplash och BYD)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Kinas omskrivna frammarsch inom elbilsindustrin är inte en tillfällig trend utan resultatet av en långsiktig och strategisk satsning som har pågått i decennier.

Landets unika kombination av statligt stöd, enorma volymer och en dynamisk inhemsk marknad har skapat en oöverträffad tillväxt. Detta utmanar nu den traditionella dominansen hos västerländska biltillverkare och ritar om kartan för hela fordonsindustrin globalt.

Statligt stöd som grundbult

Kinas framgångssaga på elbilsmarknaden är djupt rotad i statens omfattande och långsiktiga planering. Redan för 25 år sedan fattades beslutet att prioritera eldrift framför den traditionella förbränningsmotorn.

Genom strategin ‘Made in China 2025’ har bilindustrin fått en central roll, med massiva subventioner och stöd som har skapat en unik grogrund.

Mellan 2009 och 2023 uppskattas staten ha pumpat in mer än 2190 miljarder svenska kronor i industrin. Detta inkluderar skattelättnader och forskningsstöd till tillverkare, samt direkta rabatter till konsumenter.

Denna nivå av statlig inblandning har skapat en marknad där både producenter och köpare har styrts in på elbilsspåret, vilket har accelererat utvecklingen.

Företag i Kina lägger upp till 30 procent av sina intäkter på forskning och utveckling, en siffra som kan jämföras med Teslas på runt 5 procent.

Studenterna som bränsle för innovation

En av Kinas största strategiska tillgångar är den enorma befolkningen och landets utbildningssystem. Med över 3100 universitet och nästan 50 miljoner studenter har Kina en oändlig pool av talanger att dra ur.

Kommunistpartiet har sedan 1990-talet dikterat villkoren för högre utbildning, vilket säkerställer att programmen anpassas direkt efter statens industriella behov. Utbildningar inom batteri- och elbilsteknik har prioriterats kraftigt, medan andra program som inte anses gå i linje med de nationella strategierna snabbt skrotas.

Resultatet är att det finns tio gånger fler utbildningar inom elbils- och batteriteknik i Kina jämfört med i västvärlden. Detta har lett till att kinesiska företag har enorma utvecklingsavdelningar.

Som exempel har BYD tre gånger fler ingenjörer inom forskning än vad Volvo Cars har totalt anställda.

Zeekr 7X (Foto: Zeekr)
Zeekr 7X (Foto: Zeekr)

Hemmamarknadens betydelse

Kina är med nära 23 miljoner sålda bilar under 2024 världens största bilmarknad, vilket ger inhemska tillverkare en enorm fördel. Denna marknad är dessutom starkt elbilsfokuserad och domineras av inhemska märken.

Den kinesiska konsumenten, ofta en förstagångsköpare utan stark lojalitet till traditionella märken, fokuserar på teknik och digitala funktioner snarare än klassiska bilvärden. Detta har skapat en mördande konkurrens där hundratals märken slåss om kunderna.

Företagen måste ständigt lansera nya modeller och uppdateringar för att hålla sig relevanta, vilket driver innovationstakten till en nivå som västvärlden har svårt att matcha.

De täta uppdateringarna har till och med fått vissa kunder att klaga över att deras bilar blir utdaterade alldeles för snabbt.

Exportens nya motor

Med en inhemsk marknad som svämmar över av bilar på grund av överproduktion, har Kina nu riktat sin blick mot resten av världen. Exporten har ökat kraftigt och kinesiska tillverkare lanserar nu modeller i Europa och på sikt även i USA.

Landets enorma produktionskapacitet, som enligt Bloomberg kan täcka tre fjärdedelar av världens totala fordonsbehov, gör export nödvändig. Samtidigt pressas västerländska tillverkare hårt både på pris och marknadsandelar, då kinesiska företag kan sälja sina bilar till betydligt lägre kostnader.

Detta tack vare låga löner och att de i mindre utsträckning tyngs av krångliga regelverk, samt att de kontrollerar stora delar av råvarukedjan för batterier. Utvecklingsländer i Afrika och Sydamerika har redan blivit viktiga marknader.

I Brasilien är till exempel 90 procent av alla nyregistrerade bilar av kinesiska märken, vilket visar på den snabba globala expansionen.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination.

