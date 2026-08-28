Förslaget: Så länge ska tillverkaren uppdatera din bil

Det finns visserligen europeiska regler, men de ställer främst krav på cybersäkerhet och hantering av mjukvaruuppdateringar. Inte hur länge tillverkaren faktiskt måste fortsätta skicka ut dem.

Tillverkarna vill inte svara

En genomgång som Vi Bilägare gjort visar att tillverkarna ofta är ovilliga att ange någon exakt tidsgräns för hur länge deras modeller ska få mjukvaruuppdateringar.

BMW och Mercedes valde enligt tidningen att inte svara alls på frågan. Toyota ger inte löfte om ett visst antal år, utan menar att det beror på bland annat bilens tekniska plattform och modellår. Uppdateringar tillhandahålls när de bedöms ge ett mervärde för kunden.

Volkswagen säger att modeller som kan ta emot ny mjukvara efter leverans normalt ska få säkerhetsuppdateringar ”under lång tid”. Inte heller Tesla, som varit en pionjär inom trådlösa uppdateringar, vill ange någon bestämd tidsgräns.

Kia ger tydligare svar: Nyare modeller har sju års garanterade uppdateringar, medan flera äldre modeller bara hade ett års OTA-uppdateringar inkluderade. Därefter kan ägaren behöva betala för uppdateringar eller göra dem manuellt.

Hos Volvo och Polestar uppges nödvändiga kvalitets- och säkerhetsuppdateringar fortsätta under en längre tid efter att modellen slutat produceras. Men även där finns ingen exakt gräns för hur länge stödet gäller. Volvo betonar samtidigt att det finns en naturlig gräns för när nya funktioner kan introduceras på äldre generationer.