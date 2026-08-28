En modern bil kan vara byggd för att rulla i 15 år eller mer. Men mjukvaran som styr den har inte nödvändigtvis samma livslängd.
Förslaget: Så länge ska tillverkaren uppdatera din bil
När bilar blir allt mer mjukvarudefinierade växer en ny konsumentfråga fram: Hur länge ska tillverkare vara skyldiga att hålla bilarna uppdaterade?
I dag finns inget enkelt svar. EU har infört krav på att mobiltelefoner och surfplattor ska få operativsystems- och säkerhetsuppdateringar i minst fem år. För bilar finns ingen motsvarande tidsgräns, trots att de både är betydligt dyrare och ofta har betydligt längre livslängd.
Det finns visserligen europeiska regler, men de ställer främst krav på cybersäkerhet och hantering av mjukvaruuppdateringar. Inte hur länge tillverkaren faktiskt måste fortsätta skicka ut dem.
Tillverkarna vill inte svara
En genomgång som Vi Bilägare gjort visar att tillverkarna ofta är ovilliga att ange någon exakt tidsgräns för hur länge deras modeller ska få mjukvaruuppdateringar.
BMW och Mercedes valde enligt tidningen att inte svara alls på frågan. Toyota ger inte löfte om ett visst antal år, utan menar att det beror på bland annat bilens tekniska plattform och modellår. Uppdateringar tillhandahålls när de bedöms ge ett mervärde för kunden.
Volkswagen säger att modeller som kan ta emot ny mjukvara efter leverans normalt ska få säkerhetsuppdateringar ”under lång tid”. Inte heller Tesla, som varit en pionjär inom trådlösa uppdateringar, vill ange någon bestämd tidsgräns.
Kia ger tydligare svar: Nyare modeller har sju års garanterade uppdateringar, medan flera äldre modeller bara hade ett års OTA-uppdateringar inkluderade. Därefter kan ägaren behöva betala för uppdateringar eller göra dem manuellt.
Hos Volvo och Polestar uppges nödvändiga kvalitets- och säkerhetsuppdateringar fortsätta under en längre tid efter att modellen slutat produceras. Men även där finns ingen exakt gräns för hur länge stödet gäller. Volvo betonar samtidigt att det finns en naturlig gräns för när nya funktioner kan introduceras på äldre generationer.
Förslaget: Prioritera det viktigaste
Det finns dock en gräns för vad mjukvara kan lösa. The Next Web konstaterar att äldre hårdvara riskerar att bli ett hinder för framtida uppdateringar. De exemplifierar med tillverkaren Rivian som försöker bygga in tillräckligt marginal i hårdvaran för att klara av upp till tio års uppdateringar.
I en amerikansk analys av frågan föreslås ett tydligt och praktiskt förhållningssätt till frågan: Bilens grundläggande funktioner bör kunna fungera under hela bilens livslängd, detsamma gällande viktiga säkerhetsuppdateringar. Utsläppsrelaterad mjukvara ska följa de garanti- och lagkrav som gäller. Nya funktioner behöver däremot inte nödvändigtvis utvecklas för evigt.
Det skulle innebära att en tio år gammal bil inte får den senaste versionen av infotainmentsystemet – men att ett allvarligt säkerhetshål fortfarande måste åtgärdas.
För den som köper ny bil borde frågan om hur långt stöd för uppdateringar tillverkaren erbjuder vara lika viktigt som räckvidd, laddtider och bagageutrymme.
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