En forskning visar att moderna säkerhetssystem i bilar kan ha en oväntad baksida.
Forskning visar: Det här gör dig riktigt farlig i trafiken
Mest läst i kategorin
Pinsamt rekord – återkallar miljontals bilar
Tillverkaren har under de första åtta månaderna av året återkallat nästan två miljoner bilar, ett rekord som sätter press på företaget. Trots att vd:n menar att det är en del av en förbättringsprocess, är experter skeptiska. Ford slår rekord i återkallelser Ford har haft ett utmanande år gällande återkallelser av sina fordon. Med 94 återkallelser, …
Bilföraren satte nytt fartrekord – och förlorade körkortet
En förare av en Porsche Panamera har nu fått sitt körkort indraget efter att ha fångats i en extremt hög hastighet på Autobahn. Händelsen har inte bara lett till kännbara straff utan också satt igång en intensiv debatt om säkerheten på Tysklands vägar. Porsche-föraren som bröt mot reglerna Enligt nyhetsbyrån AP har en förare av …
Efter bilköpet: Kvinnan fryser firmans tillgångar
En kvinna i Oslo har tagit ett rätt unikt och kraftfullt steg efter att ha blivit missnöjd med sitt bilköp. Istället för att enbart följa den vanliga processen med en förlikningsklagan har hon krävt och beviljats rätten att ta arrest i bilförsäljarens tillgångar, vilket är ett ytterst ovanligt juridiskt verktyg. Istället för att bara göra …
Detta kan bli elbilens största genombrott någonsin
Forskning kring batteriteknik har tagit ett stort kliv framåt. Ett nytt projekt har lyckats ta fram en metod som kan göra litiumjonbatterier både mer hållbara och kraftfulla, med en stor potentiell inverkan på allt från elbilar till energilagring. Det handlar om en förändring i batteriernas uppbyggnad som minskar behovet av fossila material. Revolutionerande genombrott för …
Lyxlirarnas bluff uppdagades – nu säljs den superunika samlingen
En exklusiv Koenigsegg Regera, som beslagtagits av polisen i USA, ska nu säljas på auktion. Bilen är en av endast 80 exemplar i världen och har endast rullat drygt 16 kilometer. Det rör sig om en del av en större samling som konfiskerats efter en omfattande bedrägerihärva där ett par lockat investerare att finansiera köp …
Forskning på nästan 200 000 fordon har upptäckt att vissa funktioner, som de som varnar vid avvikelse från fil eller vid risk för krock, kan få förare att känna sig för säkra.
Denna falska trygghet leder till att de kör fortare och blir mindre uppmärksamma på vägen.
Överdrivet självförtroende kan leda till fara
Enligt forskare från USA och Hongkong, som har analyserat beteendedata från nästan 200 000 bilar med olika förarassistanssystem, finns det en tydlig koppling mellan vissa tekniker och en ökad risk. Vissa system, särskilt de som ger brådskande varningar eller aktivt griper in, förändrar bilistens beteende markant.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
Dessa förare tenderar att köra i högre hastigheter och gör fler kraftiga inbromsningar, vilket forskarna tror beror på ett överdrivet förtroende för tekniken. Denna tilltro till systemen kan leda till att föraren tappar uppmärksamheten på vad som händer runt omkring bilen.
I praktiken innebär det att de kör mer på “autopilot”.
Studien, som publicerades av den danska tidningen Boosted.dk, visar dock att trots den mer riskfyllda körstilen minskar de aktiva assistanssystemen det totala antalet olyckor med mer än tre procent. Detta antyder att systemen, trots att de skapar ett mer riskfyllt beteende, fortfarande är effektiva i att förhindra de allvarligaste olyckorna.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Passiva system gör förare säkrare enligt forskning
Undersökningen visar också att mer passiva säkerhetssystem har en positiv inverkan på förarnas beteende. System som påminner föraren om att använda till exempel blinkers gör bilisterna mer uppmärksamma på sin omgivning.
Dessa förare är mindre benägna att köra för fort och gör färre hårda inbromsningar. De är också mindre involverade i allvarliga nödbromssituationer.
Forskarna menar att dessa passiva system får antalet olyckor att sjunka med hela 5 procent.
Det framkom även en intressant skillnad mellan könen, där kvinnliga förare generellt sett reagerade bättre på varningar från ADAS-systemen och var mer benägna att anpassa sin körning.
Efter bilköpet: Kvinnan fryser firmans tillgångar
En kvinna i Oslo har tagit ett rätt unikt och kraftfullt steg efter att ha blivit missnöjd med sitt bilköp. Istället för att enbart följa den vanliga
Lagkrav skapar irritation
Det är inte bara de avancerade systemen som kan skapa utmaningar. Nya EU-regler har lett till att alla nya bilar måste utrustas med en rad obligatoriska säkerhetssystem, vilket ibland kan leda till frustration hos förarna.
Ett exempel är system för igenkänning av trafikskyltar, som inte alltid fungerar felfritt och kan skapa potentiellt osäkra situationer. Enligt boosted.dk har flera läsare delat med sig av sina frustrationer.
En läsare vid namn Bjarne Woetmann uttrycker sitt missnöje med sin nya Suzuki. Han menar att han ångrar köpet på grund av de nya lagkraven som gör att bilen hela tiden avger varningsljud. Han berättar att han tidigare ägde en äldre version av samma modell i tio år, som han ansåg vara den bästa bilen han någonsin haft.
Det finns dock inte mycket Bjarne eller andra bilägare kan göra åt saken, eftersom det är olagligt att permanent stänga av dessa system.
Risken efter bilsemestern: Ett dyrt misstag många inte ser
Semestertiderna är över och många gör ett dyrt misstag som kan kosta tusentals kronor. Det handlar om en miss som lätt kan undvikas. Sommaren är
Missa inte:
Så mycket kan du spara som pensionär i Spanien och Portugal. News 55
Förmögna föräldrar vill inte att arvet skadar barnen. E55
Varningen: Avgifter kan äta upp avkastningen. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Miljonären körde för fort – får böta en miljon
En av Schweiz rikaste personer har dömts till skyhöga böter efter att ha kört 27 kilometer i timmen över hastighetsgränsen i Lausanne. Händelsen inträffade i augusti 2024 när mannen körde 77 km/h på en 50-väg i Lausanne. Överträdelsen räknas som en grov trafikförseelse.? Den dömde är en fransk affärsman som bott i Schweiz i cirka …
Ferraris oväntade drag: Säljer färre bilar men tjänar mer
De senaste siffrorna från den italienska sportbilstillverkaren förbryllar många. Trots att försäljningen endast ökat med en knapp procent har företaget sett en häpnadsväckande ökning i intäkter. Hemligheten ligger i en medveten strategi som fyller kassakistorna och säkrar företagets framtid, där orderböckerna redan är fyllda för flera år framöver. Det är en strategi som nu gör …
Forskning visar: Det här gör dig riktigt farlig i trafiken
En forskning visar att moderna säkerhetssystem i bilar kan ha en oväntad baksida. Forskning på nästan 200 000 fordon har upptäckt att vissa funktioner, som de som varnar vid avvikelse från fil eller vid risk för krock, kan få förare att känna sig för säkra. Denna falska trygghet leder till att de kör fortare och …
Bakom Spaniens överhettade solelsmarknad – snålhet
Spanien har kunnat dra nytta av billig el genom sin expanderade solelsmarknad. Problemet är att snålhet leder till att nätet inte hänger med i utvecklingen. Spanien har dragit nytta av sitt soliga klimat, mer än många andra länder med liknande förhållanden. 60 procent solel Faktum är att landet får hela 60 procent av sin el …
USA:s flygvapen vill spränga Cybertrucks
Amerikanska flygvapnet planerar att köpa två stycken av Teslas Cybertrucks för militära övningar med skarp ammunition eftersom de ”troligen” snart kommer att börja dyka upp på slagfälten. Affären framgår av dokument som publicerats på den amerikanska regeringens webbplats för upphandlingar, något som försvarsbloggen The War Zone var först att rapportera om. Enligt Gordon Adams, professor i amerikansk …