Forskning visar: Det här gör dig riktigt farlig i trafiken

Forskning på nästan 200 000 fordon har upptäckt att vissa funktioner, som de som varnar vid avvikelse från fil eller vid risk för krock, kan få förare att känna sig för säkra.

Denna falska trygghet leder till att de kör fortare och blir mindre uppmärksamma på vägen.

Överdrivet självförtroende kan leda till fara

Enligt forskare från USA och Hongkong, som har analyserat beteendedata från nästan 200 000 bilar med olika förarassistanssystem, finns det en tydlig koppling mellan vissa tekniker och en ökad risk. Vissa system, särskilt de som ger brådskande varningar eller aktivt griper in, förändrar bilistens beteende markant.

Dessa förare tenderar att köra i högre hastigheter och gör fler kraftiga inbromsningar, vilket forskarna tror beror på ett överdrivet förtroende för tekniken. Denna tilltro till systemen kan leda till att föraren tappar uppmärksamheten på vad som händer runt omkring bilen.

I praktiken innebär det att de kör mer på “autopilot”.

VI slutar köra bil och litar på systemen. (Foto: Canva)

Studien, som publicerades av den danska tidningen Boosted.dk, visar dock att trots den mer riskfyllda körstilen minskar de aktiva assistanssystemen det totala antalet olyckor med mer än tre procent. Detta antyder att systemen, trots att de skapar ett mer riskfyllt beteende, fortfarande är effektiva i att förhindra de allvarligaste olyckorna.