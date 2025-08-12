Dagens PS
Forskning visar: Det här gör dig riktigt farlig i trafiken

En stor forskning har kommit fram till riskerna med moderna bilar. (Foto: Canva)
En stor forskning har kommit fram till riskerna med moderna bilar. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

En forskning visar att moderna säkerhetssystem i bilar kan ha en oväntad baksida.

Forskning på nästan 200 000 fordon har upptäckt att vissa funktioner, som de som varnar vid avvikelse från fil eller vid risk för krock, kan få förare att känna sig för säkra.

Denna falska trygghet leder till att de kör fortare och blir mindre uppmärksamma på vägen.

Överdrivet självförtroende kan leda till fara

Enligt forskare från USA och Hongkong, som har analyserat beteendedata från nästan 200 000 bilar med olika förarassistanssystem, finns det en tydlig koppling mellan vissa tekniker och en ökad risk. Vissa system, särskilt de som ger brådskande varningar eller aktivt griper in, förändrar bilistens beteende markant.

Dessa förare tenderar att köra i högre hastigheter och gör fler kraftiga inbromsningar, vilket forskarna tror beror på ett överdrivet förtroende för tekniken. Denna tilltro till systemen kan leda till att föraren tappar uppmärksamheten på vad som händer runt omkring bilen.

I praktiken innebär det att de kör mer på “autopilot”.

VI slutar köra bil och litar på systemen. (Foto: Canva)
VI slutar köra bil och litar på systemen. (Foto: Canva)

Studien, som publicerades av den danska tidningen Boosted.dk, visar dock att trots den mer riskfyllda körstilen minskar de aktiva assistanssystemen det totala antalet olyckor med mer än tre procent. Detta antyder att systemen, trots att de skapar ett mer riskfyllt beteende, fortfarande är effektiva i att förhindra de allvarligaste olyckorna.

Passiva system gör förare säkrare enligt forskning

Undersökningen visar också att mer passiva säkerhetssystem har en positiv inverkan på förarnas beteende. System som påminner föraren om att använda till exempel blinkers gör bilisterna mer uppmärksamma på sin omgivning.

Dessa förare är mindre benägna att köra för fort och gör färre hårda inbromsningar. De är också mindre involverade i allvarliga nödbromssituationer.

Forskarna menar att dessa passiva system får antalet olyckor att sjunka med hela 5 procent.

Det framkom även en intressant skillnad mellan könen, där kvinnliga förare generellt sett reagerade bättre på varningar från ADAS-systemen och var mer benägna att anpassa sin körning.

Lagkrav skapar irritation

Det är inte bara de avancerade systemen som kan skapa utmaningar. Nya EU-regler har lett till att alla nya bilar måste utrustas med en rad obligatoriska säkerhetssystem, vilket ibland kan leda till frustration hos förarna.

Ett exempel är system för igenkänning av trafikskyltar, som inte alltid fungerar felfritt och kan skapa potentiellt osäkra situationer. Enligt boosted.dk har flera läsare delat med sig av sina frustrationer.

En läsare vid namn Bjarne Woetmann uttrycker sitt missnöje med sin nya Suzuki. Han menar att han ångrar köpet på grund av de nya lagkraven som gör att bilen hela tiden avger varningsljud. Han berättar att han tidigare ägde en äldre version av samma modell i tio år, som han ansåg vara den bästa bilen han någonsin haft.

Det finns dock inte mycket Bjarne eller andra bilägare kan göra åt saken, eftersom det är olagligt att permanent stänga av dessa system.

BilsäkerhetelbilarSäkerhetsrisk
