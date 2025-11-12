När Jim Farley, vd på Ford, tittade under huven på konkurrenterna fick han en chock. Upptäckten ledde till stora förändringar i tillverkningen.
Fords vd skruvade isär konkurrenternas bilar: "Chockerande"
Ford Motor Companys vd Jim Farley har beslutat om omfattande förändringar i bolagets elbilsstrategi efter interna analyser av konkurrenters fordon.
Genom att plocka isär modeller från Tesla och flera kinesiska tillverkare upptäckte Ford stora skillnader i konstruktion och effektivitet.
Det är något som enligt Farley tvingade fram en omprövning av företagets tillverkningsprocesser, skriver Fortune.
Började plocka isär bilarna
Undersökningen visade bland annat att Fords elbil Mustang Mach-E innehöll betydligt fler kablar än Teslas Model 3, en indikation på en mer komplicerad och kostsam produktion.
Liknande insikter framkom när bolaget analyserade kinesiska elbilar, som visade sig vara enklare, mer kostnadseffektiva och tekniskt optimerade.
“Jag behövde bli väldigt ödmjuk när vi tog isär den första Teslamodellen 3 och började ta isär de kinesiska bilarna. När vi tog isär dem var det chockerande vad vi hittade”, säger han.
Moderniserade elbilstillverkningen
Upptäckterna ledde till beslutet att modernisera företagets elbilsdivision, Model E, som bildades 2022 för att driva innovation inom området.
Trots en förlust på över fem miljarder dollar under 2024 ser Ford divisionen som nödvändig för att långsiktigt kunna konkurrera globalt.
Farley har tidigare betonat att övergången till eldrift kommer att vara ekonomiskt tuff men avgörande för företagets framtid.
Samtidigt fortsätter konkurrensen att hårdna, inte minst från Kina.
Investerar ytterligare pengar
Farley har på senare tid varnat för att kinesiska elbilstillverkare snabbt tar marknadsandelar genom att kombinera låg prisnivå med tekniskt avancerade lösningar.
Han har beskrivit deras expansion som ett direkt hot mot amerikanska biltillverkare, skriver Yahoo Finance.
Ford intensifierar därför sina satsningar. I augusti meddelade bolaget att man investerar fem miljarder dollar i ny elbilsproduktion och i ombyggnaden av fabriken i Kentucky, där även F-Series Super Duty-modellerna tillverkas.
Fortfarande en mindre del
En central del i strategin är utvecklingen av en eldriven pickup med ett riktpris på cirka 30 000 dollar, planerad att lanseras 2027.
Samtidigt har den amerikanska elbilsmarknaden upplevt en temporär uppgång under 2025, då många konsumenter skyndade sig att köpa elbilar innan det federala skatteavdraget för elfordon löpte ut i september.
Trots rekordförsäljning under tredje kvartalet bedömer Ford att elbilar bara kommer att utgöra en mindre del av den amerikanska marknaden under de närmaste åren.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
