Fords vd skruvade isär konkurrenternas bilar: "Chockerande"

Ford Motor Companys vd Jim Farley har beslutat om omfattande förändringar i bolagets elbilsstrategi efter interna analyser av konkurrenters fordon.

Genom att plocka isär modeller från Tesla och flera kinesiska tillverkare upptäckte Ford stora skillnader i konstruktion och effektivitet.

Det är något som enligt Farley tvingade fram en omprövning av företagets tillverkningsprocesser, skriver Fortune.

Började plocka isär bilarna

Undersökningen visade bland annat att Fords elbil Mustang Mach-E innehöll betydligt fler kablar än Teslas Model 3, en indikation på en mer komplicerad och kostsam produktion.

Liknande insikter framkom när bolaget analyserade kinesiska elbilar, som visade sig vara enklare, mer kostnadseffektiva och tekniskt optimerade.

“Jag behövde bli väldigt ödmjuk när vi tog isär den första Teslamodellen 3 och började ta isär de kinesiska bilarna. När vi tog isär dem var det chockerande vad vi hittade”, säger han.