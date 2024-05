Drömbilar och bildrömmar på auktion

Kombinationen av starka megatrender, tillsammans med flera selektiva bolagsköp, driver fram en snabb tillväxt för börsbolaget även detta år. Miljö, elektrifiering och så kallad near shoring där företag väljer att flytta tillverkningen närmare sina marknader är trender som kommer att finnas som tillväxtmotor under många år framöver. För att dra full nytta av dessa starka …

Porsche 911 SC Cabriolet

Bara två ägare i Sverige sedan ny. Kan en proveniens bli så mycket enklare. (Foto: Artcurial)

En fantastisk bil med en svensk ägare från ny till 2015 då den köptes in till W-Collection. Bilen är totalt dokumenterad och i ett mycket fint skick.

Porsche 964 Carrera 4

Är månne röd den vackraste kulören på Porsche 964? Det tycker i alla fall ägaren av W-Collection. (Foto: Artcurial)

Bilen levererades till sin första ägare i Stockholm den 19 juni 1989 och har sedan dess bara haft tre ägare. Den köptes in till W-Collection 2017 och har bara rullat 10 mil. Komplett med all dokumentation och all service.

Porsche 964 Carrera 2 tiptronic

Ännu en röd favorit i Porsche-samlingen. (Foto: Artcurial)

En komplett originalbil med all dokumentation bevarad. Såld ny i Sverige och har sedan dess använts sparsamt av de tre ägare som njutit av den.

Porsche 911 Carrera RS 2,7

Blir det ballare än så här i Porsche-världen? Troligtvis inte. (Foto: Artcurial)

Levererad ursprungligen till Tyskland men köptes redan 1975 till Sverige och köptes där av Porsche-profilen Lars Wideborg.

Bilen användes flitigt av Wideborg i Historic Racing under åren 1979-1985 och har under alla år fått behålla sitt unika ursprungliga utseende.

Carrera RS-Porschen på Nürburg-ring i slutet på 1970-talet. (Foto: Niklas Hannah)

Detta är kanske den mest unika “svenska” bilen som finns på auktionen. Den borde därför få en fortsatt historia i Sverige.

Blir det du som låter den ha kvar sina svenska skyltar?

