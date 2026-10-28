För 12 miljoner kan Ironmans Acura NSX bli din

Modellen, en Honda NSX (eller Acura NSX som den hette i Nordamerika), har en 3,0-liters V6-motor med VTEC på omkring 270 hästkrafter, en femväxlad manuell växellåda och bakhjulsdrift.

Ovanpå chassit sitter en handbyggd roadsterkaross i glasfiber, utformad för att efterlikna konceptversionen av andra generationens NSX, enligt Motorius.

Just det här exemplaret har man också sänkt cirka fem centimeter, utrustat med 18-tumsfälgar fram och 20-tumsfälgar bak samt låtit montera sportstolar i.

Lacken går såklart i samma mörkröda toner som Ironmans high-tech-rustning, och registreringsskylten lyder STARK 33 – ytterligare en blinkning till Ironmans avancerade dräkt.

Kanske inte världens bästa köp

Bilen säljs dock med en hel del asterisker och brasklappar. Dels har den några år på nacken, donatorbilen var av årsmodell 1991 och innan filmningen ska bilen ha passerat 250 000 miles, vilket motsvarar drygt 40 000 mil.

Vidare berättar säljaren – Acura själva – att bilen varken kan registreras eller köras på vanliga vägar. Eventuella köpare uppmärksammas även på att den specialbyggda karossen är ömtålig och att det finns repor på stötfångarna, A-stolparna och dörrarna.

Inte heller lacken uppges vara speciellt pigg, och insidan kommer visst med sina skavanker också… Kanske inte helt oväntat för en bil vars ägare överlevt bataljer med både utomjordingar och gudar.