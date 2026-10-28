Tony Starks specialbyggda Acura NSX från Avengers-filmerna är till salu – men trots en prislapp på miljonbelopp får köparen nöja sig med att beundra bilen i garaget. Den får nämligen varken registreras eller köras på allmän väg.
För 12 miljoner kan Ironmans Acura NSX bli din
Är du ett Marvel-fan med några extra miljoner på fickan? Perfekt! Tony Starks, alltså Ironmans, bil är till salu.
Obrydd, snorrik, smartast i varje rum han kliver in i och ohemlig superhjälte. När Robert Downey Jr glassar runt som Tony Stark i Ironman-, tillika Avengersfilmerna, så är det såklart i en helunik sportbil han kommer farande.
Modellen, en Honda NSX (eller Acura NSX som den hette i Nordamerika), har en 3,0-liters V6-motor med VTEC på omkring 270 hästkrafter, en femväxlad manuell växellåda och bakhjulsdrift.
Ovanpå chassit sitter en handbyggd roadsterkaross i glasfiber, utformad för att efterlikna konceptversionen av andra generationens NSX, enligt Motorius.
Just det här exemplaret har man också sänkt cirka fem centimeter, utrustat med 18-tumsfälgar fram och 20-tumsfälgar bak samt låtit montera sportstolar i.
Lacken går såklart i samma mörkröda toner som Ironmans high-tech-rustning, och registreringsskylten lyder STARK 33 – ytterligare en blinkning till Ironmans avancerade dräkt.
Kanske inte världens bästa köp
Bilen säljs dock med en hel del asterisker och brasklappar. Dels har den några år på nacken, donatorbilen var av årsmodell 1991 och innan filmningen ska bilen ha passerat 250 000 miles, vilket motsvarar drygt 40 000 mil.
Vidare berättar säljaren – Acura själva – att bilen varken kan registreras eller köras på vanliga vägar. Eventuella köpare uppmärksammas även på att den specialbyggda karossen är ömtålig och att det finns repor på stötfångarna, A-stolparna och dörrarna.
Inte heller lacken uppges vara speciellt pigg, och insidan kommer visst med sina skavanker också… Kanske inte helt oväntat för en bil vars ägare överlevt bataljer med både utomjordingar och gudar.
Går till välgörenhet
Auktionen är igång på Cars and Bids redan nu – i skrivande stund ligger högstabudet på motsvarande 12 miljoner kronor och auktionen avslutas 31 oktober.
En intressent har ställt frågan om det skulle gå att ändra kontraktet till att låta en eventuell köpare modifiera bilen till att bli laglig att köra, men Acura har svarat att det inte kommer på fråga. Bilen säljs med syftet att bevara en ”viktig del av filmhistorien”.
Det går även att utläsa att köpesumman – vad den nu kan tänkas landa på – ska gå oavkortat till en välgörenhetsorganisation som man väljer ut tillsammans med auktionens vinnare.
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