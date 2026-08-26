Flygande taxibilar närmar sig verkligheten – här kan de lyfta först

Kina storsatsar

Precis som inom elbilar och batterier vill Kina nu besegra USA och Europa, även i luften.

Kinesiska EHang fick 2023 typcertifikat för EH216-S, en tvåsitsig elektrisk farkost som flyger utan pilot ombord. Året därpå fick bolaget tillstånd för serieproduktion, och i mars 2025 fick två operatörer klartecken att bedriva kommersiella passagerarflygningar med modellen vid godkända platser i Kina.

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Det innebär att tekniken inte längre enbart befinner sig på prototypstadiet.

Många provflygningar för eVTOL-farkoster

Vid slutet av 2025 hade EHang levererat totalt 628 eVTOL-farkoster, varav 593 var EH216-S. Företaget uppger dessutom att dess pilotlösa modeller genomfört sammanlagt mer än 83 000 flygningar i 21 länder, även om merparten har skett i Kina och många har varit tester, demonstrationer eller försöksverksamhet.

Även Afrika har fått en första försmak av tekniken. I Rwanda har en EH216-S genomfört en pilotlös passagerarflygning över Kigali – den första demonstrationen av sitt slag i Afrika.

Flygplatser kan bli första marknaden

En av de mest uppenbara användningarna är transporter till och från flygplatser, enligt Robb Report.

I stället för att sitta en timme i bilkö skulle en passagerare i teorin kunna flyga mellan en mindre landningsplats i staden och en internationell flygplats på några minuter.

Brittiska Vertical Aerospace tog ett steg i den riktningen 2025 när företagets VX4 genomförde en flygning mellan två flygplatser. Bolaget har uppgett att det samlat omkring 1 500 förbeställningar från kunder på fyra kontinenter.

Valo presenterades i december 2025 och är den kommersiella efterföljaren till VX4 hos brittiska Vertical Aerospace. (Foto: Vertical Aerospace)

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Hinder återstår för flygande taxibilar

Men tekniken står fortfarande inför betydande hinder. Batterier måste kunna ge tillräcklig räckvidd utan att göra farkosterna för tunga. Buller, kostnader, landningsplatser och framför allt säkerhetskrav måste också hanteras.

Regelverken kan bli den största bromsklossen. EHang varnar för att godkännandeprocesserna för kommersiell eVTOL-verksamhet kan vara både långa och osäkra i många länder.

I USA och Europa återstår dessutom avgörande certifieringsarbete innan flygande taxibilar kan bli ett vanligt inslag i storstäder.

Vem kommer att flyga?

Det betyder att den stora revolutionen fortfarande ligger framför oss. Men eVTOL har passerat en viktig gräns – frågan är inte längre bara om farkosterna kan flyga.

Nu handlar det om var de kan få flyga, vad en resa kommer att kosta – och om passagerarna vågar kliva ombord.

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