Experten varnar: Dyra märkesdäck kan vara ett misstag

Samtidigt finns det flera tydliga budgetalternativ på marknaden, där sommardäck 2026 kan leverera stabilt grepp och god komfort utan att nå upp till premiumpriserna.

Flera tester visar att skillnaderna mellan premiumdäck och billigare alternativ i många fall är mindre än priset antyder.

I vardaglig körning klarar sig många mellanklassdäck lika bra som de dyraste alternativen.

Små skillnader i praktiken

Det är framför allt i extrema situationer som premiumdäcken visar sina styrkor.

Vid hård inbromsning eller körning på svåra underlag kan skillnaderna bli tydligare.

Men för den genomsnittliga bilisten, som kör i stadstrafik och på landsväg, är skillnaderna ofta marginella.

Det är inte alltid de dyraste däcken som är bäst.

Det innebär att många bilister riskerar att betala betydligt mer utan att få en motsvarande förbättring i säkerhet eller körkomfort.