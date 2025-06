Glöm sportbilarna: Här är Ferraris nya skrytbygge

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Teknik och design som förvånar

Hypersail kommer att vara en så kallad full foiling-yacht. Det betyder att den effektivt kommer att “flyga” över vattnet. Skrovet kommer att vara uppe i luften medan tre små vingar, så kallade foils, är i vattnet när båten rör sig.

Detta minskar vattenmotståndet rejält, eftersom det krävs mycket mer kraft för att trycka sig igenom vatten än luft.

En ovanlig detalj är att de använder en foil på kölen, den långa delen under segelbåten som hjälper till att hålla den stabil. Ferrari säger att Hypersail kommer att vara världens första 30 meter långa enskrovsbåt med en foil på kölen, designad för att “flyga” på tre kontaktpunkter.

Ferrari Hypersail (Foto: Ferrari)

Ferrari förklarar att det handlar om ‘användningen av en lutande köl som stöd för en av foilen, med de två andra kontaktpunkterna som en foil på rodret och, omväxlande, de två laterala foilen’.

Båten designas av den franske marinarkitekten Guillaume Verdier, känd för sina nyskapande båtkonstruktioner. Projektet leds av teamchef Giovanni Soldini, en erfaren seglare som kommer att välja ut besättningen och leda både byggandet och planeringen av fartyget.

Båten byggs i Italien och Ferrari tar in andra ingenjörer och experter inom båtbyggnad för att genomföra projektet. Men de betonar att det är ett “internt” projekt, alltså inte bara en ommålad båt från ett redan etablerat båtföretag.

Ferrari Hypersail (Foto: Ferrari)

Prestanda och framtida tävlingar

Hastighet på vattnet mäts i knop, och vad som kan kännas som en lugn bilfärd är en mycket hög hastighet i en båt. Tävlingsyachter i America’s Cup kan nå hastigheter runt 96 kilometer i timmen när de kör som snabbast.

Ferraris mål är att tävla med Hypersail i framtiden.

Ferrari Hypersail (Foto: Ferrari)

Företaget berättar att projektet med Hypersail har lett till att de lärt sig mycket nytt om bland annat aerodynamik och energihantering. Dessa nya kunskaper kan även komma att användas i utvecklingen av framtida sportbilar. Det handlar om en öppen process där de samarbetar med externa experter för att få de bästa lösningarna.

Hållbarhet i fokus

Ferrari är mycket stolta över att Hypersail, som planeras att visas upp i sin färdiga form nästa år, helt kommer att drivas av vind- och solenergi. Den har alltså ingen förbränningsmotor överhuvudtaget.

Detta gör den till den första 30 meter långa yachten i världen som är helt självförsörjande på energi. Det innebär att all den ström som behövs för att driva kontrollsystemen för foils, köl och roder, samt all elektronik ombord, måste skapas under segling.

Utvecklingskostnaden och om det kommer att finnas en version för vanliga köpare är ännu inte bestämt. Som jämförelse kan en America’s Cup tävlingsyacht kosta mellan 80 miljoner och 100 miljoner svenska kronor. Att genomföra en framgångsrik America’s Cup-kampanj har uppskattats kosta över 1 miljard svenska kronor.

