Ferrari beslagtagen – ägaren fick gå hela vägen hem

En mycket dyrbar och sällsynt Ferrari fick nyligen ett abrupt slut på sin färd. Nu undrar många om bilen, som har ett värde på flera miljoner kronor, någonsin kommer att rulla igen.

Ferrari-färden som fick ett abrupt slut

En solig dag på den franska landsbygden slutade inte som ägaren till en gul Ferrari F8 Tributo hade tänkt sig.

I Humbécourt, nära staden Chaumont, fångades den 720 hästkrafter starka sportbilen av polisens radar. På en vägsträcka där hastighetsgränsen är 90 kilometer i timmen, uppmättes Ferrarin till hela 174 kilometer i timmen.

Den dramatiska händelsen spreds snabbt efter att den lokala polisen i Haute-Marne delade med sig av en bild på Facebook, där den gula skapelsen ses bärgas från vägkanten.

Polisen agerade snabbt och tvekade inte en sekund. De stoppade Ferrari-bilen omedelbart och tog nycklarna från föraren.

Skärmavbild från Gendarmerie de la Haute-Marne på Facebook.

I en kommentar på Facebook, med en dos av humor, skrev polisen:

“Direkt till fängelset, utan att passera gå”.

Ett skämt som refererar till det franska brädspelet “Matador”, motsvarande det svenska Monopol.

I samma inlägg erkände polisen att deras egna patrullerande poliser var en smula avundsjuka.

“Våra två poliser hade gärna behållit bilen, man kan se att de drömmer sig bort,” skrev de.