En mycket dyr Ferrari fick ett abrupt slut på sin färd när den uppmättes köra nästan dubbelt så snabbt som tillåtet i en 90-zon.
Ferrari beslagtagen – ägaren fick gå hela vägen hem
Mest läst i kategorin
Nytt superbatteri – håller i 5,8 miljoner kilometer
Det kan bli enklare att köpa en ny elbil med en batteriteknik som överträffar det mesta. Tillverkaren CATL presenterar ett nytt batteri som kostar en bråkdel och som dessutom har en livslängd som kan göra det till den sista bilen du köper. Kan förändra allt Det kinesiska företaget CATL, som är världens största tillverkare av …
"Din nya Volvo är ett säkerhetshot", larmar norsk minister
Norges tidigare transportminister Ketil Solvik-Olsen utfärdar en skarp varning till alla som överväger att köpa en elbil från Kina. Han drar paralleller till ett nytt kallt krig och uttrycker stark oro. Datainsamling väcker tydligen oro I en intervju med norska mediet Motor.no, vars rapportering ligger till grund för denna artikel, ger Norges tidigare transportminister Ketil …
Förlorar 26 miljoner i månaden – inget stöd från regeringen
Den brittiska biobränsleindustrin står inför en allvarlig kris efter att regeringen nekat att rädda landets största bioetanolfabrik, Vivergo, i Lincolnshire. Beslutet sätter 160 jobb på spel, skriver Sky News. Den brittiska regeringens beslut får konsekvenser Associated British Foods, som äger Vivergo, beskriver regeringens beslut som ”djupt beklagligt”. En talesperson för företaget menar att regeringen ”har …
Gigantisk konkurs i bilbranschen – 32 000 bilar på lager
En av de största bilhandlarna i Tyskland har, efter årtionden i branschen, gått i konkurs. Konkursen är ett tecken på stora problem med den tyska ekonomin just nu. En svart månad i den tyska ekonomin. Så beskrivs juli som i den tyska pressen där konkurserna haglar. Men förvåningen blev ändå stor när den stora bilhandlaren …
Hundratusentals bilar hotas av nedsläckning – ger villkorstvåa
Snart försvinner 2G- och 3G-näten och därmed även nödfunktionen eCall i många bilar. En lösning från Transportstyrelsen är försenad och tusentals bilägare riskerar anmärkningar vid besiktningen. Mörk framtid för nödfunktionen eCall Mobilnäten är i ständig utveckling, och snart är det dags för de äldre 2G- och 3G-näten att helt försvinna. Denna nedsläckning, som planeras inledas …
En mycket dyrbar och sällsynt Ferrari fick nyligen ett abrupt slut på sin färd. Nu undrar många om bilen, som har ett värde på flera miljoner kronor, någonsin kommer att rulla igen.
Ferrari-färden som fick ett abrupt slut
En solig dag på den franska landsbygden slutade inte som ägaren till en gul Ferrari F8 Tributo hade tänkt sig.
I Humbécourt, nära staden Chaumont, fångades den 720 hästkrafter starka sportbilen av polisens radar. På en vägsträcka där hastighetsgränsen är 90 kilometer i timmen, uppmättes Ferrarin till hela 174 kilometer i timmen.
Den dramatiska händelsen spreds snabbt efter att den lokala polisen i Haute-Marne delade med sig av en bild på Facebook, där den gula skapelsen ses bärgas från vägkanten.
Polisen agerade snabbt och tvekade inte en sekund. De stoppade Ferrari-bilen omedelbart och tog nycklarna från föraren.
I en kommentar på Facebook, med en dos av humor, skrev polisen:
“Direkt till fängelset, utan att passera gå”.
Ett skämt som refererar till det franska brädspelet “Matador”, motsvarande det svenska Monopol.
I samma inlägg erkände polisen att deras egna patrullerande poliser var en smula avundsjuka.
“Våra två poliser hade gärna behållit bilen, man kan se att de drömmer sig bort,” skrev de.
Ferraris oväntade drag: Säljer färre bilar men tjänar mer
De senaste siffrorna från den italienska sportbilstillverkaren förbryllar många. Trots att försäljningen endast ökat med en knapp procent har företaget
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Debatt om hastigheten
Den konfiskerade Ferrarin, en F8 Tributo, är utrustad med en kraftfull V8-motor och kan accelerera från 0 till 100 kilometer i timmen på endast 2,9 sekunder.
Den har en topphastighet på över 340 kilometer i timmen, något som skapade en del delade åsikter i kommentarsfältet under polisens inlägg. Medan vissa hyllade polisen för att ha stoppat fartsyndaren, ifrågasatte andra varför man skulle köra så “långsamt” i en sådan bil.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
En kommentator skrev: “174 km/h för en Ferrari, det är inte så imponerande”.
Eftersom bilen togs i beslag av polis fick föraren lämna platsen till fots och Ferrarin bärgades. Det är ännu oklart om ägaren kommer att få tillbaka sin bil eller vad straffet för den vårdslösa körningen blir.
Ett liknande scenario har även utspelat sig i Danmark. En konfiskerad Ferrari såldes nyligen på auktion för flera miljoner kronor, pengar som gick direkt till statskassan. Dock har danska polisen på sistone stoppat
försäljningen av beslagtagna bilar, då de inte är säkra på om moms ska betalas på intäkterna från försäljningarna.
Ferraris super-suv kan plötsligt tappa bromsarna
Ferrari har nyligen gått ut med en omfattande återkallelse av sin nya suv-modell Purosangue, vilket berör hundratals fordon. Problemet uppges kunna leda
Missa inte:
Rekordsommar för getingar – så undviker du att bli stucken. News 55
Jakten på de förlorade pensionspengarna fortsätter – Pensionsmyndigheten ger inte upp. E55
Militäranalytiker varnar: “Nu måste Europa kliva fram”. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Ödesmättat för Ukraina: Europa pressar en tvekande Trump
I Washington samlades på måndagen Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, USA:s president Donald Trump och ledande europeiska företrädare. Resultatet väcker snarare oro än lugn. Förhandlingsbordet i Vita huset var fullt av artigheter, men bakom kulisserna rådde en känsla av fälla. Donald Trump pressade enligt flera bedömare Kiev att överväga territoriella eftergifter till Ryssland, i utbyte mot …
Prisras på resor – här är det billigast just nu
När vardagen gör comeback sjunker resepriserna. För den som har möjlighet att resa utanför skolloven är sensommaren och hösten en riktig guldgruva. När högsäsongen är över minskar trycket på både flyg och hotell. För att fylla tomma stolar och rum tvingas resebolagen pressa priserna. Det innebär att den som är flexibel kan göra riktiga fynd. …
Snabbt jobbat: Nu är han klar för nytt toppjobb
Från butiker till bygghandel och nu tillbaka till dagligvaruhandel. Nästan. Här är före detta Lidl-chefen Johan Augustssons nya toppjobb. Dagens PS har noterat hur Johan Augustsson åkt lite berg-och-dalbana i chefskarusellen i Sverige. Efter två decennier hos Lidl, de sista åren som Sverige-chef och korad till mäktigast i svensk dagligvaruhandel, lämnade han toppjobbet. I stället …
Därför är vissa alltid nöjda på jobbet – och andra aldrig
Varför är vissa kollegor ständigt tillfreds, medan andra verkar missnöjda hur bra förutsättningarna än är? Enligt psykiatern Peder Björling sitter svaret i personligheten. Enligt en undersökning från i fjol trivs svenskarna bra på jobbet.? Hela 67 procent tycker att arbetet är meningsfullt och ”inte bara ett jobb” och 63 procent bedömer sin arbetsplats som ”allt …
Portföljen som utklassat Stockholmsbörsen
Målet var att få en utdelning på minst åtta procent kommande år. Facit blev en sammanlagd avkastning på hela 27 procent samtidigt som Stockholmsbörsen stått helt still. Den fiktiva aktieportföljen har fullständigt krossat index de senaste 12 månaderna. Läs även: Aktiespararna tror på jättelyft i Novo Nordisk aktie – Dagens PS Stockholmsbörsen har stått still …