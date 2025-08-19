Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Ferrari beslagtagen – ägaren fick gå hela vägen hem

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

En mycket dyr Ferrari fick ett abrupt slut på sin färd när den uppmättes köra nästan dubbelt så snabbt som tillåtet i en 90-zon.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En mycket dyrbar och sällsynt Ferrari fick nyligen ett abrupt slut på sin färd. Nu undrar många om bilen, som har ett värde på flera miljoner kronor, någonsin kommer att rulla igen.

Ferrari-färden som fick ett abrupt slut

En solig dag på den franska landsbygden slutade inte som ägaren till en gul Ferrari F8 Tributo hade tänkt sig.

I Humbécourt, nära staden Chaumont, fångades den 720 hästkrafter starka sportbilen av polisens radar. På en vägsträcka där hastighetsgränsen är 90 kilometer i timmen, uppmättes Ferrarin till hela 174 kilometer i timmen.

Den dramatiska händelsen spreds snabbt efter att den lokala polisen i Haute-Marne delade med sig av en bild på Facebook, där den gula skapelsen ses bärgas från vägkanten.

Polisen agerade snabbt och tvekade inte en sekund. De stoppade Ferrari-bilen omedelbart och tog nycklarna från föraren.

Skärmavbild från Gendarmerie de la Haute-Marne på Facebook.
Skärmavbild från Gendarmerie de la Haute-Marne på Facebook.

I en kommentar på Facebook, med en dos av humor, skrev polisen:

“Direkt till fängelset, utan att passera gå”.

ANNONS

Ett skämt som refererar till det franska brädspelet “Matador”, motsvarande det svenska Monopol.

I samma inlägg erkände polisen att deras egna patrullerande poliser var en smula avundsjuka.

“Våra två poliser hade gärna behållit bilen, man kan se att de drömmer sig bort,” skrev de.

Ferraris oväntade drag: Säljer färre bilar men tjänar mer

De senaste siffrorna från den italienska sportbilstillverkaren förbryllar många. Trots att försäljningen endast ökat med en knapp procent har företaget
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Debatt om hastigheten

Den konfiskerade Ferrarin, en F8 Tributo, är utrustad med en kraftfull V8-motor och kan accelerera från 0 till 100 kilometer i timmen på endast 2,9 sekunder.

Den har en topphastighet på över 340 kilometer i timmen, något som skapade en del delade åsikter i kommentarsfältet under polisens inlägg. Medan vissa hyllade polisen för att ha stoppat fartsyndaren, ifrågasatte andra varför man skulle köra så “långsamt” i en sådan bil.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.

Prenumerera nu

En kommentator skrev: “174 km/h för en Ferrari, det är inte så imponerande”.

ANNONS

Eftersom bilen togs i beslag av polis fick föraren lämna platsen till fots och Ferrarin bärgades. Det är ännu oklart om ägaren kommer att få tillbaka sin bil eller vad straffet för den vårdslösa körningen blir.

Ett liknande scenario har även utspelat sig i Danmark. En konfiskerad Ferrari såldes nyligen på auktion för flera miljoner kronor, pengar som gick direkt till statskassan. Dock har danska polisen på sistone stoppat
försäljningen av beslagtagna bilar, då de inte är säkra på om moms ska betalas på intäkterna från försäljningarna.

Ferraris super-suv kan plötsligt tappa bromsarna

Ferrari har nyligen gått ut med en omfattande återkallelse av sin nya suv-modell Purosangue, vilket berör hundratals fordon. Problemet uppges kunna leda

Missa inte:

Rekordsommar för getingar – så undviker du att bli stucken. News 55

Jakten på de förlorade pensionspengarna fortsätter – Pensionsmyndigheten ger inte upp. E55

Militäranalytiker varnar: “Nu måste Europa kliva fram”. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FerraripolispolisenSupersportbil
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS