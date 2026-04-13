Europa får supersnabbladdare som fyller bilen på nio minuter

Nya modeller drar nytta av den höga effekten

De första bilarna som kan utnyttja denna teknik fullt ut är märket Denzas nya modeller. Denza Z9GT är en helt elektrisk bil med tre motorer och ett batteri på 123 kilowattimmar.

En annan intressant nyhet är minibussen D9 DM-i som är en laddhybrid. Trots att det är en hybrid kan dess batteri på 58,5 kilowattimmar ta emot hela 559 kilowatt. Detta innebär att även hybriden kan laddas från tio till 70 procent på bara fem minuter.

Detta skiljer sig markant från många andra laddhybrider på marknaden som ofta saknar stöd för snabb likströmsladdning.

BMW varnar för risker med extrem snabbladdning

Samtidigt som kinesiska tillverkare tävlar om att ha de kortaste laddtiderna finns det röster som manar till försiktighet. Markus Fallböhmer som är chef för batteriproduktion hos BMW menar att man måste vara försiktig med dessa typer av tillkännagivanden.

Enligt honom innebär en optimering av en enskild prestandafaktor ofta att man måste göra avkall på andra viktiga egenskaper. Han poängterar att batteriets livslängd och pålitlighet kan påverkas negativt om laddhastigheten pressas för hårt.

BMW väljer därför att inte delta i det pågående racet om högst effekt på samma sätt som de kinesiska konkurrenterna.

Prisvärd teknik och bred tillgänglighet

Genom att öppna upp nätverket för alla bilister hoppas BYD kunna sätta en ny standard på den europeiska marknaden.

Tidigare har extrem snabbladdning ofta varit förbehållen specifika lyxbilar eller stängda nätverk. Nu ser det ut som att tekniken blir mer demokratiserad.

Omställningen till svenska kronor för investeringar i denna typ av infrastruktur väntas uppgå till miljardbelopp. För en vanlig bilist innebär detta att en paus för att sträcka på benen snart räcker för att ge bilen nästan full räckvidd igen.

