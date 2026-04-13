BYD rullar ut 3000 nya stationer i Europa som laddar elbilen på nio minuter. Systemet ger 1500 kilowatt och är öppet för alla märken.
Europa får supersnabbladdare som fyller bilen på nio minuter
Tekniken ska göra det möjligt att ladda batteriet från tio till 97 procent på endast nio minuter vilket kan förändra hur vi ser på långresor med eldrift framöver.
Totalt planeras 3000 sådana stationer i Europa under det kommande året och systemet kommer att vara öppet för alla bilmärken som använder den vanliga CCS2-kontakten.
Supersnabb laddning blir tillgänglig för alla i Europa
Inom de närmaste tolv månaderna planerar BYD att etablera 3000 laddstationer i Europa. Dessa stationer använder företagets nya Flash Charging-teknik som levererar en effekt på upp till 1500 kilowatt.
Det är en betydande ökning jämfört med dagens snabbaste publika laddare. Systemet är inte låst till BYD utan kommer att vara tillgängligt för alla märken som använder den europeiska standarden för laddkontakter.
Strategin bygger på att samarbeta med befintliga laddplatser istället för att bygga helt ny infrastruktur från grunden på varje plats.
Initialt kommer fokus att ligga på nio nyckelländer där märket Denza nu lanseras, vilket inkluderar Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien. Målet är att täcka mer än 30 europeiska länder och etablera över 150 butiker vid utgången av 2026.
BYD lanserar nytt lyxmärke i Sverige med extrem snabbladdning
Kinesiska jätten BYD tar nu sitt premiummärke Denza till den svenska marknaden och lovar laddtider som utklassar nästan allt annat.
Nya modeller drar nytta av den höga effekten
De första bilarna som kan utnyttja denna teknik fullt ut är märket Denzas nya modeller. Denza Z9GT är en helt elektrisk bil med tre motorer och ett batteri på 123 kilowattimmar.
En annan intressant nyhet är minibussen D9 DM-i som är en laddhybrid. Trots att det är en hybrid kan dess batteri på 58,5 kilowattimmar ta emot hela 559 kilowatt. Detta innebär att även hybriden kan laddas från tio till 70 procent på bara fem minuter.
Detta skiljer sig markant från många andra laddhybrider på marknaden som ofta saknar stöd för snabb likströmsladdning.
BMW varnar för risker med extrem snabbladdning
Samtidigt som kinesiska tillverkare tävlar om att ha de kortaste laddtiderna finns det röster som manar till försiktighet. Markus Fallböhmer som är chef för batteriproduktion hos BMW menar att man måste vara försiktig med dessa typer av tillkännagivanden.
Enligt honom innebär en optimering av en enskild prestandafaktor ofta att man måste göra avkall på andra viktiga egenskaper. Han poängterar att batteriets livslängd och pålitlighet kan påverkas negativt om laddhastigheten pressas för hårt.
BMW väljer därför att inte delta i det pågående racet om högst effekt på samma sätt som de kinesiska konkurrenterna.
BMW sågar BYDs rekordladdning och varnar för dolda risker
Kriget om laddhastigheter trappas upp när kinesiska BYD presenterar teknik som ger 500 kilometers räckvidd på bara fem minuter. BMW ställer sig dock
Prisvärd teknik och bred tillgänglighet
Genom att öppna upp nätverket för alla bilister hoppas BYD kunna sätta en ny standard på den europeiska marknaden.
Tidigare har extrem snabbladdning ofta varit förbehållen specifika lyxbilar eller stängda nätverk. Nu ser det ut som att tekniken blir mer demokratiserad.
Omställningen till svenska kronor för investeringar i denna typ av infrastruktur väntas uppgå till miljardbelopp. För en vanlig bilist innebär detta att en paus för att sträcka på benen snart räcker för att ge bilen nästan full räckvidd igen.
