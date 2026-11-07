EU kan stoppa dolda dörrhandtag – Volvos EX60 pekas ut

Tre utskott i Europaparlamentet har röstat igenom ett nytt förslag som kräver att bildörrar på personbilar och lätta lastbilar måste kunna öppnas mekaniskt i nödsituationer. Kravet gäller både från insidan och utsidan om fordonets elsystem slås ut.

Kina har redan infört skarpa restriktioner mot helt dolda dörrhandtag efter dödsolyckor där strömlösa bilar blivit dödsfällor vid bränder eller översvämningar.

I Sverige har tekniken också mött kritik från räddningstjänster, och många svenska bilägare har dessutom upplevt problem med infällda handtag som fryser fast under kalla vinterdagar.

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Svenska modeller och populära elbilar påverkas

Flera modeller på den svenska marknaden berörs av frågan. Bilar som svenskutvecklade Volvo EX60 samt Ford Mustang Mach-E använder små elektriska knappar eller flikar på utsidan som saknar yttre mekanisk öppning om 12-voltsbatteriet dör.

Även elbilsjätten Tesla har granskats hårt för dörrlösningar som kräver ström och dolda nödöppnare.

Vissa tillverkare menar att infällda handtag ger en liten aerodynamisk fördel i högre farter. Samtidigt väger motorerna och sensorerna en hel del, vilket snabbt kan äta upp energivinsten.

EX60 rullar ut från fabriken långsammare än vad man hoppats, en bra strategi tycker tysk expertis.

(Foto: Volvo)