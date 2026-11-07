Infällda dörrhandtag kan snart förbjudas i Europa. Nya säkerhetskrav ska tvinga biltillverkare att dörrarna alltid kan öppnas helt mekaniskt.
EU kan stoppa dolda dörrhandtag – Volvos EX60 pekas ut
Elektriska och karossintegrerade dörrhandtag har blivit en vanlig syn på moderna elbilar, men lösningen kan snart tvingas bort från europeiska vägar, rapporterar Complete Car, EuropaWire och Teslant.
Tre utskott i Europaparlamentet har röstat igenom ett nytt förslag som kräver att bildörrar på personbilar och lätta lastbilar måste kunna öppnas mekaniskt i nödsituationer. Kravet gäller både från insidan och utsidan om fordonets elsystem slås ut.
Kina har redan infört skarpa restriktioner mot helt dolda dörrhandtag efter dödsolyckor där strömlösa bilar blivit dödsfällor vid bränder eller översvämningar.
I Sverige har tekniken också mött kritik från räddningstjänster, och många svenska bilägare har dessutom upplevt problem med infällda handtag som fryser fast under kalla vinterdagar.
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Svenska modeller och populära elbilar påverkas
Flera modeller på den svenska marknaden berörs av frågan. Bilar som svenskutvecklade Volvo EX60 samt Ford Mustang Mach-E använder små elektriska knappar eller flikar på utsidan som saknar yttre mekanisk öppning om 12-voltsbatteriet dör.
Även elbilsjätten Tesla har granskats hårt för dörrlösningar som kräver ström och dolda nödöppnare.
Vissa tillverkare menar att infällda handtag ger en liten aerodynamisk fördel i högre farter. Samtidigt väger motorerna och sensorerna en hel del, vilket snabbt kan äta upp energivinsten.
Helt nytt paket ska rädda liv och spara miljarder
Dörrhandtagen ingår i ett större lagstiftningspaket inom EU som kallas ”automotive omnibus”. Målet är att förenkla bilreglerna och spara runt 706 miljoner euro per år för företag och myndigheter.
Paketet innehåller fler säkerhetskrav. Bland annat vill parlamentet tvinga in system som varnar om barn glöms kvar i låsta fordon.
Dessutom föreslås förmåner för mindre elbilar under 4,2 meter tillverkade i Europa, krav på smartladdning till 2027 och en 18 månaders framflyttning av Euro 7 för tunga fordon.
Europaparlamentet ska rösta om förhandlingsmandatet i december 2026 innan medlemsländerna sätter sig vid förhandlingsbordet för att spika de slutgiltiga reglerna.
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