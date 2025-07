En otippad lösning kan rädda Nissans ikoniska fabrik

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Foxconns elektriska ambitioner

Foxconn har under flera år signalerat sina ambitioner inom bilindustrin. Företaget har redan visat upp en rad eldrivna modeller, inklusive Model C, Model B, Model E, Model T och Model V, vilket återspeglar en tydlig strävan att etablera sig inom den konkurrensutsatta elbilsbranschen.

Enligt Nikkei Asia, som är källan till denna information, utforskar de två företagen ett potentiellt samriskföretag, med längre samarbete kring framtida elbilsutveckling.

Nissan har dock klargjort att rapporten “inte baseras på något officiellt meddelande från Nissan” och att de fortfarande granskar “integreringen och stängningen av några av sina globala produktionsanläggningar”.

En gemensam väg framåt

För Nissan skulle ett samarbete med Foxconn kunna minska omstruktureringskostnaderna och undvika de negativa konsekvenserna av en nedläggning, såsom massuppsägningar och förlust av en viktig testbana. Det skulle också vara en politisk vinst för Nissan att rädda arbetstillfällen och det lokala leverantörsnätverket.

Foxconn, å andra sidan, strävar efter att bli en global kontraktstillverkare av elbilar.

Företaget har redan monteringsanläggningar för fordon i Taiwan, USA och Thailand. Trots att de saknar stora försäljningssiffror, skulle ett partnerskap med Nissan kunna vara ett betydande steg mot deras mål.

Foxconn har dessutom nyligen ingått ett avtal med Mitsubishi om att leverera en ny produkt med start nästa år, vilken förväntas vara en kompakt crossover som tillverkas i Taiwan för export till Australien och Nya Zeeland.

Framtidens fordon: Foxconns modeller i Nordamerika

Foxconn driver framåt med sin egen elbilsintroduktion. Tidigare under året rapporterades det att företaget planerar att inleda leveranser av Model C i Nordamerika före årets slut. En minibuss, känd som Model D, förväntas följa under 2027, vilket signalerar Foxconns bredare satsning på både konsument- och kommersiella elfordon.

Jun Seki, Foxconns strategi officer för elbilar, har uttryckt intresse för partnerskap med globala varumärken, utöver de nuvarande diskussionerna med Nissan och Mitsubishi. Foxconn ser elbilar som en avgörande tillväxtväg, särskilt med tanke på mättnaden inom deras traditionella kärnområden elektronik och telekommunikation.

