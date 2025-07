Mobbning får oväntade följder – kan kosta dig körkortet

För förstagångsförbrytare finns dock en möjlighet att ansöka om ett begränsat körkort, vilket tillåter resor för nödvändiga ändamål som arbete, skola och kyrka.

Detta initiativ speglar en växande oro över mobbningens konsekvenser och ett försök att hitta effektiva sätt att stävja det.

Oväntade följder när mobbning får en ny prisetikett

I den amerikanska delstaten Tennessee har en uppmärksammad lag nyligen trätt i kraft, vilken riktar sig mot ungdomar som fälls för mobbning.

Är det ett rimligt straff för unga vuxna? (Foto: LexScope på Unsplash)

Lagen, som började gälla den 1 juli 2025, ger domstolarna befogenhet att dra in körkortet för den som befunnits skyldig till mobbning eller nätmobbning under en period på upp till tolv månader. Detta omfattar både de som redan har ett körkort och de som ännu inte har tagit ett – i det senare fallet kan domstolen hindra utfärdandet av ett körkort via delstatens trafiksäkerhetsmyndighet.