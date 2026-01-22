Dagens PS
En ny elbil för 67 000 kronor – ja, det är sant

Fyra hjul, batteri och ett tydligt mål: att göra bilen billig igen. (Foto: Cyril Zingaro/AP/TT)
Fyra hjul, batteri och ett tydligt mål: att göra bilen billig igen. (Foto: Cyril Zingaro/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

En oväntad prislapp, en gammal idé och en elbil som går rakt emot strömmen. Dacia gör nu något som får många att stanna upp.

Det låter som ett skämt, men är fullt allvar: Dacia säljer just nu sin elbil Spring för 5 900 euro i Tyskland, skriver bland annat Boosted. Med en rimlig dagskurs motsvarar det cirka 67 000 svenska kronor.

Det gör bilen till en av de billigaste nya elbilarna som gått att köpa i Europa på länge.

Priset är så lågt att det snarare påminner om vad en begagnad småbil kostade förr, innan allt blev uppkopplat, elektrifierat och dyrt. Och det är just där Dacia sätter in stöten – genom att göra det enkla igen.

Dacia Spring är tillbaka i rampljuset – inte för teknik eller prestanda, utan för en prislapp som väcker uppmärksamhet i hela Europa. (Foto: Cyril Zingaro/AP/TT)
Dacia Spring är tillbaka i rampljuset – inte för teknik eller prestanda, utan för en prislapp som väcker uppmärksamhet i hela Europa. (Foto: Cyril Zingaro/AP/TT)

En modell som vägrar ge upp

Dacia Spring har haft ett märkligt liv. Den har försvunnit från vissa marknader, bland annat Sverige, men lever vidare i andra länder. Nu är den dessutom uppdaterad med ett lätt ansiktslyft och något mer effekt.

Bilen byggs i Kina, i staden Shiyan, på en fabrik som drivs av Renault-koncernen tillsammans med Nissan och Dongfeng. Det är lågkostnadsproduktion i ordets mest bokstavliga mening, och det märks i hela bilens filosofi.

Mer kraft – men fortfarande enkel

Basversionen, som omfattas av kampanjen, har 70 hästkrafter. Det är en tydlig förbättring jämfört med tidigare 45, men ingen kommer att blanda ihop Spring med en sportbil. Det här är en stadsbil, byggd för korta resor och vardagskörning.

Det finns även en starkare version med 100 hästkrafter, men den ingår inte i erbjudandet.

Kampanjen gäller bara till den 28 februari, och bilen måste vara registrerad i Tyskland senast den 30 september 2026 för att priset ska gälla.

Elbilsstödet gör comeback – nu med nya regler

Efter ett abrupt stopp gör Tyskland ännu en vändning. Elbilsstödet återvänder – med nya regler och oväntade vinnare. Det tog inte lång tid att se

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

