En ny elbil för 67 000 kronor – ja, det är sant

Det låter som ett skämt, men är fullt allvar: Dacia säljer just nu sin elbil Spring för 5 900 euro i Tyskland, skriver bland annat Boosted. Med en rimlig dagskurs motsvarar det cirka 67 000 svenska kronor.

Det gör bilen till en av de billigaste nya elbilarna som gått att köpa i Europa på länge.

Priset är så lågt att det snarare påminner om vad en begagnad småbil kostade förr, innan allt blev uppkopplat, elektrifierat och dyrt. Och det är just där Dacia sätter in stöten – genom att göra det enkla igen.

Dacia Spring är tillbaka i rampljuset – inte för teknik eller prestanda, utan för en prislapp som väcker uppmärksamhet i hela Europa. (Foto: Cyril Zingaro/AP/TT)

En modell som vägrar ge upp

Dacia Spring har haft ett märkligt liv. Den har försvunnit från vissa marknader, bland annat Sverige, men lever vidare i andra länder. Nu är den dessutom uppdaterad med ett lätt ansiktslyft och något mer effekt.

Bilen byggs i Kina, i staden Shiyan, på en fabrik som drivs av Renault-koncernen tillsammans med Nissan och Dongfeng. Det är lågkostnadsproduktion i ordets mest bokstavliga mening, och det märks i hela bilens filosofi.