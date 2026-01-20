Elbilsstödet gör comeback – nu med nya regler

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så

Det tog inte lång tid att se effekten. När Tyskland stoppade sina elbilsbidrag i slutet av 2023 föll försäljningen kraftigt. Under 2024 rasade nyregistreringarna med 27 procent.

Nu gör regeringen en ny helomvändning och återinför stödet – denna gång med nya regler och bredare omfattning.

Totalt satsas omkring 33,6 miljarder kronor på ett nytt program som ska gälla till 2029. Syftet är att få fart på marknaden igen, men också att rikta stödet till hushåll som annars haft svårt att ta steget till elbil.

Det påminner mycket om Sveriges ställning i frågan.

Pengar till hushållen

Det nya stödet ger mellan 16 800 och 67 200 kronor per hushåll, beroende på biltyp, inkomst och familjesituation, skriver Carscoops.

Fokus ligger på låg- och medelinkomsttagare, där inkomster under cirka 504 000 kronor per år pekas ut som riktmärke.

Budgeten räcker till cirka 800 000 bilar. Ett digitalt ansökningssystem öppnar i maj, och stödet kan dessutom sökas retroaktivt från januari 2026.

ANNONS

Det ger köpare möjlighet att planera sina köp i god tid.