Elbilsstödet gör comeback – nu med nya regler

Miljöminister Carsten Schneider tror inte kinesiska bilar kommer konkurrera ut de tyska. (Foto: Fernando Llano/TT och Canva)
Miljöminister Carsten Schneider tror inte kinesiska bilar kommer konkurrera ut de tyska. (Foto: Fernando Llano/TT och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Efter ett abrupt stopp gör Tyskland ännu en vändning. Elbilsstödet återvänder – med nya regler och oväntade vinnare.

Det tog inte lång tid att se effekten. När Tyskland stoppade sina elbilsbidrag i slutet av 2023 föll försäljningen kraftigt. Under 2024 rasade nyregistreringarna med 27 procent.

Nu gör regeringen en ny helomvändning och återinför stödet – denna gång med nya regler och bredare omfattning.

Totalt satsas omkring 33,6 miljarder kronor på ett nytt program som ska gälla till 2029. Syftet är att få fart på marknaden igen, men också att rikta stödet till hushåll som annars haft svårt att ta steget till elbil.

Det påminner mycket om Sveriges ställning i frågan.

Pengar till hushållen

Det nya stödet ger mellan 16 800 och 67 200 kronor per hushåll, beroende på biltyp, inkomst och familjesituation, skriver Carscoops.

Fokus ligger på låg- och medelinkomsttagare, där inkomster under cirka 504 000 kronor per år pekas ut som riktmärke.

Budgeten räcker till cirka 800 000 bilar. Ett digitalt ansökningssystem öppnar i maj, och stödet kan dessutom sökas retroaktivt från januari 2026.

Det ger köpare möjlighet att planera sina köp i god tid.

Kinesiska bilar får grönt ljus

En detalj som sticker ut är att Tyskland inte inför några ursprungsbegränsningar. Kinesiska elbilar omfattas av stödet på samma villkor som europeiska och tyska märken.

Miljöminister Carsten Schneider menar att det saknas bevis för att kinesiska bilar skulle översvämma marknaden och att den inhemska industrin klarar konkurrensen. Det är en mer öppen linje än i flera andra EU-länder.

Skattefördelar förlängs

Utöver direkta bidrag förlängs även skattelättnaderna för elbilar till 2035. Det kostar staten omkring 6,7 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter, men ses som ett sätt att skapa långsiktiga spelregler.

Efter tvära kast och snabba beslut försöker Tyskland nu ge elbilsmarknaden något den saknat: stabilitet.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

