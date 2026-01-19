Det fanns en plan. Det fanns ett årtal. Nu kommer ett besked som förändrar allt – åtminstone för polisens radiobilar.
Tvärnej från polisen: Elbilen stoppas
Mest läst i kategorin
Rekordpriser för elbilsförsäkring – kan kosta upp till 72 000 kronor per år
En ny genomgång visar att helt vanliga elbilar i dag kan kosta lika mycket att försäkra som exklusiva sportbilar. Priset på begagnade elbilar har fallit kraftigt de senaste åren och gjort tekniken tillgänglig för betydligt fler hushåll. Men samtidigt har en annan kostnad rört sig i motsatt riktning. Försäkringspremierna för populära elbilar har stigit till …
Övermil gav chocknota – bilägare krävs på 58 000 kronor
Nu varnar konsumenter för hur snabbt kostnaderna kan skena när verkligheten överstiger avtalet. En bilägare som privatleasat en Lynk & Co bil fick en oväntat dyr not när leasingavtalet löpte ut. Efter att ha kört betydligt fler mil än vad som ingick i avtalet fick hon en faktura på drygt 58 000 kronor för så …
Shelby struntar i reglerna och gör Mustangen alla vill ha
Två tolkningar av Mustang-drömmen visar hur klassisk V8-känsla kan leva vidare i en tid av teknik och extrem prestanda. Mustang-världen har fått nytt liv. Dels genom Fords egen satsning på Dark Horse SC, dels genom att Shelby American ännu en gång kliver fram och bygger bilen som Ford själv inte riktigt vågar släppa lös. Resultatet …
Nya Audi RS3 i stora testet: Här är experternas dom
Motorjournalister har sagt sitt. Nya Audi RS3 hyllas för drivlinan och balansen, men får också tydliga anmärkningar. När Audi RS3 uppdaterades stod mycket på spel. Fem cylindrar, fyrhjulsdrift och kompakt format är en kombination som blivit allt mer sällsynt. Nu har Europas och världens motorjournalister testat bilen grundligt – och bilden som växer fram är …
Ny tung baksmälla för lyxiga Porsche
Den tyska lyxsportbilstillverkaren Porsche fick se sina leveranser sjunka med hela 10 procent under 2025, berättar Bloomberg. Det kraftiga försäljningstappet förklaras främst bero på en svag efterfrågan på elbilar och en nedgång i Kina. ”Företaget levererade 279 449 fordon år 2025, med Kina och Tyskland i täten i nedgångarna, och mötte även ”leveransbrister” för förbränningsmotorversioner …
Det blir inget genombrott för eldrivna radiobilar. Polisen sätter nu stopp och meddelar att ingripandeverksamhetens bilar, de så kallade IGV-fordonen, inte blir eldrivna inom överskådlig tid.
Planerna på en pilot under 2026 är lagda på is.
Redan 2024 talade Polismyndigheten öppet om att testa elbilar i skarp verksamhet. Tanken var att se hur tekniken fungerar i verkligheten – under utryckningar, långa pass och hård belastning.
Då lät det som ett första steg mot en ny era. Nu är tonen en helt annan.
I ett mejlsvar till Polistidningen skriver polisens fordonsenhet att arbetet med elfordon fortsätter, men i begränsad omfattning.
Någon pilot för radiobilar finns inte längre med i planen. Skälet är tydligt: den operativa förmågan får inte försämras.
Topplista: Små elbilar som imponerar på experterna
Elektrifieringen av bilmarknaden fortsätter att accelerera, och allt fler små, smidiga elbilar intar vägarna. Men vilken av dessa kompakta modeller är
Operativ förmåga går före teknikskifte
För en radiobil handlar allt om tillgänglighet. Den ska kunna rycka ut direkt, köra länge och fungera oavsett väder, plats eller tid på dygnet. Där menar polisen att eldriften ännu inte räcker hela vägen.
I stället riktas elektrifieringen mot andra delar av fordonsflottan. En tidigare förstudie visade att runt 2 000 av polisens fordon kan bli eldrivna utan problem.
Det gäller främst servicebilar och fordon som används i planerad verksamhet och körs enligt vanliga trafikregler.
Radiobilarna får däremot fortsätta som de alltid gjort – med bensin i tanken och full beredskap. Eldriften får vänta, även om framtiden fortfarande pekar dit.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Efter Trumps besök: Ford skrotar elpickupen
När Trump besökte Ford passade Jim Farley på. Resultatet blev en ny bensinpickup – byggd i USA och i rätt politiskt ögonblick. När Donald Trump dök upp på
Missa inte:
Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55
Batterichocken: Slut på daglig laddning? Realtid
Harvard-läkaren sågar trendiga kostråd – här är svaret på ett längre liv. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Antalet transaktioner på Ethereum når rekordnivå
I mitten av januari nåddes en rekordnivå i antal transaktioner på blockkedjan Ethereum under en dag. De flesta av dessa transaktioner sker med stablecoins. Sedan mitten av december förra året har antalet transaktioner på blockkedjan Ethereum ökat kraftigt, vilket bland annat Coindesk rapporterat om. Fram till och med november genomfördes ca 1 till 1,5 miljoner …
Hela sjön försvann: Hittades en mil bort
Nej, den har varken blivit efterlyst eller återlämnad på polisens hittegods. Lik förbaskat försvann sjön – för att dyka upp en mil bort. Experter, lokalpolitiker och vanliga medborgare försöker reda ut mysteriet. Det går så där. Det handlar om Lake Rouge, sjön i kanadensiska Quebec, som faktiskt är försvunnen – men där frågan nu är …
Analytiker: Riktkursen på Saab ska upp
Både Pareto och SEB höjer riktkursen för Saab. Analytikerna sätter däremot riktkursen under dagens kurs. Under 2025 gick försvarsaktien Saab upp drygt 130 procent och sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har aktien gått upp över 1200 procent. Det har även blivit den tredje mest populära aktien att äga hos aktiemäklaren Avanza.? Bara Investor och …
Domstol ger Ørsted rätt mot Trump – men "ingen vill röra" vindkraft
En amerikansk domstol ger Ørsted rätten att fortsätta bygga på den havsbaserade vindkraftsparken Revolution Wind. Osäkerheten dominerar däremot fortfarande branschen. Förra veckan gick tre domar emot Trumps beslut om att stoppa havsbaserade vindkraftsparker, rapporterar Bloomberg. Därmed kan byggprojekten fortsätta av parker i New York, Rhode Island och Virginia. Även om domarna ger företagen juridisk rättighet …
Semester - ett kontrollprojekt i oroliga tider
Det finns en grupp svenskar som redan har bestämt sig för sin semester 2026. Inte för att världen känns stabil. Snarare tvärtom. När inflationen biter, räntorna skaver och nyhetsflödet levererar daglig oro blir semestern något man låser tidigt. Inte som lyx. Som strategi. I en ny undersökning från Sunweb framträder ett tydligt mönster. Det finns …