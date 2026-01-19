Tvärnej från polisen: Elbilen stoppas

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så

Det blir inget genombrott för eldrivna radiobilar. Polisen sätter nu stopp och meddelar att ingripandeverksamhetens bilar, de så kallade IGV-fordonen, inte blir eldrivna inom överskådlig tid.

Planerna på en pilot under 2026 är lagda på is.

Redan 2024 talade Polismyndigheten öppet om att testa elbilar i skarp verksamhet. Tanken var att se hur tekniken fungerar i verkligheten – under utryckningar, långa pass och hård belastning.

Då lät det som ett första steg mot en ny era. Nu är tonen en helt annan.

I ett mejlsvar till Polistidningen skriver polisens fordonsenhet att arbetet med elfordon fortsätter, men i begränsad omfattning.

Någon pilot för radiobilar finns inte längre med i planen. Skälet är tydligt: den operativa förmågan får inte försämras.

Operativ förmåga går före teknikskifte

För en radiobil handlar allt om tillgänglighet. Den ska kunna rycka ut direkt, köra länge och fungera oavsett väder, plats eller tid på dygnet. Där menar polisen att eldriften ännu inte räcker hela vägen.

I stället riktas elektrifieringen mot andra delar av fordonsflottan. En tidigare förstudie visade att runt 2 000 av polisens fordon kan bli eldrivna utan problem.

Det gäller främst servicebilar och fordon som används i planerad verksamhet och körs enligt vanliga trafikregler.

Radiobilarna får däremot fortsätta som de alltid gjort – med bensin i tanken och full beredskap. Eldriften får vänta, även om framtiden fortfarande pekar dit.