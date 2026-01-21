Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Elbilarnas stora skräck: ”Vad händer med batteriet?”

Osäkerheten kring batteriets livslängd är fortfarande en tröskel för många elbilsköpare. Subarus nya garantilöfte ska minska oron över tid. (Foto: Subaru)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Rädslan för batteriet lever kvar hos många elbilsköpare. Nu svarar Subaru med ett garantigrepp som ska skapa lugn i upp till tio år.

Elbilarna har blivit vardag, men tvekan finns kvar. För många handlar det inte längre om räckvidd eller laddning, utan om batteriet. Hur länge håller det? Vad kostar det om något går sönder?

Osäkerheten gör att steget från bensin till el fortfarande känns stort, särskilt för förare som vant sig vid traditionell teknik och tydliga serviceintervall.

Batteriet upplevs som en dyr och svårbegriplig komponent, trots att tillverkarna gång på gång säger att hållbarheten är god. Men när bilen blir äldre är det just batteriet många oroar sig för – och den oron påverkar köpbeslutet.

Subarus svar: Lång garanti

Subaru Sverige lanserar nu Subaru Safe, ett nytt garantiprogram för elbilar från modellår 2026. Programmet ger möjlighet till garanti i upp till tio år eller 200 000 kilometer, så länge bilen servas enligt rekommenderat schema hos en auktoriserad Subaru-verkstad.

Efter varje service aktiveras en ny garantiperiod på tolv månader eller 15 000 kilometer. När nybilsgarantin tar slut fortsätter skyddet automatiskt, utan extra val eller administration från kundens sida.

Elbilsstödet gör comeback – nu med nya regler

Efter ett abrupt stopp gör Tyskland ännu en vändning. Elbilsstödet återvänder – med nya regler och oväntade vinnare. Det tog inte lång tid att se
Gammal trygghet i ny teknik

Upplägget känns medvetet traditionellt. Serva bilen, så tar tillverkaren ansvar. I en tid där bilägande ofta blivit mer komplicerat med appar och abonnemang är det ett ovanligt rakt besked.

Subaru väljer att möta elbilsskepsis med något välbekant, snarare än fler tekniska löften.

Ett tecken på en ny fas

Satsningen säger något om vart elbilsmarknaden är på väg. När tekniken mognar blir trygghet viktigare än specifikationer. För många tveksamma köpare kan en lång garanti vara det som avgör – och som gör att batterirädslan till slut släpper taget.

Solterra får toppbetyg

Subaru Solterra går in i 2025 med högsta möjliga betyg i Euro NCAP och visar hur eldrift och trygghet kan gå hand i hand. Subaru har länge haft rykte om

bilbatteriElbilSubaru
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

