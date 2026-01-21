Elbilarnas stora skräck: ”Vad händer med batteriet?”

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så

Elbilarna har blivit vardag, men tvekan finns kvar. För många handlar det inte längre om räckvidd eller laddning, utan om batteriet. Hur länge håller det? Vad kostar det om något går sönder?

Osäkerheten gör att steget från bensin till el fortfarande känns stort, särskilt för förare som vant sig vid traditionell teknik och tydliga serviceintervall.

Batteriet upplevs som en dyr och svårbegriplig komponent, trots att tillverkarna gång på gång säger att hållbarheten är god. Men när bilen blir äldre är det just batteriet många oroar sig för – och den oron påverkar köpbeslutet.

Subarus svar: Lång garanti

Subaru Sverige lanserar nu Subaru Safe, ett nytt garantiprogram för elbilar från modellår 2026. Programmet ger möjlighet till garanti i upp till tio år eller 200 000 kilometer, så länge bilen servas enligt rekommenderat schema hos en auktoriserad Subaru-verkstad.

Efter varje service aktiveras en ny garantiperiod på tolv månader eller 15 000 kilometer. När nybilsgarantin tar slut fortsätter skyddet automatiskt, utan extra val eller administration från kundens sida.