Elbilar i alla ära – men GM gasar upp med dubbla V8:or

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Två varianter – en för arbete, en för nöje

Det handlar om två olika motorer i den så kallade “Gen 6 Small Block”-serien. Den första ska få en cylindervolym på 5,7 liter och blir ett alternativ för GM:s fullstora pickuper, som Chevrolet Silverado 1500.

Jämfört med dagens 5,3-liters V8 sägs den nya versionen bli omkring sex procent mer effektiv. Det låter kanske blygsamt, men i en tid där utsläppskraven blir allt hårdare kan varje procent göra skillnad.

ANNONS

Den andra motorn är desto mer intressant för entusiasterna. Den ska enligt rapporterna få hela 6,6 liters cylindervolym – och den är tänkt för bilar med högre puls, som Corvette.

Rykten om nästa Corvette-generation

Corvette har i dag flera olika V8:or, från den klassiska 6,2-litersmotorn till den mer avancerade 5,5-liters V8:an med flat-plane-vevaxel. Den kommande 6,6-litersmotorn kan mycket väl bli hjärtat i en framtida Grand Sport-version, om man får tro uppgifterna.

Även om GM inte bekräftar några detaljer säger källor att båda motorerna förväntas byggas i aluminium och vara anpassade för hybridisering – något som blir allt vanligare även i högprestandabilar.

En framtid även för bensin?

GM:s officiella linje är att företaget inte kommenterar specifika rykten, men man har tidigare bekräftat att en sjätte generation av Small Block-V8 är på väg.

Den ska enligt GM:s chef Mark Reuss ge mellan fyra och sex procent bättre bränsleeffektivitet vid lanseringen, och upp till tolv procent bättre jämfört med 2019 års modellgeneration.

Det tyder på att GM inte bara vill bevara V8:ans karaktär utan också göra den mer hållbar – både tekniskt och miljömässigt.

ANNONS

V8:ans sista suck? Knappast

Frågan är hur länge V8:an har en plats i framtiden. Med elektriska pickuper och sportbilar som snabbt vinner mark hade många väntat sig att GM skulle överge åttacylindrigt helt.

Men den amerikanska biltillverkaren verkar snarare vilja påminna världen om varför V8:an blev en ikon från början – rå styrka, enkel konstruktion och ett ljud som ingen elmotor kan ersätta.

Om allt går enligt planerna lär vi se de nya motorerna först i Silveradon år 2027 – och kort därefter i nästa generation Corvette. Tills dess får vi nöja oss med att drömma om hur 6,6 liter ren bensinmagi låter när GM vrider upp volymen igen.

Missa inte:

Försäkringen blev en skuldfälla – arbetsskadade krävs på miljoner. News 55

Felaktigt utskick från Pensionsmyndigheten har skapat oro. E55

Svenska spelundret drar in miljarder – men moln tornar upp sig. Realtid

ANNONS