GM satsar stort på framtidens V8:or – två nya motorer ska hålla liv i bensintraditionen, både i pickuper och sportbilar.
Elbilar i alla ära – men GM gasar upp med dubbla V8:or
General Motors vägrar låta V8:an gå i pension. Trots en bransch som rusar mot elektrifiering planerar GM två nya V8-motorer – och de ska inte bara hamna under huven på pickuper.
En klassiker i ny tappning
Medan konkurrenterna Ford, Toyota och Stellantis har lagt stora resurser på kraftfulla sexcylindriga motorer, väljer GM att gå sin egen väg.
Enligt uppgifter till GM Authority pågår nu utvecklingen av två nya V8:or som väntas lanseras 2027.
Bolaget investerar motsvarande cirka 10 miljarder kronor för att ta fram den nya motorfamiljen, som enligt källorna ska bli basen för nästa generation av både arbetsfordon och prestandamodeller.
Två varianter – en för arbete, en för nöje
Det handlar om två olika motorer i den så kallade “Gen 6 Small Block”-serien. Den första ska få en cylindervolym på 5,7 liter och blir ett alternativ för GM:s fullstora pickuper, som Chevrolet Silverado 1500.
Jämfört med dagens 5,3-liters V8 sägs den nya versionen bli omkring sex procent mer effektiv. Det låter kanske blygsamt, men i en tid där utsläppskraven blir allt hårdare kan varje procent göra skillnad.
Den andra motorn är desto mer intressant för entusiasterna. Den ska enligt rapporterna få hela 6,6 liters cylindervolym – och den är tänkt för bilar med högre puls, som Corvette.
Rykten om nästa Corvette-generation
Corvette har i dag flera olika V8:or, från den klassiska 6,2-litersmotorn till den mer avancerade 5,5-liters V8:an med flat-plane-vevaxel. Den kommande 6,6-litersmotorn kan mycket väl bli hjärtat i en framtida Grand Sport-version, om man får tro uppgifterna.
Även om GM inte bekräftar några detaljer säger källor att båda motorerna förväntas byggas i aluminium och vara anpassade för hybridisering – något som blir allt vanligare även i högprestandabilar.
BMW M5 möter Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid
Två lyxiga super-sedaner med V8-motorer och laddhybridteknik. Båda är brutalt snabba – men bara en är roligast bakom ratten. Krafttillskott uppskattas
En framtid även för bensin?
GM:s officiella linje är att företaget inte kommenterar specifika rykten, men man har tidigare bekräftat att en sjätte generation av Small Block-V8 är på väg.
Den ska enligt GM:s chef Mark Reuss ge mellan fyra och sex procent bättre bränsleeffektivitet vid lanseringen, och upp till tolv procent bättre jämfört med 2019 års modellgeneration.
Det tyder på att GM inte bara vill bevara V8:ans karaktär utan också göra den mer hållbar – både tekniskt och miljömässigt.
V8:ans sista suck? Knappast
Frågan är hur länge V8:an har en plats i framtiden. Med elektriska pickuper och sportbilar som snabbt vinner mark hade många väntat sig att GM skulle överge åttacylindrigt helt.
Men den amerikanska biltillverkaren verkar snarare vilja påminna världen om varför V8:an blev en ikon från början – rå styrka, enkel konstruktion och ett ljud som ingen elmotor kan ersätta.
Om allt går enligt planerna lär vi se de nya motorerna först i Silveradon år 2027 – och kort därefter i nästa generation Corvette. Tills dess får vi nöja oss med att drömma om hur 6,6 liter ren bensinmagi låter när GM vrider upp volymen igen.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl.
