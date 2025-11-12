En restomod som tar pickupkulturen tillbaka till sina rötter – med växlingsspak i handen och ett leende på läpparna.
Cheva med manuell låda och tusen hästar – ren bilglädje
Specialty Vehicle Engineering har tagit sig an en ikon – Chevrolet Silverado – och förvandlat den till något som känns både nostalgiskt och helt vansinnigt modernt.
Den nya Yenko/SC Supercharged Silverado för modellår 2026 är inget blygsamt projekt. Här har man byggt en maskin för dem som älskar ljudet av en V8:a, doften av bensin och känslan av att själv välja växel.
Under huven döljer sig en 6,2-liters V8, samma grundmotor som finns i originalet – men här är den knappt igenkännlig.
Motorn har fått en smidd stålvevaxel, smidda aluminiumkolvar, nya topplock och ett uppgraderat bränslesystem.
Kronan på verket är en massiv kompressor med effektiv kylning, som när den matas med 93-oktanigt bränsle levererar hela 1 000 hästkrafter.
Växla själv – precis som förr
Den verkliga överraskningen sitter dock inte under huven, utan i kupén. I en tid då allt fler bilar får automatlådor har de gått åt motsatt håll. De har kastat ut den fabriksmonterade tioväxlade automaten och ersatt den med en sexväxlad manuell.
Vilken tillverkare som står bakom lådan nämns inte, men det ryktas om att den bygger på den robusta Tremec-lådan som även används i Cadillac CT5-V Blackwing och Chevrolet Camaro ZL1.
Bara tanken på att kunna trampa koppling och växla själv i en pickup på tusen hästar är nog för att väcka liv i vilken bilentusiast som helst.
Sänkt, vässad och redo för gatan
Förutom den brutala drivlinan har SVE lagt mycket kärlek på chassit. Silverado har sänkts två tum för att ge rätt ”street truck”-hållning, och bromsarna har fått röda Yenko-sexkolvsok framtill.
Hjulen mäter hela 22 tum och är smidda i aluminium, med klassiskt sexekrat mönster som passar perfekt till bilens muskulösa profil.
Designmässigt bjuder den på flera unika detaljer. Yenko-emblem pryder fronten och karossen, och för den som vill sticka ut ytterligare finns ett grafiskt stripe-paket som påminner om klassiska muskelbilar från 70-talet.
För entusiaster – inte för alla
Den som blir sugen på en Yenko/SC Supercharged Silverado får vara beredd att betala för nöjet. Själva prestandapaketet kostar från cirka 989 000 kronor, och då tillkommer priset för en ny Silverado med 6,2-liters V8 – runt 660 000 kronor.
Totalt landar man alltså väl över 1,6 miljoner kronor innan registreringsskyltarna sitter på plats.
Men för rätt person handlar det inte om priset. Det handlar om känslan. Om att stå vid rödljuset, höra den stora V8:an mullra och veta att man har tusen hästar redo – och att växlingen är helt och hållet ens egen sak.
Det här är inte bara en pickup. Det är en påminnelse om varför vi en gång blev förälskade i bilar.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl.
