Cheva med manuell låda och tusen hästar – ren bilglädje

Specialty Vehicle Engineering har tagit sig an en ikon – Chevrolet Silverado – och förvandlat den till något som känns både nostalgiskt och helt vansinnigt modernt.

Den nya Yenko/SC Supercharged Silverado för modellår 2026 är inget blygsamt projekt. Här har man byggt en maskin för dem som älskar ljudet av en V8:a, doften av bensin och känslan av att själv välja växel.

Under huven döljer sig en 6,2-liters V8, samma grundmotor som finns i originalet – men här är den knappt igenkännlig.

Motorn har fått en smidd stålvevaxel, smidda aluminiumkolvar, nya topplock och ett uppgraderat bränslesystem.

Kronan på verket är en massiv kompressor med effektiv kylning, som när den matas med 93-oktanigt bränsle levererar hela 1 000 hästkrafter.

För oss som lockas mer av det klassiska bilkörandet är detta en dröm. (Foto: SVE)

Växla själv – precis som förr

Den verkliga överraskningen sitter dock inte under huven, utan i kupén. I en tid då allt fler bilar får automatlådor har de gått åt motsatt håll. De har kastat ut den fabriksmonterade tioväxlade automaten och ersatt den med en sexväxlad manuell.

Vilken tillverkare som står bakom lådan nämns inte, men det ryktas om att den bygger på den robusta Tremec-lådan som även används i Cadillac CT5-V Blackwing och Chevrolet Camaro ZL1.

Bara tanken på att kunna trampa koppling och växla själv i en pickup på tusen hästar är nog för att väcka liv i vilken bilentusiast som helst.